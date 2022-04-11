Вы много лет пытаетесь похудеть и все никак не выходит? Моя первая рекомендация в таких случаях — поговорить со своим лечащим врачом. Дело не только в балансе калорий. Если ваши гормоны или здоровье не в порядке, вы будете вести безнадежную битву.



Чтобы выяснить первопричину и решить, что на самом деле происходит в вашем организме, вам необходимо запланировать визит к врачу и сдать следующие анализы.

Оценка гормонов щитовидной железы

Это ТТГ, свободный Т3 и свободный Т4 и антитела к щитовидной железе: анти-ТПО и ТГ.

Эти четыре теста необходимы для точной оценки функции щитовидной железы, нашей основной железы метаболизма. Почти невозможно иметь низкое содержание жира в организме, если не лечить гипотиреоз (снижение активности щитовидной железы).

Даже незначительное повышение уровня тиреотропного гормона (ТТГ) может быть связано с увеличением веса.

Тиреоидные антитела помогут распознать болезнь Хашимото. Болезнь Хашимото — это аутоиммунное заболевание, которое может вызвать гипотиреоз или недостаточную активность щитовидной железы. При этом заболевании ваша иммунная система атакует щитовидную железу. Щитовидная железа повреждается и не может вырабатывать достаточно гормонов. Как итог — похудеть вы тоже не можете.