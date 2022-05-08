Житель Гонконга Том Ма каждый день съедает курицу-гриль — он делит ее на порции и иногда добавляет к мясу овощи. И больше ничего!
На такой диете мужчина потерял 5 килограммов за три месяца и считает, что его метод — идеален. Хотя бы потому, что не надо каждый день задумываться и планировать, что же такого положить в свою тарелку сегодня, чтобы не поправиться.
- Такая еда мне нравится и я чувствую себя физически и психологически комфортно, —
Практикуют метод однообразного питания и знаменитости. Недавно футболист Дэвид Бекхэм
Предпочитает одни и те же продукты и королева Британии Елизавета II. Чаще всего в ее меню овсянка и фрукты на завтрак, а на обед — курица с салатом или рыба с овощами.
Один и тот же обед в течение 10 лет заказывала себе на съемочную площадку сериала «Друзья» и известная актриса Дженнифер Энистон.
- Это был салат «Кобб», — рассказала ее подруга и коллега по фильму Кортни Кокс. Это популярный в Штатах салат, в его составе — много зелени, помидоры, курица, бекон, авокадо, вареные яйца, лук, сыр рокфор и винный уксус. Энистон выбирала вместо курицы индейку и просила добавить в салат фасоль или нут.
Призналась, что каждый день ест одно и то же блюдо, и известная супермодель Белла Хадид. Она показала в соцсетях фото сэндвича с сыром, соусом и картошкой фри, заявив, что ест это каждый день!
У всех есть любимые продукты, но стоит ли именно их включать в рацион каждый день? На самом ли деле такой подход к питанию оправдан, даже если речь о супер-полезных продуктах?
Плюсы однообразного питания
- Создавая личный «шаблон» питания, вы освобождаете себя от задачи постоянно искать новые варианты, которые подходят вам и не позволяют набрать вес, — говорит эксперт спортивной медицины из Гонконга Райан Шарем.
По его словам, стоит присмотреться к опыту Дженнифер Энистон и Виктории Бекхэм, но лучше практиковать такой метод питания не больше нескольких недель — для начального этапа похудения, когда надо четко контролировать, что вы едите.
Главный плюс такой диеты — не надо постоянно переживать о том, какую еду выбрать, чтобы не съесть лишнего, бесконечно считать калории и бояться ошибиться. Постоянная тревога по этому поводу тоже способствует тому, что человек никак не может сбросить вес.
При этом, если вам не нравится идея, что придется есть одно и то же каждый день, можно начать с малого.
- Даже если вы сделаете 50% своих приемов пищи одинаковыми, это все равно может привести к улучшению вашего здоровья и снижению веса, — говорит Райан Шарем.
Важное правило
Если вы будете есть каждый день одно и то же, это не навредит вашему здоровью, но при условии — в организм должно поступать достаточное количество калорий и питательных веществ, а главное — еда должна быть разнообразной.
Разнообразие пищи в нашем рационе обогащает кишечник бактериями и улучшает микробиом — а это обеспечивает оптимальное функционирование пищеварительной системы и помогает поддерживать баланс между хорошими и плохими бактериями. Скажет спасибо за то, что вы едите разные продукты и иммунная система, и нервная.
Если питание будет скудным — только гречка с кефиром или курица с огурцами, результатом может оказаться сбой в кишечнике, появление чувства усталости, перепады настроения, появление аллергии и даже увеличение веса.
Минусы однообразного питания
Диетолог из Гонконга Габриэль Тюшер уверена, что если вы надолго отказываетесь от определенных продуктов — например, от молочки или рыбы, вы рискуете еще и стать аллергиком. От такого питания вполне может развиться непереносимость лактозы, более серьезная аллергия и даже анафилактический шок.
Еще одно опасное последствие питания, основанного на одном и том же наборе продуктов, — психологические проблемы.
- Желание постоянно контролировать то, что вы едите, поддержание шаблонного, повторяющегося поведения, отказ от определенных групп продуктов может привести к риску развития расстройства пищевого поведения, — признает Габриэль Тюшер.
Диетолог советует не отказываться ни от каких продуктов в своем рационе, даже если вы находитесь в процессе похудения — разнообразие очень важно для физического и психического здоровья.
Если у вас есть «блюдо дня» и вы предпочитаете именно его уже много лет подряд, стоит понять — почему вы сделали такой выбор и оценить, приносит ли такой способ питания пользу вашему здоровью.
Кстати,
тот самый парень из Гонконга все же признается, что ему уже надоело есть курицу каждый день. Том Ма говорит, что отдыхает от этого блюда по выходным, когда обедает с друзьями. Он выбирает в ресторанчиках во время посиделок нежирное мясо с зеленью — эти продукты позволяют ему снижать вес и чувствовать себя хорошо.
В будни, когда на его столе вновь оказывается курица-гриль, он старается прислушиваться к сигналам организма.
- Я всегда напоминаю себе, что надо слушать свое тело. Например, если я чувствую, что мне нужно больше клетчатки, я добавляю ее в свой рацион, — говорит Том Ма.