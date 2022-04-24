Как при помощи обычного карандаша можно быстро улучшить зрение

С возрастом мы начинаем хуже видеть, острота зрения потихоньку снижается, офтальмолог прописывает очки, или же мы начинаем носить линзы. Это вполне нормальная история. У некоторых проблемы со зрением начинаются уже в юном возрасте: ребенок вынужден привыкать к очкам и сидеть за первой партой с самого детства.

Очень важно, чтобы люди после 40 проходили регулярные профилактические осмотры у окулиста , даже если их ничего не беспокоит. Это поможет сохранить зрение, напоминают офтальмологи. Врачи также просят соблюдать давно известное всем правило: как можно меньше проводить времени за компьютером и телевизором. В современный реалиях это выполнить сложно, особенно, если работа требует ежедневного использования техники. Однако и для офисных работников врачи уже давно разработали специальную гимнастику для глаз.