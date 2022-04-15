- Такая связь между COVID-19 и окклюзией вен сетчатки, по-видимому, подтверждает предыдущие исследования, предполагающие, что коронавирусная инфекция обычно более серьезно поражает вены, а не артерии. Это важный факт, который может помочь определить подходы к лечению пациентов, — сообщают ученые.

Исследователи обращают внимание, что окклюзии сосудов сетчатки после ковида — довольно редкое осложнение. Окклюзии артерий сетчатки наблюдались примерно у 1 из 333 тысяч пациентов, а окклюзии вен сетчатки — у 1 из 82 тысяч.

Риску подвержены как те пациенты с COVID-19, которые были госпитализированы, так и те, кто болел в легкой форме.

Закупорка сосудов сетчатки возникает, когда сгустки крови или холестериновые «бляшки» блокируют кровеносные сосуды в сетчатке — той части глаза, которая получает «картинку» и передает ее в мозг.

Эти окклюзии могут вызывать как незначительные нарушения зрения, так и его полную потерю. В группе риска — пациенты с диабетом, высоким давлением и уровнем холестерина, и заболеваниями сердца.

Также по данным Johns Hopkins Medicine, которые приводит издание, развитие окклюзии может указывать на наличие тромбов в организме и предупреждать о риске инсульта.