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Коагулограмма или гемостазиограмма — это комплексный гематологический анализ, позволяющий оценить, насколько эффективно работает гемостаз. Так, чтобы кровь хорошо циркулировала по сосудам, она должна быть нормальной консистенции: не слишком густой, но и не слишком жидкой.

Гемостаз — сложная биологическая система, которая, с одной стороны, сохраняет жидкое и текучее состояние крови, а с другой стороны, останавливает кровотечения путем свертывания крови (коагуляция).