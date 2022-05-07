Были времена, когда даже пирожное на ночь и ужин в пиццерии никак не сказывались на фигуре — талия оставалась такой же тонкой. Увы, после наступления менопаузы многие женщины замечают, что каждая съеденная булочка буквально физически «откладывается» на боках и бедрах.

«Доктор Питер» спросил у эксперта, почему так происходит и как сохранить стройность.