Уролог Касанов описал, как избыток соли в еде разрушает кости и убивает почки

- Избыток соли (натрия) в еде затрудняет усвоение кальция, вытягивает кальций из костей и жидкость из клеток организма, — объяснил врач-уролог Клиники высоких медицинских технологий СПбГУ, кандидат медицинских наук Кирилл Касанов. — Уровень кальция, который выводится вместе с мочой, вырастает, это увеличивает риск образования кальциевых камней в почках.

Если вы действительно любите соленую пищу, вашим почкам не позавидуешь: в течение дня в них поступает слишком много «вытянутого» солью кальция, с которым они просто могут не справляться.

- Очень важно знать, что большая часть соли, которую вы съедаете, поступает не из солонки, — предупредил уролог Касанов. — 75 процентов (только вдумайтесь в эту цифру) вы съедаете вместе с обработанной и приготовленной пищей.