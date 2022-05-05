Если тест оказался отрицательным, то нужно переходить к следующему шагу и отправиться на обследование, которое подойдет и мужчинам — УЗИ брюшной полости. Врач сможет по его результатам поставить первичный диагноз.

- Вам делают УЗИ живота и выясняется, что у вас. То ли у вас увеличена печень и из-за отека болит капсула, то ли у вас мочекаменная болезнь, то ли острая кишечная непроходимость, — рассказала Малышева в своем телеграм-канале.

Кроме того, на основании результатов УЗИ специалист сможет назначить подходящее лечение или отправить на дополнительное обследование.