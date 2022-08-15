Головная боль и отеки: 11 признаков, что у вас нарушено кровообращение

- Самый главный элемент системы кровообращения — это сердце, которое обеспечивает все движение крови по сосудам. В медицине выделяют большой и малый круги кровообращения — они взаимосвязаны и не могут существовать друг без друга, — рассказывает врач.

Начинается движение в малом круге: кровь от сердца перемещается к легким, проходит через сеть капилляров, обогащается кислородом, а затем возвращается обратно. Оттуда она перемещается по всему организму, делая уже большой круг — он начинается с аорты и сонных артерий. Сотни небольших сосудов, которыми пронизаны оба круга, питают наши органы — печень, почки, мозг, пищеварительную и мочеполовую системы.