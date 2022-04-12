Кардиолог Гаглошвили объяснил, как отличить «сердечный» отек от «почечного» и «венозного»
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Избыточное накопление жидкости в органах, тканях — по-простому отек может возникать по разным причинам. Врач-кардиолог Тамаз Гаглошвили объяснил, как отличить самые распространенные виды отеков, связанные с нарушениями в работе сердца, почек или болезнями вен.

Тамаз Гаглошвили
Кардиология

Врач-кардиолог, терапевт, победитель конкурса «Лучший блог о кардиологии глазами пациентов» - 2020 НМИЦ кардиологии Минздрава

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Сердечные отеки

По словам кардиолога, причина таких отеков — хроническая сердечная недостаточность (ХСН), которая развивается на фоне различных сердечно-сосудистых заболеваний (например, инфаркт, атеросклероз коронарных сосудов или ишемическая болезнь сердца).

4 признака:

  1. Нарастают снизу вверх — начинаются с лодыжек и прогрессируют вверх;

  2. Симметричность. Не бывает сердечных отеков, когда одна нога отекла, а другая — нет или меньше первой;

  3. Кожа над отеками холодная, может быть синюшного цвета;

  4. Могут сопровождаться проявлениями сердечной недостаточности — одышкой, аритмией.

Для диагностики сердечных отеков назначается эхокардиография (УЗИ сердца), которая покажет размеры и состояние всех отделов сердца. Еще одним ранним признаком ХСН может служить такой показатель крови как NT-pro-BNP (мозговой натрийуретический гормон — белок, образующийся в левом желудочке сердца) — его определяют по анализу крови из вены.

Почечные отеки

Такие отеки возникают из-за потери организмом белка на фоне разных заболеваний почек — от пиелонефрита до гломерулонефрита (воспаление почечных клубочков).

3 признака:

  1. Чаще всего начинаются сверху вниз;

  2. Возникают на участках тела с рыхлой подкожно-жировой клетчаткой — в области век, на передней брюшной стенке, в области гениталий;

  3. Одышка не характерна, если только человек не страдает параллельно сердечной недостаточностью.

Определить, что в отеках виноваты почки, можно по общему анализу мочи (если обнаруживают белок, направляют на другой анализ мочи — суточную протеинурию), УЗИ почек, а также анализу крови — в нем смотрят на такие показатели, как общий белок, альбумин, креатинин и скорость клубочковой фильтрации (СКФ).

«Венозные» отеки

Они возникают из-за хронической венозной недостаточности — застоя крови в измененных венах. У женщин такая проблема встречается в 3 раза чаще, чем у мужчин. В группе риска также люди с наследственной предрасположенностью (если, к примеру, подобное заболевание было у родителей), избыточным весом, ведущие сидячий образ жизни и любители поднимать тяжести.

4 признака:

  1. Отеки ног — чаще несимметричные (на одной больше, на другой — меньше) или возникающие на одной ноге;

  2. Боль и ощущение тяжести в икрах;

  3. Сопровождаются зудом и жжением;

  4. Ноги быстро устают.

Чтобы подтвердить причину таких отеков, требуется консультация врача-флеболога и УЗИ сосудов ног.

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Почему еще развиваются отеки?

Врачи называют другие возможные причины, которые могут провоцировать отеки. Среди них:

Как видите, причин много, поэтому пить бездумно диуретики не рекомендуется. Лучше обратиться к врачу, чтобы найти причину нарушения вывода жидкости из организма.

Анастасия Романова