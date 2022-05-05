Боль в животе — довольно распространенный симптом, который может быть вызван сотней причин: от неудачного ужина до рака. Но что же делать, если живот болит уже некоторое время, какие обследования можно пройти? Об этом рассказала врач и известная телеведущая Елена Малышева.
Врач-терапевт, телеведущая и автор книг о здоровье
По словам Малышевой, если живот болит у взрослого человека, порядок дальнейших действий связан с полом. Женщинам, например, стоит сделать тест на беременность. Дело в том, что очень часто боль в животе может быть вызвана внематочной беременностью.
Другие симптомы внематочной беременности:
Кровянистые выделения из влагалища;
Пониженное артериальное давление;
Головокружения и обмороки.
Если тест оказался отрицательным, то нужно переходить к следующему шагу и отправиться на обследование, которое подойдет и мужчинам — УЗИ брюшной полости. Врач сможет по его результатам поставить первичный диагноз.
- Вам делают УЗИ живота и выясняется, что у вас. То ли у вас увеличена печень и из-за отека болит капсула, то ли у вас мочекаменная болезнь, то ли острая кишечная непроходимость, — рассказала Малышева в своем телеграм-канале.
Кроме того, на основании результатов УЗИ специалист сможет назначить подходящее лечение или отправить на дополнительное обследование.
Что еще можно сделать до похода к врачу
Проанализируйте, после чего появились неприятные ощущения: что вы ели, чем занимались, вступали ли в половой контакт. Главное — не ставить себе диагнозы и не «гуглить» симптомы;
Определите продолжительность боли: это несколько мгновений, минут, часов или это постоянная боль? Кроме того, постарайтесь понять, как и где у вас болит живот. Эта информация поможет врачу диагностировать причины проблем;
Обратите внимание, какие действия могут облегчить боль: возможно, она проходит в определенной позе или в положении лежа;
Проверьте, в какой день цикла появился симптом;
Зафиксируйте другие симптомы — о них тоже нужно будет рассказать специалисту.
Почему болит живот
Какие еще причины боли в животе существуют? По словам врача-диетолога, кандидата медицинских наук Камиллы Тимошенко, к самым распространенным причинам можно отнести следующие болезни:
Рефлюкс;
Гастрит;
Язва желудка;
Заболевания желчного пузыря, камни;
Метеоризм или запор.
Кроме того, живот может болеть на фоне жировой болезни печени. В этом случае человек будет испытывать тупую ноющую боль в верхней части живота.
Также боль в животе может быть признаком аппендицитом или периотонитом. О других признаках этих болезней читай ЗДЕСЬ.
Наконец, нередко боль в животе может свидетельствовать об эмоциональном выгорании. В нашем организме все взаимосвязано — и психологическое здоровье влияет на физическое. Подробнее об этом можно прочитать ЗДЕСЬ.