Названы 12 привычек, которые день за днем убивают зрение

Очки и линзы

Одна из главных вредящих зрению привычек — отказ от постоянного использования очков или контактных линз, при наличии показаний. Важно помнить, что очки обеспечивают не только высокую остроту зрения (способность различать мелкий текст), но и позволяют зрительной системе работать правильно. Постоянное использование правильно подобранных очков нивелирует риск развития нарушений аккомодации и скрытого или явного косоглазия.

Кроме того, проблемы со здоровьем может принести привычка экономить на очках. Правильно подобранные очки не только повышают остроту зрения (что наиболее наглядно для носителя), но также создают комфортные условия для длительной зрительной нагрузки. Не пожалейте денег на изготовление очков, не покупайте дешевые готовые варианты в сомнительных магазинах.

Это касается и линз. Если вы решили сменить производителя или попробовать новую модель — обратитесь за подбором к специалисту. Линзы разных производителей даже с одинаковыми параметрами могут сидеть по-разному, пройдите подбор у офтальмолога или оптометриста, чтобы сэкономить деньги на покупке линз, которые могут не подойти.

Другая распространенная вредная привычка — нарушение сроков носки линз и их неправильная обработка. Не забывайте носить с собой глазные капли и мыть руки перед заменой линз. Кстати, помните, что контейнеры для них нужно регулярно менять. А еще не спите в линзах дневного ношения — это тоже очень вредно.

Еще одна неправильная привычка — пренебрежение средствами коррекции. Некоторые думают: мол, обычные очки носить буду, а на остальное тратиться не хочу, даже если врач посоветует. Пройдите проверку зрения и уточните, не нужны ли вам очки для дали или работы за компьютером, возможно, очки для чтения.