Все знают, что происходит с организмом, когда начинается сезон арбузов. Особенно, если дать себе волю и наесться арбуза от души перед сном.
Но что делать, если арбуз не ел, но в туалет все равно хочется чаще, чем обычно? С чем может быть связано желание часто бегать в туалет по-маленькому? И какие «нормативы» по моче есть для мужчин и женщин.
Елена Орлова
Терапия
Врач-терапевт и рефлексотерапевт «ОН Клиник Харьков», врач высшей категорииonclinic.ua/ru/kharkov
- В норме количество мочеиспусканий составляет от четырех до семи раз в сутки у мужчин, и от четырех до девяти раз в сутки у женщин, — объясняет врач-терапевт Елена Орлова. — Норма мочи за одно мочеиспускание составляет 250-300 мл. Более высокие показатели свидетельствуют о частом мочеиспускании.
С какими заболеваниями связано желание часто ходить в туалет
мочекаменная болезнь,
пиелонефрит,
повышенное артериальное давление,
диабет.
- У женщин частое мочеиспускание может наблюдаться во время беременности (в связи с давлением матки на мочевой пузырь), во время менструаций и в период менопаузы, — поясняет врач-терапевт. — Частое мочеиспускание у мужчин может быть спровоцировано воспалением предстательной железы, при котором сдавливается уретра.
Юлия Вербовая
медицина
акушер-гинеколог, врач высшей категории семейной клиники «Роддом на Фурштатской»
- Учащенное мочеиспускание возможно после переохлаждения из-за особого рефлекс-холодового диуреза. И это не цистит! — поясняет врач-гинеколог Юлия Вербовая. — Кровь направляется к жизненно важным органам, подключая почки к этой работе, что в свою очередь активирует фильтрацию мочи и, как следствие, мочи становится больше, а желание помочиться — чаще.
Частые позывы сходить в туалет становятся и первыми признаками цистита, но в этом случае мочеиспускание сопровождается резкими болями. Наиболее выраженной, режущей боль становится в конце акта мочеиспускания.
Причиной частого желания бегать в туалет по-маленькому может быть также и малоподвижный образ жизни.
- При недержании мочи частые позывы бегать в туалет обусловлены слабостью мышц тазового дна, которую, в свою очередь, вызывает недостаточная физическая активность, — поясняет врач.
По словам терапевта Орловой, стоит обращать внимание, если участившиеся походы в туалет сопровождаются и другими тревожными симптомами.
- Немедленно обратиться к врачу при частом мочеиспускании необходимо при появлении таких симптомов, как повышенная температура, боль в спине, кашель, общая слабость и повышенное потоотделение, — говорит Елена Орлова. — Повышенная температура и боль в спине может свидетельствовать об инфекции почек. Слабость в ногах может быть признаком заболевания спинного мозга.
Также проблема с частым мочеиспусканием у женщин может появиться из-за того, что представительницы прекрасного пола часто практикуют позу «на корточках», как бы «зависая» над унитазом при посещении общественных туалетов.
Врач считает, что лучше носить с собой антибактериальные салфетки и протирать сиденье унитаза. Иначе неправильная практика при мочеиспускании может способствовать опущению тазовых органов и привести к неполному опорожнению мочевого пузыря и как следствие — более частым позывам к мочеиспусканию. В некоторых случаях могут развиться даже инфекции мочевого пузыря.
Ранее врач объяснила, почему ходить «по-маленькому» в дУше опасно для здоровья — особенно для женского. Это может перерасти в привычку, которая приведет к серьезным проблемам со здоровьем.
Комментарии2