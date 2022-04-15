«Спецэффекты» коварного вируса, проявляющиеся даже через несколько недель после заболевания, продолжают изучать исследователи по всему миру. Одно из последних касается последствий ковида, которые бьют по органам зрения. Опубликовано оно в
Участниками исследования были более 400 тысяч пациентов, коронавирус у которых был выявлен в период с 20 января 2020 года по 31 мая 2021 года.
Стать причиной потери зрения у пациентов, переболевших COVID-19, могут два скрытых заболевания сосудов сетчатки глаз, которые развиваются в течение шести месяцев после болезни, сделали выводы ученые.
Окклюзия артерий сетчатки может вызвать внезапное помутнение зрения или даже потерю зрения на один глаз. Риск развития этого заболевания в течение 26 недель после ковида увеличился у переболевших на 29,9%, заключили исследователи,
Второе состояние, окклюзия вен сетчатки, вызывает симптомы, сходные с окклюзией артерий сетчатки, но еще более тесно связано с COVID-19. Риск развития этого заболевания после ковида увеличивается на 47% в течение 26 недель после постановки диагноза, согласно исследованию.
- Такая связь между COVID-19 и окклюзией вен сетчатки, по-видимому, подтверждает предыдущие исследования, предполагающие, что коронавирусная инфекция обычно более серьезно поражает вены, а не артерии. Это важный факт, который может помочь определить подходы к лечению пациентов, — сообщают ученые.
Исследователи обращают внимание, что окклюзии сосудов сетчатки после ковида — довольно редкое осложнение. Окклюзии артерий сетчатки наблюдались примерно у 1 из 333 тысяч пациентов, а окклюзии вен сетчатки — у 1 из 82 тысяч.
Риску подвержены как те пациенты с COVID-19, которые были госпитализированы, так и те, кто болел в легкой форме.
Закупорка сосудов сетчатки возникает, когда сгустки крови или холестериновые «бляшки» блокируют кровеносные сосуды в сетчатке — той части глаза, которая получает «картинку» и передает ее в мозг.
Эти окклюзии могут вызывать как незначительные нарушения зрения, так и его полную потерю. В группе риска — пациенты с диабетом, высоким давлением и уровнем холестерина, и заболеваниями сердца.
Также по данным Johns Hopkins Medicine, которые приводит издание, развитие окклюзии может указывать на наличие тромбов в организме и предупреждать о риске инсульта.
Другие последствия ковида
Долгосрочные последствия перенесенной коронавирусной инфекции чаще всего проявляются в потере обоняния. Исследование , опубликованное в JAMA Neurology,
Другое частое последствие ковида — сосудистые заболевания. Некоторые исследователи пришли к выводу, что бьет по организму не сам вирус, а воспаление, которое он вызывает,