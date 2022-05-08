Житель Гонконга Том Ма каждый день съедает курицу-гриль — он делит ее на порции и иногда добавляет к мясу овощи. И больше ничего!

На такой диете мужчина потерял 5 килограммов за три месяца и считает, что его метод — идеален. Хотя бы потому, что не надо каждый день задумываться и планировать, что же такого положить в свою тарелку сегодня, чтобы не поправиться.

- Такая еда мне нравится и я чувствую себя физически и психологически комфортно, — объяснил Том Ма. — Со временем я также выяснил, что такое питание помогает похудеть — лучше, чем другие диеты. И я точно знаю, что не сорвусь и не съем вредного, если буду каждый день выбирать одно и то же блюдо.