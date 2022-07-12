анализ крови
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Коагулограмма — комплексное гематологическое исследование, направленное на оценку состояния системы гемостаза (свертывание крови). Этот анализ с трудно произносимым названием обязателен, например, для госпитализации в онкологический стационар, а также его нужно сдавать перед некоторыми плановыми операциями.

Для справки

Коагулограмма или гемостазиограмма — это комплексный гематологический анализ, позволяющий оценить, насколько эффективно работает гемостаз. Так, чтобы кровь хорошо циркулировала по сосудам, она должна быть нормальной консистенции: не слишком густой, но и не слишком жидкой.

Гемостаз — сложная биологическая система, которая, с одной стороны, сохраняет жидкое и текучее состояние крови, а с другой стороны, останавливает кровотечения путем свертывания крови (коагуляция).

Этот анализ у многих на слуху, но разобраться в нем не так-то просто. Эксперты из НМИЦ онкологии им. Петрова рассказали, когда нужно сдавать этот анализ и что можно узнать, глядя на его результаты.

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Когда назначают коагулограмму

  • перед плановыми или срочными операциями, при которых существует риск открытия кровотечений или, наоборот, активного тромбообразования;

  • при наличии сосудистых нарушений в ногах (варикоз, тромбоз глубоких вен), органах малого таза, кишечнике;

  • пациентам с патологиями печени, сердечно-сосудистой системы;

  • больным с аутоиммунными заболеваниями;

  • при геморрагических патологиях — гемофилия, хроническая анемия, частые носовые кровотечения, подкожные, внутрисуставные кровоизлияния, кровоточивость десен;

  • во время приема или перед назначением антикоагулянтов;

  • перед назначением оральных контрацептивов (тест проводится раз в 3 месяца);

  • во время беременности;

  • во время проведения гирудотерапии (лечения пиявками — Прим. ред.) с целью предотвращения образования геморрагий.

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Как правильно подготовиться к исследованию

Накануне теста нужно:

  1. исключить жирные и острые блюда;

  2. отказаться от сигарет и спиртного;

  3. ограничить физическую активность;

  4. избегать стрессов, переутомления, переохлаждения, перегревания, психоэмоциональных нагрузок;

  5. прекратить прием антикоагулянтов, НПВП и других препаратов, способных повлиять на свертываемость крови;

  6. поесть не позже, чем за 12 часов до сдачи крови.

В день теста:

  • нельзя есть, курить,

  • необходимо исключить интенсивные физические упражнения и другие нагрузки;

  • допускается в обычном объеме питьевая вода;

  • нельзя пить чай, кофе, сок и другие напитки.

Помимо этого, нужно по согласованию с врачом исключить применение лекарств, влияющих на свертывание крови. В первую очередь это касается непрямых (ацетилсалициловая кислота, варфарин) и прямых (гепарин) антикоагулянтов.

Также желательно не принимать препараты, повышающие активность гемостаза — это оральные контрацептивы, гормональные лекарственные средства. И если вы регулярно принимаете какие-либо лекарства, то об этом обязательно нужно сказать не только врачу, но и специалисту, который будет брать у вас кровь.

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Что показывает коагулограмма

Система гемостаза обеспечивает баланс между свертывающими и противосвертывающими факторами. Если есть нарушения, то можно говорить о рисках гиперкоагуляции (чрезмерное тромбообразование) или гипокоагуляции (кровотечения).

Коагулограмма как раз позволяет оценить, насколько сбалансировано работают свертывающая и противосвертывающая системы крови. В этот анализ входит несколько тестов.

Фибриноген

Это белок, который вырабатывается в печени. При повреждении сосуда запускается каскад биохимических реакций, в результате которых фибриноген превращается в фибрин — основу тромба.

Пониженный уровень фибриногена говорит о повышенном риске кровотечения.

Уровень этого белка может упасть при:

  • приеме антикоагулянтов, тромболитиков и антиагрегантов,

  • а также при сердечной, печеночной недостаточности, анемии, шоке, сепсисе.

Если уровень фибриногена повышен, значит, увеличивается риск образования тромбов и развития сердечно-сосудистых осложнений. Чаще всего такое происходит в послеоперационном периоде, длительных воспалительных и злокачественных процессах.

А также при:

  • атеросклерозе,

  • ревматизме,

  • нефрозе,

  • приеме противозачаточных средств,

  • во время беременности.

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Протромбин

Коагулограмма оценивает и протромбин (протромбиновое время, процент протромбина по Квику, МНО). Это тест, в котором сразу три параметра — все они нужны для оценки скорости формирования кровяного сгустка.

Сниженный протромбин встречается при заболеваниях, связанных с повышенной свертываемостью крови: ДВС-синдром, тромбоз глубоких вен.

Повышение уровня протромбина может быть при заболеваниях печени, сердечной недостаточности, приеме антикоагулянтов.

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АЧТВ

Активированное частичное тромбопластиновое время — это показатель активности свертывающей системы крови.

Повышение значений АЧТВ может быть при:

  • избытке антиагрегантов и антикоагулянтов (если человек принимает эти препараты),

  • системных васкулитах,

  • печеночной недостаточности,

  • гемофилии.

Снижение значений АЧТВ говорит о том, что, возможно, начались процессы тромбообразования. Такое может быть при при острой кровопотере, обезвоживании организма.

При обнаружении отклонений в скрининге проводится расширенная коагулограмма. В этом случае проводятся дополнительные исследования. Оценивают показатели тромбинового времени, Д-димера, антитробина III, определение отдельных факторов свертывания крови.

Расширенная коагулограмма

Если вам назначили расширенную коагулограмму, то в ней можно будет найти еще несколько показателей.

Тромбиновое время 

Это тест, оценивающий скорость формирования кровяного сгустка при активации тромбина.

Тромбин — фермент, который помогает фибриногену превратиться в фибрин. Когда показатели повышены, то это может говорить о ДВС-синдроме или о том, что человек принимал различные антикоагулянты.

Снижение тромбинового времени может быть при повышенном уровне тромбоцитов в крови.

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Д-димеры 

Это белковые элементы фибрина, остающиеся после разрушения сгустков крови. Это тоже один из важных показателей.

Повышение Д-димеров указывает на слишком интенсивное образование тромбов, когда показатели зашкаливают, значит, человеку нужна срочная медицинская помощь.

Если он вовремя ее не получит, это может привести к:

  • ДВС-синдрому (это патологический неспецифический процесс, при котором образуются тромбы),

  • тромбозу глубоких вен,

  • тромбоэмболии легочной артерии,

  • массивными повреждениями тканей,

  • сердечной недостаточности,

  • инфекциям,

  • воспалительными процессами.

Антитромбин III 

Это — белок, который считается физиологическим антикоагулянтом, он препятствует излишнему сгущению крови, можно сказать что это — основной «замедлитель» свертываемости крови.

Повышение значений антитромбина III часто встречается при высоком риске кровотечения, приеме антикоагулянтов, поражениях печени.

Снижение антитромбина III отмечается при тромбозах, инфарктах, ДВС-синдроме, лечении гепарином.

Протеин С

Это белок, синтезируемый в печени, в организме находится в активном и неактивном состояниях. Его нужно проверить, чтобы понимать, как работает система, отвечающая за антикоагуляцию — противосвертывание.

Повышение протеина С может быть при фиброзах легких различной этиологии, коллагеновых васкулитах.

Снижение — при тромбозах, травмах, гемодиализе.

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Какие еще показатели важно учитывать

  • Волчаночный антикоагулянт — белковый комплекс, уровень которого определяют при аутоиммунных патологиях, так как в норме волчаночный фермент в крови отсутствует.

  • Анти-Ха активность (оценка концентрации гепарина) — позволяет оценить действие гепариновой терапии у пациента и скорректировать дозу препарата.

Сдать анализ крови на расширенную коагулограмму также рекомендуется всем пациентам, находящимся на гепариновой терапии более 10 дней, людям с заболеваниями почек, нарушениями свертываемости крови и избыточной массой тела.

Софья Хромова