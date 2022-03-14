Профессор Григорьев рассказал, как можно растворить камни в почках

Мы годами можем носить в себе камни, даже не подозревая о них. Мелкий мочевой песок в почечной лоханке образуется достаточно часто, особенно у людей, имеющих особенности строения почки или наследственную предрасположенность. Но песочек быстро вымывается током мочи. Если же мы мало пьем, мало двигаемся и употребляем продукты, способствующие кристаллизации солей, вероятность того, что пара-тройка песчинок начнет свой рост, и они дадут начало камням — резко возрастает.

Ежегодно урологи регистрируют около 200 тысяч новых обладателей почечных камней. Многие впервые узнают о их наличии, приезжая в приемное отделение стационара с приступом почечной колики. У части людей после проведения лечения на свет «рождается» камешек, и проблема исчезает. Но у части людей размер камней таков, что самостоятельно они просто не отойдут.