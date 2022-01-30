Выбирайте «разноцветную тарелку» — это одна из базовых рекомендаций врачей и диетологов для тех, кто хочет оставаться стройным и здоровым.

Речь о том, чтобы как можно чаще употреблять в пищу по-разному окрашенные фрукты и овощи. Ведь цвет зависит от количества и сочетания в плодах различных пигментов, большая часть которых — полезные антиоксиданты.

Но оказывается, излишнее увлечение плодами определенного цвета может и навредить здоровью.