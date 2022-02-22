1. Моча пенится и меняет цвет

Если при мочеиспускании сильная струя, моча может совсем немного пениться. Но пузырьки исчезают быстро. Если же пена похожа на пивную, ее много — пора к врачу. Обычно это признак наличия в моче белка, клеток или некоторых продуктов метаболизма. Почки не могут нормально фильтровать кровь из-за сильного воспаления, травмы или проблем с сосудами.

Дополнительно моча меняет цвет. В норме он имеет разные оттенки желтого — от едва окрашенного до соломенного.

Некоторые продукты и лекарства могут окрашивать мочу, но это временное явление. Если же моча коричневая, красная и мутная, почти белая, при этом плохо пахнет и пенится — бегом к врачу.

2. Хлопья и муть