Склеродермия переводится с греческого как «склерос» — твердый, «дерма» — кожа, то есть для болезни типична плотная, буквально каменная кожа. Но помимо нее страдают еще суставы, возникает тяжелый артрит, под ударом пищеварительная система, особенно пищевод, а также почки, сердце и легкие. Они буквально каменеют.

Связано это с тем, что изменяются свойства соединительной ткани — волокон, образующих каркас как кожи, подкожной клетчатки, так и органов. Из мягких, эластичных они становятся грубыми, плотными с формированием узлов, рубцов и деформации, обезображивания органов. Если это кожа, она становится бугристой и плотной, если суставы — они перестают двигаться, утолщаются, руки и ноги плохо слушаются. Чем еще опасна склеродермия и можно ли ее распознать в самом начале, «Доктор Питер» спросил у врача-гастроэнтеролога Веры Самсоновой.