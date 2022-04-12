Диетолог Бессонова назвала 4 крупы, которые полезней гречки для сердца и сосудов
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Не все каши одинаково полезны, но то, что полезны — бесспорно. Какая-то лучше снижает уровень сахара, какая-то дарит длительное ощущение сытости. Хотя многие предпочитают знакомые и привычные овсянку и гречку, есть еще крупы, способные оказать на организм максимально положительное влияние. Все это возможно благодаря витаминам и микроэлементам в составе.

Марина Бессонова
Марина Бессонова
Диетология

Нутрициолог, специалист по питанию и здоровому образу жизни, эксперт «Роскачества»

Пшено

Сразу оговоримся, что пшено и пшеница только по звучанию похожи, на самом деле это разные злаковые культуры. Пшено получают из обработанных зерен проса, после остается только ядро, а колосковые чешуйки и оболочки удаляют. Состав пшена:

  • крахмал — 60 процентов;

  • белок — 22 процента;

  • клетчатка;

  • растительные жиры;

  • фосфор;

  • магний;

  • кальций;

  • калий;

  • витамины В, РР, С и Е.

- Пшено — одна из немногих круп, которые разрешаются при целиакии, непереносимости глютена, или аллергии на этот белок, — объяснила нутрициолог, специалист по питанию и здоровому образу жизни, эксперт «Роскачества» Марина Бессонова.

Польза:

  • улучшает работу иммунной системы;

  • повышает сопротивляемость организма вирусам и болезням;

  • помогает кровеносной системе нормально функционировать, благодаря содержанию марганца, меди и железа;

  • ускоряет обмен веществ;

  • влияет на работу сердца и сосудов благодаря содержащемся в крупе проантоцианидину.

Полба

А вот полба, хоть по названию и не близка к пшенице, как раз относится к этому злаку напрямую. Даже если ее очень мелко размолоть, она сохраняет все полезные свойства. А их немало, так как крупа на 30 процентов состоит из белка, в ней есть 18 незаменимых аминокислот, железо и витамины группы В.

Польза:

  • повышает иммунитет;

  • улучшает работу эндокринной и сердечно-сосудистой систем;

  • нормализует артериальное давление;

  • снижает риск рака;

  • повышает стрессоустойчивость;

  • незаменима для беременных, так как содержит фолиевую кислоту.

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Перловая крупа

Перловка производится из зерен ячменя. Берутся злаки самого высокого качества, очищаются и полируются, таким образом получается перловая крупа.

- Это мощный антиоксидант, в нем в три раза больше селена, чем в рисе, — рассказала диетолог Марина Бессонова.

В крупе содержатся витамины группы В, D, А, Е и К.

Польза:

  • снижается высокий холестерин;

  • помогает при ишемической болезни сердца, атеросклерозе;

  • защищает кишечника при воспалении;

  • улучшает состояние нервной системы;

  • отвечает за красоту ногтей, волос и кожи.

Ячневая крупа

Чтобы изготовить крупу, ячменное зерно дробится без шлифования и полирования. В ячневой крупе, благодаря этому, больше клетчатки, чем в перловой крупе. Также в ней содержится большое количество аминокислот, калий, кальций, железо. Присутствует фосфор, медь, йод, цинк, витамины группы В, Е и D.

Польза

  • укрепляет сосуды и повышает их эластичность;

  • снижает уровень холестерина;

  • выводит токсины;

  • показана при сахарном диабете и ожирении;

  • обладает мочегонным действием.

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Но при всех положительных качествах крупы могут вызывать и обратный эффект. Например, из-за того, что в полбе, ячневой крупе и перловке содержится глютен, они запрещены при целиакии. Полба не рекомендуется при язвенной болезни и в острый период кишечных расстройств. Пшенка не дает всасываться йоду, поэтому может негативно влияет на состояние щитовидной железы.

- От нее также рекомендуют отказаться тем, кто страдает от повышенной кислотности желудка, язвы, гастрита, заболеваний почек, подагры или кальциноза.

Алена Безменова