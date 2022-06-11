Тромбоз, похмелье и еще 5 причин, почему появляется мраморный рисунок на коже

Неравномерная окраска кожи, напоминающая рисунок на мраморе, в медицине называется причудливым термином — «ливедо». Это особенности реагирования сосудов в области кожи и подкожной клетчатки, возникающие из-за нарушений работы вегетативной нервной системы. В результате часть сосудов слишком расширена, внутри них крови слишком много, в то время как соседние находятся в спазме и не заполнены кровью вообще.

Внешне это выглядит как пятна бледного и красного цвета, синюшные, пурпурные, красновато-голубые, причудливо сочетающиеся между собой. Они могут быть едва заметными или сильно выражены, появляются лишь изредка или достаточно стойкие. О причинах подобного состояния «Доктор Питер» поговорил с Николаем Жердевым, сердечно-сосудистым хирургом клиники «АБИА».