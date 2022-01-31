Отеки и лишний вес

Отличить постоянные отеки от лишних килограммов совсем не сложно. Достаточно выполнить несколько простых действий, говорит косметолог.

«При отеке есть определенные признаки. Так, кожа становится пастозной (более бледной, рыхлой, может слегка напоминать тесто — Прим. ред.). В этом случае при надавливании пальцем на коже остается ямка, которая потом медленно-медленно восстанавливается. Тургор кожи снижен, соответственно, за счет накопления жидкости в ткани она становится менее эластичной.

Если же мы говорим про отеки на теле, то в местах прилегания манжета или плотной резинки остается четкий след на коже, который потом тоже долго восстанавливается. Плюс ко всему кожа становится более бледная, особенно в местах, где есть какое-то давление», — пояснила Ирина Орлова.

«Возрастные» отеки

Чем старше вы становитесь, тем больше вероятность, что утром отечет как лицо, так и тело. Этому неприятному факту тоже есть объяснение.