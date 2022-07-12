Коагулограмма — комплексное гематологическое исследование, направленное на оценку состояния системы гемостаза (свертывание крови). Этот анализ с трудно произносимым названием обязателен, например, для госпитализации в онкологический стационар, а также его нужно сдавать перед некоторыми плановыми операциями.
Для справки
Коагулограмма или гемостазиограмма — это комплексный гематологический анализ, позволяющий оценить, насколько эффективно работает гемостаз. Так, чтобы кровь хорошо циркулировала по сосудам, она должна быть нормальной консистенции: не слишком густой, но и не слишком жидкой.
Гемостаз — сложная биологическая система, которая, с одной стороны, сохраняет жидкое и текучее состояние крови, а с другой стороны, останавливает кровотечения путем свертывания крови (коагуляция).
Этот анализ у многих на слуху, но разобраться в нем не так-то просто. Эксперты из НМИЦ онкологии им. Петрова рассказали, когда нужно сдавать этот анализ и что можно узнать, глядя на его результаты.
Когда назначают коагулограмму
перед плановыми или срочными операциями, при которых существует риск открытия кровотечений или, наоборот, активного тромбообразования;
при наличии сосудистых нарушений в ногах (варикоз, тромбоз глубоких вен), органах малого таза, кишечнике;
пациентам с патологиями печени, сердечно-сосудистой системы;
больным с аутоиммунными заболеваниями;
при геморрагических патологиях — гемофилия, хроническая анемия, частые носовые кровотечения, подкожные, внутрисуставные кровоизлияния, кровоточивость десен;
во время приема или перед назначением антикоагулянтов;
перед назначением оральных контрацептивов (тест проводится раз в 3 месяца);
во время беременности;
во время проведения гирудотерапии (лечения пиявками — Прим. ред.) с целью предотвращения образования геморрагий.
Как правильно подготовиться к исследованию
Накануне теста нужно:
исключить жирные и острые блюда;
отказаться от сигарет и спиртного;
ограничить физическую активность;
избегать стрессов, переутомления, переохлаждения, перегревания, психоэмоциональных нагрузок;
прекратить прием антикоагулянтов, НПВП и других препаратов, способных повлиять на свертываемость крови;
поесть не позже, чем за 12 часов до сдачи крови.
В день теста:
нельзя есть, курить,
необходимо исключить интенсивные физические упражнения и другие нагрузки;
допускается в обычном объеме питьевая вода;
нельзя пить чай, кофе, сок и другие напитки.
Помимо этого, нужно по согласованию с врачом исключить применение лекарств, влияющих на свертывание крови. В первую очередь это касается непрямых (ацетилсалициловая кислота, варфарин) и прямых (гепарин) антикоагулянтов.
Также желательно не принимать препараты, повышающие активность гемостаза — это оральные контрацептивы, гормональные лекарственные средства. И если вы регулярно принимаете какие-либо лекарства, то об этом обязательно нужно сказать не только врачу, но и специалисту, который будет брать у вас кровь.
Что показывает коагулограмма
Система гемостаза обеспечивает баланс между свертывающими и противосвертывающими факторами. Если есть нарушения, то можно говорить о рисках гиперкоагуляции (чрезмерное тромбообразование) или гипокоагуляции (кровотечения).
Коагулограмма как раз позволяет оценить, насколько сбалансировано работают свертывающая и противосвертывающая системы крови. В этот анализ входит несколько тестов.
Фибриноген
Это белок, который вырабатывается в печени. При повреждении сосуда запускается каскад биохимических реакций, в результате которых фибриноген превращается в фибрин — основу тромба.
Пониженный уровень фибриногена говорит о повышенном риске кровотечения.
Уровень этого белка может упасть при:
приеме антикоагулянтов, тромболитиков и антиагрегантов,
а также при сердечной, печеночной недостаточности, анемии, шоке, сепсисе.
Если уровень фибриногена повышен, значит, увеличивается риск образования тромбов и развития сердечно-сосудистых осложнений. Чаще всего такое происходит в послеоперационном периоде, длительных воспалительных и злокачественных процессах.
А также при:
атеросклерозе,
ревматизме,
нефрозе,
приеме противозачаточных средств,
во время беременности.
Протромбин
Коагулограмма оценивает и протромбин (протромбиновое время, процент протромбина по Квику, МНО). Это тест, в котором сразу три параметра — все они нужны для оценки скорости формирования кровяного сгустка.
Сниженный протромбин встречается при заболеваниях, связанных с повышенной свертываемостью крови: ДВС-синдром, тромбоз глубоких вен.
Повышение уровня протромбина может быть при заболеваниях печени, сердечной недостаточности, приеме антикоагулянтов.
АЧТВ
Активированное частичное тромбопластиновое время — это показатель активности свертывающей системы крови.
Повышение значений АЧТВ может быть при:
избытке антиагрегантов и антикоагулянтов (если человек принимает эти препараты),
печеночной недостаточности,
гемофилии.
Снижение значений АЧТВ говорит о том, что, возможно, начались процессы тромбообразования. Такое может быть при при острой кровопотере, обезвоживании организма.
При обнаружении отклонений в скрининге проводится расширенная коагулограмма. В этом случае проводятся дополнительные исследования. Оценивают показатели тромбинового времени, Д-димера, антитробина III, определение отдельных факторов свертывания крови.
Расширенная коагулограмма
Если вам назначили расширенную коагулограмму, то в ней можно будет найти еще несколько показателей.
Тромбиновое время
Это тест, оценивающий скорость формирования кровяного сгустка при активации тромбина.
Тромбин — фермент, который помогает фибриногену превратиться в фибрин. Когда показатели повышены, то это может говорить о ДВС-синдроме или о том, что человек принимал различные антикоагулянты.
Снижение тромбинового времени может быть при повышенном уровне тромбоцитов в крови.
Д-димеры
Это белковые элементы фибрина, остающиеся после разрушения сгустков крови. Это тоже один из важных показателей.
Повышение Д-димеров указывает на слишком интенсивное образование тромбов, когда показатели зашкаливают, значит, человеку нужна срочная медицинская помощь.
Если он вовремя ее не получит, это может привести к:
ДВС-синдрому (это патологический неспецифический процесс, при котором образуются тромбы),
тромбозу глубоких вен,
тромбоэмболии легочной артерии,
массивными повреждениями тканей,
сердечной недостаточности,
инфекциям,
воспалительными процессами.
Антитромбин III
Это — белок, который считается физиологическим антикоагулянтом, он препятствует излишнему сгущению крови, можно сказать что это — основной «замедлитель» свертываемости крови.
Повышение значений антитромбина III часто встречается при высоком риске кровотечения, приеме антикоагулянтов, поражениях печени.
Снижение антитромбина III отмечается при тромбозах, инфарктах, ДВС-синдроме, лечении гепарином.
Протеин С
Это белок, синтезируемый в печени, в организме находится в активном и неактивном состояниях. Его нужно проверить, чтобы понимать, как работает система, отвечающая за антикоагуляцию — противосвертывание.
Повышение протеина С может быть при фиброзах легких различной этиологии, коллагеновых васкулитах.
Снижение — при тромбозах, травмах, гемодиализе.
Какие еще показатели важно учитывать
Волчаночный антикоагулянт — белковый комплекс, уровень которого определяют при аутоиммунных патологиях, так как в норме волчаночный фермент в крови отсутствует.
Анти-Ха активность (оценка концентрации гепарина) — позволяет оценить действие гепариновой терапии у пациента и скорректировать дозу препарата.
Сдать анализ крови на расширенную коагулограмму также рекомендуется всем пациентам, находящимся на гепариновой терапии более 10 дней, людям с заболеваниями почек, нарушениями свертываемости крови и избыточной массой тела.