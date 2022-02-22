Если обе почки здоровы и активно работают, они могут фильтровать ежеминутно около 150 мл плазмы. За полчаса кровь в них полностью профильтровывается, а за сутки почки образуют до 180 л первичной мочи (это фильтрат плазмы). В итоге из нее образуется в сутки около 2000 мл мочи, с которой выводится избыток жидкости, ионов и отработанных метаболитов, компонентов лекарств, алкоголя и т. д. За счет здоровых почек регулируется артериальное давление, стимулируется работа костного мозга по производству новых эритроцитов, поддерживается прочность костей.
Если почки больны, это не всегда проявляется именно болью. Есть ряд признаков, которые могут указывать на проблемы органов и требуют обращения к врачу. «Доктор Питер» совместно с Юрием Бахаревым, урологом Центра Медицины катастроф, выделили ряд тревожных симптомов.
Юрий Бахарев
Урология
врач-уролог высшей категории, врач ультразвуковой диагностики
1. Моча пенится и меняет цвет
Если при мочеиспускании сильная струя, моча может совсем немного пениться. Но пузырьки исчезают быстро. Если же пена похожа на пивную, ее много — пора к врачу. Обычно это признак наличия в моче белка, клеток или некоторых продуктов метаболизма. Почки не могут нормально фильтровать кровь из-за сильного воспаления, травмы или проблем с сосудами.
Дополнительно моча меняет цвет. В норме он имеет разные оттенки желтого — от едва окрашенного до соломенного.
Некоторые продукты и лекарства могут окрашивать мочу, но это временное явление. Если же моча коричневая, красная и мутная, почти белая, при этом плохо пахнет и пенится — бегом к врачу.
2. Хлопья и муть
Если моча имеет нормальный цвет, но мутная, с примесями белых хлопьев и осадком белого или желтоватого цвета — это плохой признак. Это могут быть соли, гной или белок в моче, и соответственно — это признаки мочекаменной болезни, пиелонефрита или гломерулонефрита. Равномерная муть возможна при сильном обезвоживании, из-за того, что моча концентрированная. Если при нормальном питьевом режиме есть муть и хлопья — нужен анализ и консультация врача.
3. Боль в пояснице
Приступ почечной колики не распознать невозможно. Это адская боль в пояснице, отдающая в промежность, возникающая волнами. На фоне приступа боли возможна тошнота с рвотой, нарушается отток мочи, в ней появляется кровь. Все это связано с застреванием камня в мочеточнике из-за чего моча не может оттекать от почки.
4. Постоянные походы в туалет по-маленькому
Частые позывы к мочеиспусканию, особенно, если при этом выделяется совсем немного мочи — это плохо. Нередко возникают и императивные (то есть пустые) позывы, при которых моча почти не выделяется или отходит пара капель. Такое возможно при воспалении мочевых путей и почек — цистите, пиелонефрите. Иногда подобный симптом возникает при мочекаменной болезни или диабетическом поражении почек.
5. Отеки на лице, мешки под глазами
Если почки не могут вывести весь объем жидкости, возникают так называемые «почечные» отеки. Они типичны в области лица, особенно — вокруг глаз. Кроме того, отекают ноги, особенно в области стопы. Но отеки возможны и при некоторых вполне нормальных условиях:
избыток соли в пище;
обильный прием воды;
гормональные колебания женского цикла;
беременность;
прием некоторых медикаментов.
При проблемах почек отеки стойкие, не исчезают на протяжении нескольких дней, либо возникают каждое утро.
6. Высокое давление, которое не снижается
Почки активно очищают кровь, удаляя из нее избыток натрия и воды. Кроме того, они выделяют гормон ренин, который помогает в поддержании тонуса сосудов. Поэтому при проблемах с почками может резко и сильно повышаться артериальное давление, и снизить его обычными препаратами — сложно. Повышение давления типично для гломерулонефрита, нефротического синдрома и поражения атеросклерозом почечной артерии.
7. Постоянная температура
Длительная и плохо снижающаяся температура на фоне ознобов и сильной потливости возможна при воспалении почек. На фоне лихорадки обычно возникает тошнота, отечность, бледность, недомогание, боль в пояснице, меняется цвет и объем мочи. Если нет признаков простуды, а препараты от жара плохо работают, стоит проверить почки.
8. Сухая, бледная кожа
За счет почек регулируется количество минеральных веществ, витаминов, жидкости, выведение токсинов и отработанных метаболитов. Если почки плохо работают, возможна потеря белка, воды, минералов, что ведет к сухости кожи, проблемам волос и ногтей.
9. Снижение гемоглобина
Поскольку почки участвуют в кроветворении, синтезируя особое вещество — эритропоэтин, при проблемах с ними возможно развитие анемии. Анемия — это снижение количества гемоглобина, эритроцитов и гипоксия тканей. Для анемии типична бледность, головная боль, головокружения, слабость, вялость и постоянное ощущение усталости.
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