6 популярных специй, которые снижают аппетит и помогают похудеть

В корне имбиря масса полезных веществ. В нем есть минералы магний, фосфор, кальций, железо, цинк, калий, хром, марганец, кремний, а также витамины А, В1, В2, В3, С, Е и К. Также богат он такими аминокислотами, как лейцин, валин, изолейцин, треонин, лизин, метионин, фенилаланин и триптофан.

Перец чили: удар огнем

Всего лишь одна щепотка перца чили сможет ускорить метаболизм на 25 процентов! Но добавлять эту специю нужно крайне осторожно. «Я не рекомендую эту приправу тем, кто страдает от заболеваний ЖКТ. Вместо чили можно использовать кайенский перец, который обладает такими же свойствами», — говорит массажист.

А еще перец чили противопоказан людям, которые страдают от повышенной потливости. Дело в том, что рецепторы на языке определяют остроту приправы как жар и дают сигнал мозгу: нужно охладиться. А охлаждается наш организм одним способом — начинает потеть.

Корица: «изящная» штучка

Корица — прекрасный вариант специи для тех, кто мечтает снизить вес и похудеть. Всего лишь четверть чайной ложки может в 20 раз улучшить углеводный процесс. Специю также хвалят за ее аромат: он способен немного снижать аппетит.

Помимо этого, в корице ученые уже нашли несколько флавоноидных соединений, которые обладают противовоспалительными свойствами. Кстати, еще флавониды улучшают иммунитет. Также эта специя полезна для людей, которые страдают от диабета второго типа. Корица понижает кровяное давление, увеличивает чувствительность к инсулину, организм начинает «проносить» в клетку глюкозу, что обеспечивает поддержание стабильного показателя сахара в крови.