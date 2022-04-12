Не все каши одинаково полезны, но то, что полезны — бесспорно. Какая-то лучше снижает уровень сахара, какая-то дарит длительное ощущение сытости. Хотя многие предпочитают знакомые и привычные овсянку и гречку, есть еще крупы, способные оказать на организм максимально положительное влияние. Все это возможно благодаря витаминам и микроэлементам в составе.
Нутрициолог, специалист по питанию и здоровому образу жизни, эксперт «Роскачества»
Пшено
Сразу оговоримся, что пшено и пшеница только по звучанию похожи, на самом деле это разные злаковые культуры. Пшено получают из обработанных зерен проса, после остается только ядро, а колосковые чешуйки и оболочки удаляют. Состав пшена:
крахмал — 60 процентов;
белок — 22 процента;
клетчатка;
растительные жиры;
фосфор;
магний;
кальций;
калий;
витамины В, РР, С и Е.
- Пшено — одна из немногих круп, которые разрешаются при целиакии, непереносимости глютена, или аллергии на этот белок, — объяснила нутрициолог, специалист по питанию и здоровому образу жизни, эксперт «Роскачества» Марина Бессонова.
Польза:
улучшает работу иммунной системы;
повышает сопротивляемость организма вирусам и болезням;
помогает кровеносной системе нормально функционировать, благодаря содержанию марганца, меди и железа;
влияет на работу сердца и сосудов благодаря содержащемся в крупе проантоцианидину.
Полба
А вот полба, хоть по названию и не близка к пшенице, как раз относится к этому злаку напрямую. Даже если ее очень мелко размолоть, она сохраняет все полезные свойства. А их немало, так как крупа на 30 процентов состоит из белка, в ней есть 18 незаменимых аминокислот, железо и витамины группы В.
Польза:
повышает иммунитет;
улучшает работу эндокринной и сердечно-сосудистой систем;
нормализует артериальное давление;
снижает риск рака;
повышает стрессоустойчивость;
незаменима для беременных, так как содержит фолиевую кислоту.
Перловая крупа
Перловка производится из зерен ячменя. Берутся злаки самого высокого качества, очищаются и полируются, таким образом получается перловая крупа.
- Это мощный антиоксидант, в нем в три раза больше селена, чем в рисе, — рассказала диетолог Марина Бессонова.
В крупе содержатся витамины группы В, D, А, Е и К.
Польза:
помогает при ишемической болезни сердца, атеросклерозе;
защищает кишечника при воспалении;
улучшает состояние нервной системы;
отвечает за красоту ногтей, волос и кожи.
Ячневая крупа
Чтобы изготовить крупу, ячменное зерно дробится без шлифования и полирования. В ячневой крупе, благодаря этому, больше клетчатки, чем в перловой крупе. Также в ней содержится большое количество аминокислот, калий, кальций, железо. Присутствует фосфор, медь, йод, цинк, витамины группы В, Е и D.
Польза
укрепляет сосуды и повышает их эластичность;
снижает уровень холестерина;
выводит токсины;
показана при сахарном диабете и ожирении;
обладает мочегонным действием.
Но при всех положительных качествах крупы могут вызывать и обратный эффект. Например, из-за того, что в полбе, ячневой крупе и перловке содержится глютен, они запрещены при целиакии. Полба не рекомендуется при язвенной болезни и в острый период кишечных расстройств. Пшенка не дает всасываться йоду, поэтому может негативно влияет на состояние щитовидной железы.
- От нее также рекомендуют отказаться тем, кто страдает от повышенной кислотности желудка, язвы, гастрита, заболеваний почек, подагры или кальциноза.