Кардиолог Гаглошвили объяснил, как отличить «сердечный» отек от «почечного» и «венозного»

Избыточное накопление жидкости в органах, тканях — по-простому отек может возникать по разным причинам. Врач-кардиолог Тамаз Гаглошвили объяснил, как отличить самые распространенные виды отеков, связанные с нарушениями в работе сердца, почек или болезнями вен.
Врач-кардиолог, терапевт, победитель конкурса «Лучший блог о кардиологии глазами пациентов» - 2020 НМИЦ кардиологии Минздраваt.me/blog_kardiologa
Сердечные отеки
По словам кардиолога, причина таких отеков — хроническая сердечная недостаточность (ХСН), которая развивается на фоне различных сердечно-сосудистых заболеваний (например, инфаркт, атеросклероз коронарных сосудов или ишемическая болезнь сердца).
4 признака:
Нарастают снизу вверх — начинаются с лодыжек и прогрессируют вверх;
Симметричность. Не бывает сердечных отеков, когда одна нога отекла, а другая — нет или меньше первой;
Кожа над отеками холодная, может быть синюшного цвета;
Могут сопровождаться проявлениями сердечной недостаточности — одышкой, аритмией.
Для диагностики сердечных отеков назначается эхокардиография (УЗИ сердца), которая покажет размеры и состояние всех отделов сердца. Еще одним ранним признаком ХСН может служить такой показатель крови как NT-pro-BNP (мозговой натрийуретический гормон — белок, образующийся в левом желудочке сердца) — его определяют по анализу крови из вены.
Почечные отеки
Такие отеки возникают из-за потери организмом белка на фоне разных заболеваний почек — от пиелонефрита до гломерулонефрита (воспаление почечных клубочков).
3 признака:
Чаще всего начинаются сверху вниз;
Возникают на участках тела с рыхлой подкожно-жировой клетчаткой — в области век, на передней брюшной стенке, в области гениталий;
Одышка не характерна, если только человек не страдает параллельно сердечной недостаточностью.
Определить, что в отеках виноваты почки, можно по общему анализу мочи (если обнаруживают белок, направляют на другой анализ мочи — суточную протеинурию), УЗИ почек, а также анализу крови — в нем смотрят на такие показатели, как общий белок, альбумин, креатинин и скорость клубочковой фильтрации (СКФ).
«Венозные» отеки
Они возникают из-за хронической венозной недостаточности — застоя крови в измененных венах. У женщин такая проблема встречается в 3 раза чаще, чем у мужчин. В группе риска также люди с наследственной предрасположенностью (если, к примеру, подобное заболевание было у родителей), избыточным весом, ведущие сидячий образ жизни и любители поднимать тяжести.
4 признака:
Отеки ног — чаще несимметричные (на одной больше, на другой — меньше) или возникающие на одной ноге;
Боль и ощущение тяжести в икрах;
Сопровождаются зудом и жжением;
Ноги быстро устают.
Чтобы подтвердить причину таких отеков, требуется консультация врача-флеболога и УЗИ сосудов ног.
Почему еще развиваются отеки?
Врачи называют другие возможные причины, которые могут провоцировать отеки. Среди них:
тяжелые заболевания печени (цирроз, гепатиты),
поражение сосудов,
привычка долго стоять в течение дня,
побочные эффекты некоторых лекарств (например, стероидов или антидепрессантов),
заболевания суставов,
сниженная функция щитовидной железы (гипотиреоз),
травмы,
беременность.
Как видите, причин много, поэтому пить бездумно диуретики не рекомендуется. Лучше обратиться к врачу, чтобы найти причину нарушения вывода жидкости из организма.