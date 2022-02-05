Не только почки: что не так с организмом, если часто хочется в туалет

Причины участившегося мочеиспускания могут быть разными и отличаться у мужчин и женщин. В сочетании с другими признаками частые позывы в туалет по-маленькому могут говорить в том числе и об очень серьезных проблемах со здоровьем.