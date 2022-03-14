Профессор Григорьев рассказал, как можно растворить камни в почках

Мы годами можем носить в себе камни, даже не подозревая о них. Мелкий мочевой песок в почечной лоханке образуется достаточно часто, особенно у людей, имеющих особенности строения почки или наследственную предрасположенность. Но песочек быстро вымывается током мочи. Если же мы мало пьем, мало двигаемся и употребляем продукты, способствующие кристаллизации солей, вероятность того, что пара-тройка песчинок начнет свой рост, и они дадут начало камням — резко возрастает.
Ежегодно урологи регистрируют около 200 тысяч новых обладателей почечных камней. Многие впервые узнают о их наличии, приезжая в приемное отделение стационара с приступом почечной колики. У части людей после проведения лечения на свет «рождается» камешек, и проблема исчезает. Но у части людей размер камней таков, что самостоятельно они просто не отойдут.
д.м.н., профессор, руководитель Урологической клиники ЕМС, заведующий кафедрой Медицинской школы ЕМСwww.instagram.com/emc_medical_center/
УЗИ увидит не все камни
Внешне никаких признаков того, что у вас могут быть камни — не имеется. Конкременты (так врачи называют камни), если они небольших размеров и без острых краев, никак себя не проявляют. Нередко о своем диагнозе люди узнают, проходя диспансеризацию или, если обследуются по любым другим поводам, не почечным. Чаще всего выявить камень в области почечной лоханки, чашечки можно при помощи всем известного и доступного ультразвукового исследования.
Но врачи подчеркивают, что этот метод не на 100% точный. По данным ультразвукового сканирования можно обнаружить далеко не все виды конкрементов. Абсолютно достоверную картину дает компьютерная томография, при использовании которой урологи устанавливают, есть камень или нет, и узнают его плотность.
Важно знать, насколько камень плотный
Рентгеновская плотность — это очень важная характеристика, которая измеряется по шкале Хаунсфилда. Плотность костной ткани берется за 1000 единиц, и плотность камней обязательно сравнивают с ней.
На основании данных о плотности камня и результатов других обследований назначается лечение. Оно будет индивидуальным для каждого человека, зависти от количества, тип и размера камней. Радикальный метод избавления от камней — их удаление, в том числе и оперативное.
Растворить можно?
Большинство людей боятся хирургического вмешательства, поэтому часто спрашивают, можно ли каким-то способом растворить имеющиеся камни в почках. Например, в сети интернет можно найти «рецепты», как растворить камни за счет диеты или народных средств, приема лекарств.
Ответ официальной мировой медицины на этот вопрос однозначный — мы можем растворить в почках только один вид камней: уратные, которые состоят из солей мочевой кислоты.
Их можно растворить консервативно, то есть, не прибегая к различным вариантам оперативного вмешательства, а размер уратного камня не имеет принципиального значения. Камни остальных химических составов (оксалатные, струвитные, фосфатные и смешанные) с помощью специальных диет или лекарств растворить невозможно.
Не стоит пробовать сомнительные методики, народные методы и различные составы — ни лимонный, сок, ни уксус, ни сода не растворят камни. Различные сборы трав, особенно обладающие мочегонными эффектами, могут спровоцировать осложнения. Камни могут двигаться, попадают в лоханочную часть мочеточника и перекрывают ее. Это дает начало почечной колике. Аналогично обстоят дела и с различными диетами, применением напитков на основе разных соков и т.д.
Важно!
Урологи просят обратить внимание на очень важный момент: если неверно принимать препараты, которые показаны для растворения камня, то можно сделать так, что камень перестанет быть растворимым. Он может покрыться коркой нерастворимых солей, поэтому самолечение здесь недопустимо, обязательно надо прийти на прием к врачу и строго под его руководством принимать препараты.
Не всегда будут резать
Уратные камни имеют плотность менее 500 единиц Хаунсфилда. При более высоких показателях плотности, в том числе более 1000, выбирают другие способы лечения. И если раньше это была только операция, причем серьезная, открытая, то сегодня все операции по поводу мочекаменной болезни щадящие, делаются эндоскопически.
Они выполняются по естественным мочевым путям без дополнительных разрезов и проколов. Через мочеиспускательный канал хирург вводит инструменты в мочевой пузырь. Далее хирург может попасть в мочеточник и даже в почку.
При помощи лазерных технологий камни разрушаются практически в пыль и удаляются естественным образом, отводясь в форме песочка через мочевые пути. Существует также методика дистанционного дробления камней (так называемая литотрипсия), но во всем мире она стала использоваться меньше из-за того, что техника эндоскопического лечения становится все более и более щадящей.