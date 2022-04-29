Уролог Касанов описал, как избыток соли в еде разрушает кости и убивает почки

«Недосол на столе, пересол — на спине», — наши предки что-то подозревали, когда придумывали эту пословицу. Повара за добавление слишком большого количества соли в блюдо могли наказать. Правда, не за то, что считали, будто соль вредит здоровью, а потому что соль стоила очень уж дорого. А мы, потомки наших экономных предков, знаем — избыток соли может серьезно навредить здоровью, спровоцировать гипертонию и не лучшим образом повлиять на почки.
Врач-уролог, кандидат медицинских наук
- Избыток соли (натрия) в еде затрудняет усвоение кальция, вытягивает кальций из костей и жидкость из клеток организма, — объяснил врач-уролог Клиники высоких медицинских технологий СПбГУ, кандидат медицинских наук Кирилл Касанов. — Уровень кальция, который выводится вместе с мочой, вырастает, это увеличивает риск образования кальциевых камней в почках.
Если вы действительно любите соленую пищу, вашим почкам не позавидуешь: в течение дня в них поступает слишком много «вытянутого» солью кальция, с которым они просто могут не справляться.
- Очень важно знать, что большая часть соли, которую вы съедаете, поступает не из солонки, — предупредил уролог Касанов. — 75 процентов (только вдумайтесь в эту цифру) вы съедаете вместе с обработанной и приготовленной пищей.
Соль в большом количестве содержится даже в хлебе, есть она во всевозможных закусках, снеках, консервах, полуфабрикатах, колбасах, сыре. По данным врача, в день один человек с камнями в почках съедает около 5000 миллиграммов соли — это 5 граммов или одна чайная ложка без горки.
- Если вы готовы начать бороться с камнями в почках с помощью менее соленой пищи, то вам необходимо снизить эту дозу больше, чем вполовину, до 2300 миллиграммов в день, — порекомендовал Кирилл Касанов.
При помощи низкосолевой диеты вы сможете не только защитить себя от камней в почках, но еще и снизить артериальное давление. Первое время вам будет сложно питаться практически несоленой пищей. Однако, как заверяет эксперт, это временно. К низкосолевой диете многие привыкают буквально за несколько дней.
- В среднем требуется 2-3 недели после начала низкосолевой диеты, чтобы вы научились наслаждаться вкусом менее соленых продуктов, — рассказал уролог Кирилл Касанов.
Чем заменить соль, чтобы усилить вкус еды
Используйте больше трав и специй;
приправляйте еду чесноком, имбирем, тмином или лимоном; ⠀
чаще готовьте с использованием фруктов и овощей, подойдут свежие или замороженные, цельных злаков, молока и молочных продуктов.
Какие продукты стоит ограничить или исключить из рациона
Полуфабрикаты;
консервированные продукты; ⠀
фастфуд;
кетчуп и другие соусы. ⠀
Однако и полностью отказываться от соли все же не стоит. Дело в том, что натрий, который содержится в соли, входит в состав всех жидкостей организма. Он регулирует водный и кислотно-щелочной баланс, отвечает за передачу нейронных импульсов и сокращение мышц. Если перестать есть подсоленную пищу, это чревато головными болями, судорогами, проблемами с аппетитом. Поэтому все хорошо в меру.