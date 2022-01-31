Когда мы много (или, наоборот, слишком мало) спим, едим соленую, жирную или слишком калорийную пищу вечером, то утром, скорее всего, нас будет ждать неприятный сюрприз: отекшее лицо. У всех это последствие проявляется по-разному. Кто-то замечает, что отекает только область под глазами — в таких случаях часто используют патчи, чтобы устранить припухлости. У кого-то отек «расползается» по всему лицу и проходит только через несколько часов. От него спасаются по-разному: протирают кожу кубиками льда, принимают контрастный душ, делают освежающие тканевые маски. А иногда отек выливается не только на лицо, но и на все тело.
О том, почему появляются отеки, как их не спутать с лишними килограммами и когда пора на прием к врачу, «Доктору Питеру» рассказала дерматовенеролог, косметолог Ирина Орлова.
Ирина Орлова
Медицина
Кандидат медицинских наук, врач-трихолог, дерматовенеролог, косметолог Клиники Пирогова на Васильевском острове.
Про причины отеков
«Отеки на лице и теле появляются из-за нарушения венозного или лимфатического оттока. По сути, это целый каскад реакций, в результате чего скапливается жидкость, нарушаются обменные и трофические процессы», — поясняет эксперт.
Причин образования отеков много, это вообще распространенная медицинская проблема. Чаще всего они появляются из-за неправильного питания, чрезмерного употребления соленой пищи, недостатка белка в организме или, наоборот, его избытка.
Помимо этого бывают отеки, связанные со слабостью сосудистой стенки.
«В этом случае мы наблюдаем пропотевание — это процесс „просачивания“ плазмы крови сквозь стенки сосудов, когда у них повышается проницаемость. Отеки нередко путают с лишним весом, этот факт вполне логичен: ведь когда мы отекаем, то зрительно увеличиваемся в объеме», — рассказывает Ирина Орлова.
Отеки и лишний вес
Отличить постоянные отеки от лишних килограммов совсем не сложно. Достаточно выполнить несколько простых действий, говорит косметолог.
«При отеке есть определенные признаки. Так, кожа становится пастозной (более бледной, рыхлой, может слегка напоминать тесто — Прим. ред.). В этом случае при надавливании пальцем на коже остается ямка, которая потом медленно-медленно восстанавливается. Тургор кожи снижен, соответственно, за счет накопления жидкости в ткани она становится менее эластичной.
Если же мы говорим про отеки на теле, то в местах прилегания манжета или плотной резинки остается четкий след на коже, который потом тоже долго восстанавливается. Плюс ко всему кожа становится более бледная, особенно в местах, где есть какое-то давление», — пояснила Ирина Орлова.
«Возрастные» отеки
Чем старше вы становитесь, тем больше вероятность, что утром отечет как лицо, так и тело. Этому неприятному факту тоже есть объяснение.
«С возрастом вероятность отеков увеличивается. Врачи выделяют отдельный морфотип возрастных изменений — деформационно-отечный, где в основе механизмов старения лежит нарушение притока и оттока жидкости по сосудам и тканям лица. Отеки, которые появляются на теле, чаще всего обусловлены отсутствием физической нагрузки — и, как следствие, слабой сосудистой стенки. Ведь различные упражнения укрепляют не только мышцы тела, как принято считать, но и мышечную прослойку в сосудах», — говорит косметолог.
Процесс появления отека выглядит так: в стенке сосуда проходят мышечные волокна, которые прокачивают кровь и лимфу. Если они ослаблены, тонус кожи заметно снижается. Как результат — организм не справляется с прокачкой нужного объема крови, происходит пропотевание жидкости в ткани и формирование отека.
Как с ними бороться
Когда на прием к косметологу приходит пациентка с жалобами на отеки, то специалисту, прежде всего, нужно определить причину их появления, а только потом назначать какие-либо процедуры.
«Для этого я спрошу, как часто и после чего появляются отеки, соберу весь необходимый анамнез. В некоторых случаях может понадобиться консультация терапевта или эндокринолога. Если же медицинских и физиологических причин образования отеков нет, мы рекомендуем пересмотреть питание, образ жизни, физические нагрузки», — говорит Ирина Орлова.
Избавиться от отеков могут помочь косметологические процедуры. Они способны воздействовать на микроциркуляторное русло, тем самым улучшив работу сосудов.
«Так, если женщина жалуется на постоянные отеки на лице, мы проводим курсовые процедуры: лимфодренажный массаж, микротоковую терапию, плазмолифтинг. Можно сделать и инъекционные процедуры, например, для кожи вокруг глаз. Для тела так же эффективны курсы лимфодренажного массажа, микротоков и Эндосфера-терапия», — заключила косметолог.
Кстати
Бывают случаи, когда отеки на лице появляются совершенно неожиданно. Они могут не проходить по несколько дней и даже недель. Почему так происходит? Эндокринолог Екатерина Янг перечислила заболевания, симптомом которых может быть отекшее лицо.
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