Выбирайте «разноцветную тарелку» — это одна из базовых рекомендаций врачей и диетологов для тех, кто хочет оставаться стройным и здоровым.
Речь о том, чтобы как можно чаще употреблять в пищу по-разному окрашенные фрукты и овощи. Ведь цвет зависит от количества и сочетания в плодах различных пигментов, большая часть которых — полезные антиоксиданты.
Но оказывается, излишнее увлечение плодами определенного цвета может и навредить здоровью.
Александр Андреев
медицина
врач-диетолог, консультант цифрового медицинского сервиса «Доктор рядом»
Красные овощи и фрукты
Помидоры, свекла, редис, сладкий перец, яблоки, клубника
- В красном пигменте содержится ликопин, он очень полезен для сердечно-сосудистой системы, — объясняет врач-диетолог Александр Андреев. — Употребление таких продуктов поможет снизить уровень «плохого» холестерина, укрепит иммунитет, а еще ликопин препятствует образованию сгустков крови и снижает риск инсульта. НО! Красный цвет — это и предупреждение. На такие продукты у многих аллергия.
Оранжевые или желтые овощи и фрукты
Персики, абрикосы, апельсины, морковь, оранжевый перец, бананы, ананасы, кукуруза
- Всем известно, что оранжевыми продукты делает бета-каротин, — напоминает врач. — Он повышает концентрацию внимания, улучшает когнитивные функции. Очень хорошо употребление продуктов с высоким содержанием бета-каротина (например, моркови) для здоровья кожи (избавляет от сухости и шелушения). НО! Излишнее содержание бета-каротина окрашивает кожу в желтый (рыжеватый) цвет, но это не опасно для здоровья. Также большое количество витамина А может оказаться токсичным для беременных.
Зеленые овощи и фрукты
Брокколи, шпинат, капуста, стручковая фасоль, огурцы, кабачки, горох, зеленый перец
- Помимо витаминов А, K и C они содержат клетчатку, магний, кальций, калий и железо, а также фолиевую кислоту, — объясняет врач-диетолог Александр Андреев. — Такие продукты не только улучшают работу иммунной системы, но и регулируют пищеварение. А еще продукты зеленого цвета низкокалорийные. НО! Не стоит употреблять излишнее количество зеленых продуктов, это чревато повышенным количеством сероводорода в организме. При небольшом количестве он оказывает противовоспалительное действие, а вот в избытке может привести к хроническим воспалительным заболеваниям.
Можно сказать, что самыми полезными являются зеленые продукты. Но все должно быть в балансе — как видите, превышение количества того или иного продукта в рационе чревато, например, аллергией.
Фиолетовые фрукты и овощи
Баклажан, виноград, ежевика, черника, красный лук, инжир
Фрукты и овощи фиолетового цвета богаты антиоксидантами и антоцианами, которые могут укрепить стенки сосудов и предотвращать инсульт, а также улучшают память, когнитивные функции, улучшают зрение. Например, картофель с фиолетовой кожурой способен улучшать метаболизм и работу сердца.
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