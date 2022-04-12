- Пшено — одна из немногих круп, которые разрешаются при целиакии, непереносимости глютена, или аллергии на этот белок, — объяснила нутрициолог, специалист по питанию и здоровому образу жизни, эксперт «Роскачества» Марина Бессонова.

Польза:

улучшает работу иммунной системы;

повышает сопротивляемость организма вирусам и болезням;

помогает кровеносной системе нормально функционировать, благодаря содержанию марганца, меди и железа;

ускоряет обмен веществ;

влияет на работу сердца и сосудов благодаря содержащемся в крупе проантоцианидину.

Полба

А вот полба, хоть по названию и не близка к пшенице, как раз относится к этому злаку напрямую. Даже если ее очень мелко размолоть, она сохраняет все полезные свойства. А их немало, так как крупа на 30 процентов состоит из белка, в ней есть 18 незаменимых аминокислот, железо и витамины группы В.

Польза: