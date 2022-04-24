Как при помощи обычного карандаша можно быстро улучшить зрение

С возрастом мы начинаем хуже видеть, острота зрения потихоньку снижается, офтальмолог прописывает очки, или же мы начинаем носить линзы. Это вполне нормальная история. У некоторых проблемы со зрением начинаются уже в юном возрасте: ребенок вынужден привыкать к очкам и сидеть за первой партой с самого детства.
Очень важно, чтобы люди после 40 проходили регулярные профилактические осмотры у окулиста, даже если их ничего не беспокоит. Это поможет сохранить зрение, напоминают офтальмологи. Врачи также просят соблюдать давно известное всем правило: как можно меньше проводить времени за компьютером и телевизором. В современный реалиях это выполнить сложно, особенно, если работа требует ежедневного использования техники. Однако и для офисных работников врачи уже давно разработали специальную гимнастику для глаз.
Еще один прием, который может помочь вам сохранить зрение — это простое упражнение для тренировки глаз,
Выполнять упражнение нужно следующим образом:
Возьмите в руку карандаш. Расположите руку таким образом, чтобы карандаш оказался в 35 сантиметрах от вашего носа;
Сконцентрируйтесь на кончике карандаша;
Начните медленно приближать его к себе;
Продолжайте приближать карандаш к себе до тех пор, пока он не удвоится;
Как только это произойдет, посмотрите вдаль, полностью игнорируя карандаш. Расслабьтесь;
Аккуратно верните карандаш на исходную позицию. Повторите упражнение.
«Такое упражнение требует ежедневной практики. В идеале вы должны делать до 30 подходов за день. Но это, конечно, не обязательно. Начните с 3-5, потом постепенно увеличивайте нагрузку. При ответственном подходе ваше зрение должно улучшиться уже через 4-6 недель», — говорят британское офтальмологи.
Существует и упрощенная версия упражнения. Вам нужно просто взять карандаш, расположить его как можно ближе к носу, сфокусировавшись на кончике. Как только он начнет двоится, нужно резко посмотреть в даль. Но вариант с медленным приближением и отдалением все же эффективнее, говорят специалисты.
Чтобы дольше оставаться зорким, нужно соблюдать еще несколько простых правил:
защищать глаза от яркого света, правильно подобрав солнцезащитные очки;
сбалансированно питаться. Список продуктов, которые могут стать отличной поддержкой для глаз, можно найти ЗДЕСЬ;
не забывать про гимнастику для глаз, а также стараться как можно меньше времени проводить за компьютером. Хотя бы по выходным;
если вас беспокоит сухость, покраснение белков, зуд, неприятные ощущения в глазах и другие симптомы, то не затягивайте, обязательно запишитесь на прием к офтальмологу.