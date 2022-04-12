Кардиолог Гаглошвили объяснил, как отличить «сердечный» отек от «почечного» и «венозного»

Почечные отеки

Такие отеки возникают из-за потери организмом белка на фоне разных заболеваний почек — от пиелонефрита до гломерулонефрита (воспаление почечных клубочков).

3 признака:

Чаще всего начинаются сверху вниз ; Возникают на участках тела с рыхлой подкожно-жировой клетчаткой — в области век, на передней брюшной стенке, в области гениталий; Одышка не характерна , если только человек не страдает параллельно сердечной недостаточностью.

Определить, что в отеках виноваты почки, можно по общему анализу мочи (если обнаруживают белок, направляют на другой анализ мочи — суточную протеинурию), УЗИ почек, а также анализу крови — в нем смотрят на такие показатели, как общий белок, альбумин, креатинин и скорость клубочковой фильтрации (СКФ).