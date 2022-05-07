Названы 12 привычек, которые день за днем убивают зрение

Зрение лучше беречь смолоду. В современном мире мы так много времени проводим за компьютером и другими гаджетами, что сохранить здоровье глаз становится все сложнее.
Впрочем, привычка сидеть часами в Интернете или «залипать» в смартфон — далеко не единственная причина проблем со зрением. Подробнее об этом рассказала офтальмолог Валерия Смирнова.
Врач-офтальмолог центра микрохирургии глаза «Я вижу»
- Многие из вредных для зрения привычек уже давно стали частью повседневности. Мы даже не задумываемся о том, насколько сильно они могут портить здоровье глаз.
Как зрению вредят книги
Любители книг часто носят очки — и это не просто совпадение. Увы, некоторые привычки чтецов могут серьезно навредить зрению. Например, если читать в метро или других видах транспорта: в таких условиях текст нестабилен и глазам нужно совершать множество установочных движений и значительно напрягать аккомодацию, чтобы читать. Еще очень вредно читать с ярких экранов и в темное время суток. Чтение лежа, как ни странно, значительно повышает риск развития компьютерного зрительного синдрома.
Кстати, если во время чтения вы держите текст слишком близко или слишком далеко (стандартная дистанция — 35 см), это может говорить о нарушениях рефракции.
Очки и линзы
Одна из главных вредящих зрению привычек — отказ от постоянного использования очков или контактных линз, при наличии показаний. Важно помнить, что очки обеспечивают не только высокую остроту зрения (способность различать мелкий текст), но и позволяют зрительной системе работать правильно. Постоянное использование правильно подобранных очков нивелирует риск развития нарушений аккомодации и скрытого или явного косоглазия.
Кроме того, проблемы со здоровьем может принести привычка экономить на очках. Правильно подобранные очки не только повышают остроту зрения (что наиболее наглядно для носителя), но также создают комфортные условия для длительной зрительной нагрузки. Не пожалейте денег на изготовление очков, не покупайте дешевые готовые варианты в сомнительных магазинах.
Это касается и линз. Если вы решили сменить производителя или попробовать новую модель — обратитесь за подбором к специалисту. Линзы разных производителей даже с одинаковыми параметрами могут сидеть по-разному, пройдите подбор у офтальмолога или оптометриста, чтобы сэкономить деньги на покупке линз, которые могут не подойти.
Другая распространенная вредная привычка — нарушение сроков носки линз и их неправильная обработка. Не забывайте носить с собой глазные капли и мыть руки перед заменой линз. Кстати, помните, что контейнеры для них нужно регулярно менять. А еще не спите в линзах дневного ношения — это тоже очень вредно.
Еще одна неправильная привычка — пренебрежение средствами коррекции. Некоторые думают: мол, обычные очки носить буду, а на остальное тратиться не хочу, даже если врач посоветует. Пройдите проверку зрения и уточните, не нужны ли вам очки для дали или работы за компьютером, возможно, очки для чтения.
Образ жизни и защита глаз
Привычка не смывать как следует макияж может очень серьезно навредить вашему зрению. Не забывайте делать это, но и не переусердствуйте во время умывания: проточная вода не должна попадать в конъюнктивальную полость — омывайте только кожу век до ресничного края.
Вообще лучше отказаться от привычки сильно тереть глаза: это может быть вредно не только для кожи вокруг глаз, но и непосредственно для здоровья. Помимо возможной инфекции, это считается также фактором риска развития кератоконуса.
Старайтесь оберегать свои глаза от ультрафиолета. Не пренебрегайте солнцезащитными очками и солнцезащитным кремом для лица и области вокруг глаз.
6 полезных привычек для глаз
Простые вещи, которые помогут сохранить здоровье глаз:
Эргономика рабочего пространства: все суставы тела под прямым углом при работе за ПК, монитор чуть ниже уровня глаз, расстояние до монитора не менее 45 см;
Правило 20-20: каждые 20 минут работы старайтесь делать перерыв хотя бы на 20 секунд и смотреть на далеко расположенные объекты;
Если ваш рабочий день проходит за монитором в кондиционируемом помещении — пусть рядом всегда будут увлажняющие капли для глаз. Это добавит комфорта и убережет от развития компьютерного зрительного синдрома;
Подумайте об очковых линзах с защитой от вредного синего света (blue blocker). Такой же защитой обладают и фотохромные линзы, которые прозрачны в помещении. Некоторые мониторы имеют встроенную функцию защиты или специальные режимы, но если вы работаете под лампами дневного света дополнительная защита с помощью очков будет актуальна и обеспечит больший комфорт. Обратите внимание, что такие очковые линзы несколько искажают цветопередачу. Такой способ не подходит дизайнерам и другим специалистам, работающим с цветом;
Профилактический осмотр у офтальмолога 1 раз в год — если у вас нет показаний для более частого или более детального обследования у офтальмолога;
Общее состояние организма отражается на здоровье глаз. Поэтому важно следить за давлением, побольше двигаться и разнообразно питаться.