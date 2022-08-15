Головная боль и отеки: 11 признаков, что у вас нарушено кровообращение

Кровообращение — один из самых важный процессов в организме человека. Кровь переносит кислород, который необходим для питания наших внутренних органов. Если этот процесс остановится хотя бы на несколько секунд, то все может закончиться летальным исходом. Помимо этого, кровь не только разносит кислород по тканям и органам, но и участвует в выведении продуктов жизнедеятельности клеток, что тоже крайне важно для слаженной работы организма.
Гинеколог-эндокринолог, специалист по вынашиванию беременности, гемостазиолог.
- Самый главный элемент системы кровообращения — это сердце, которое обеспечивает все движение крови по сосудам. В медицине выделяют большой и малый круги кровообращения — они взаимосвязаны и не могут существовать друг без друга, — рассказывает врач.
Начинается движение в малом круге: кровь от сердца перемещается к легким, проходит через сеть капилляров, обогащается кислородом, а затем возвращается обратно. Оттуда она перемещается по всему организму, делая уже большой круг — он начинается с аорты и сонных артерий. Сотни небольших сосудов, которыми пронизаны оба круга, питают наши органы — печень, почки, мозг, пищеварительную и мочеполовую системы.
Когда кровоток дает сбой
Нарушение кровообращения — это патологическое состояние, при котором ухудшается процесс передачи кислорода и питательных веществ из крови к различным органам и тканям.
Причины нарушения могут быть разные:
курение;
малоподвижный образ жизни;
высокое кровяное давление;
повышенный уровень холестерина;
Нарушение кровообращения может спровоцировать и врожденная или приобретенная тромбофилия. Это значит, что человек склонен к повышенному тромбообразованию, поэтому ему обязательно стоит следить за показателями свертываемости крови.
Что такое тромбоз и почему тромбы так опасны, теперь уже знают практически все — благодаря пандемии коронавируса. Ведь это было и есть одним из самых распространенных осложнений перенесенного ковида.
Важно учитывать, что развитие тромбоза может быть вызвано множеством заболеваний, например:
Атеросклероз. Патология, которая сопровождается образованием во внутренней оболочке артериальных сосудов очагов холестериновых или жировых отложений. Это уменьшает просвет сосуда (вплоть до полной закупорки) и провоцирует воспаление. Атеросклероз может стать причиной инсульта или инфаркта.
Тромбофилия. В большинстве случаев генетически обусловленное состояние, которое провоцирует склонность к тромбозу кровеносных сосудов. Чаще всего люди наследуют от родителей дефекты FV Leiden, F2 протромбина, нарушение функционирования естественных антикоагулянтов, поддерживающих жидкое состояние крови.
Антифосфолипидный синдром (АФС). Для этого мультисистемного заболевания характерен повышенный синтез антител к фосфолипидам. У человека начинается поражением стенок сосудов, из-за чего нарушается естественная циркуляция крови.
Варикозная болезнь. Приводит к необратимому расширению вен на фоне несостоятельности полноценного функционирования клапанного аппарата. Из-за варикоза уменьшается скорость движения крови, что провоцирует воспаление и образование тромбов.
главный гематолог по Санкт-Петербургу, главный врач СПб ГБУЗ «Городская больница № 15», д.м.н.
Еще одна причина сбоя — вязкая кровь
- Кровообращение может ухудшаться из-за недостаточно эффективной работы сердца, спазмов сосудов, или из-за так называемых реологических свойств крови — в этом случае она становится вязкой, — поясняет эксперт.
Повышенная вязкость крови приводит к плохой циркуляции, следовательно, кровообращение резко ухудшается. Такие изменения могут происходить при обезвоживании организма, когда кровь теряет жидкую часть и нарушается баланс между жидкой частью крови и плазмой.
- Такие изменения в организме могут провоцировать развитие атеросклероза, инсультов, инфарктов, а также образование тромбов. Это очень опасно, ведь тромбоз некоторых сосудов может даже привести к полной остановке кровотока, — говорит Андрей Новицкий.
Симптомы нарушения кровообращения
На этот опасный патологический процесс могут указать следующие симптомы, говорит Ольга Калинина:
у вас появилась постоянная головная боль;
стали неметь руки и/или ноги;
вы замечаете, что память резко ухудшилась;
у вас начались проблемы с речью;
вы стали падать в обмороки;
появилось ощущение тяжести в ногах;
вы стали часто и сильно отекать;
вы стали сильно уставать, все буквально валится из рук.
- Особенно опасно нарушение кровообращения во время беременности. Это провоцирует задержку роста и развития плода, грозит отслойкой плаценты, — говорит акушер-гинеколог.
Также нарушение кровообращения, по словам Андрея Новицкого, могут выдать еще 3 симптома:
постоянно холодные руки или ноги,
ослабление пульсации на периферических артериях,
начинает изменяться внешний вид ногтевой пластины на руках и/или ногах.
- Иногда такие пациенты жалуются, что у них часто или постоянно мерзнут руки и ноги. Все это как раз говорит о том, что нарушена циркуляция на дистальных отделах верхних и нижних конечностей. В тяжелых случаях могут быть даже изменения на коже, так называемые этрофические язвы — они появляются на голени. Некоторые страдают от флебита и тромбофлебита, — поясняет гематолог Новицкий.
Бывает и обратная ситуация, когда у человека диагностируют полнокровие. Это избыточное давление в сосудах, которое тоже приводит к нарушению кровотока. Такое состояние может быть при гипертонической болезни и при ряде заболеваний сердца.
Кстати
Стоит всерьез задуматься о своем здоровье и тем, кто постоянно работает в офисе, говорит Ольга Калинина. Ведь когда мы по 6-7 часов находимся в сидячем положении, у нас в разы увеличивается риск развития варикоза. Улучшить кровообращение помогут компрессионные чулки или гольфы, а также занятие плаванием, контрастный душ, прогулки и другие физические нагрузки.
Интересный факт
Кровеносная система беременной женщины трансформируется, работа кровотока меняется. Это объясняется появлением нового органа — плаценты, который усиленно питается и отвечает за жизнь плода. Развивается новый маточно-плацентарный круг кровообращения.
Чтобы обеспечить питание плода в необходимом объеме, сердце женщины начинает биться быстрее. Во время беременности кровь становится гуще, что позволяет уменьшить кровопотери при последующих родах. Такая природная адаптация организма помогает женщине быстрее окрепнуть после появления малыша на свет.
Объем крови, циркулирующий в организме беременных, растет. Это позволяет добиться оптимальных показателей кровотока в плаценте и предупредить снижение давления во время родов даже при значительной кровопотере.
Увеличение густоты крови, быстро растущая матка и изменения в гормональном фоне нередко провоцируют развитие варикоза. Если беременность протекает без осложнений, женщинам рекомендуется больше двигаться, чтобы избежать различных заболеваний сосудов.
Как улучшить кровообращение
- Для того, чтобы улучшить кровообращение, допустим, в тех же самых ногах и руках — держите их в тепле. Некоторые интуитивно прибегают к этому совету, стараются избегать переохлаждения, чаще носят теплые носки и перчатки, — рассказывает Андрей Новицкий.
И это правильный ход. Дополнительное переохлаждение приводит к еще большему спазму сосудов. А он как раз и усугубляет проблемы с циркуляцией. Хорошо, кстати, помогают походы в сауну или баню. От повышенной температуры сосуды расширяются, улучшается кровоток по капиллярному руслу.
Конечно, есть ряд медикаментов, которые влияют на тонус сосудов и реологические свойства крови, повышая ее текучесть, но эти препараты назначает только врач.