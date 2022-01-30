цвет фруктов овощей польза вред
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Выбирайте «разноцветную тарелку» — это одна из базовых рекомендаций врачей и диетологов для тех, кто хочет оставаться стройным и здоровым.

Речь о том, чтобы как можно чаще употреблять в пищу по-разному окрашенные фрукты и овощи. Ведь цвет зависит от количества и сочетания в плодах различных пигментов, большая часть которых — полезные антиоксиданты.

Но оказывается, излишнее увлечение плодами определенного цвета может и навредить здоровью.

Александр Андреев

Александр Андреев

медицина

врач-диетолог, консультант цифрового медицинского сервиса «Доктор рядом»

Фото №1 - Диетолог Андреев рассказал об опасности фруктов и овощей в зависимости от цвета
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Красные овощи и фрукты

Помидоры, свекла, редис, сладкий перец, яблоки, клубника

- В красном пигменте содержится ликопин, он очень полезен для сердечно-сосудистой системы, — объясняет врач-диетолог Александр Андреев. — Употребление таких продуктов поможет снизить уровень «плохого» холестерина, укрепит иммунитет, а еще ликопин препятствует образованию сгустков крови и снижает риск инсульта. НО! Красный цвет — это и предупреждение. На такие продукты у многих аллергия.

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Фото №2 - Диетолог Андреев рассказал об опасности фруктов и овощей в зависимости от цвета
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Оранжевые или желтые овощи и фрукты

Персики, абрикосы, апельсины, морковь, оранжевый перец, бананы, ананасы, кукуруза

- Всем известно, что оранжевыми продукты делает бета-каротин, — напоминает врач. — Он повышает концентрацию внимания, улучшает когнитивные функции. Очень хорошо употребление продуктов с высоким содержанием бета-каротина (например, моркови) для здоровья кожи (избавляет от сухости и шелушения). НО! Излишнее содержание бета-каротина окрашивает кожу в желтый (рыжеватый) цвет, но это не опасно для здоровья. Также большое количество витамина А может оказаться токсичным для беременных.

Фото №3 - Диетолог Андреев рассказал об опасности фруктов и овощей в зависимости от цвета
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Зеленые овощи и фрукты

Брокколи, шпинат, капуста, стручковая фасоль, огурцы, кабачки, горох, зеленый перец

- Помимо витаминов А, K и C они содержат клетчатку, магний, кальций, калий и железо, а также фолиевую кислоту, — объясняет врач-диетолог Александр Андреев. — Такие продукты не только улучшают работу иммунной системы, но и регулируют пищеварение. А еще продукты зеленого цвета низкокалорийные. НО! Не стоит употреблять излишнее количество зеленых продуктов, это чревато повышенным количеством сероводорода в организме. При небольшом количестве он оказывает противовоспалительное действие, а вот в избытке может привести к хроническим воспалительным заболеваниям.

Можно сказать, что самыми полезными являются зеленые продукты. Но все должно быть в балансе — как видите, превышение количества того или иного продукта в рационе чревато, например, аллергией.

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Фото №4 - Диетолог Андреев рассказал об опасности фруктов и овощей в зависимости от цвета
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Фиолетовые фрукты и овощи

Баклажан, виноград, ежевика, черника, красный лук, инжир

Фрукты и овощи фиолетового цвета богаты антиоксидантами и антоцианами, которые могут укрепить стенки сосудов и предотвращать инсульт, а также улучшают память, когнитивные функции, улучшают зрение. Например, картофель с фиолетовой кожурой способен улучшать метаболизм и работу сердца.

Анна Майская