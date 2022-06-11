Тромбоз, похмелье и еще 5 причин, почему появляется мраморный рисунок на коже

Неравномерная окраска кожи, напоминающая рисунок на мраморе, в медицине называется причудливым термином — «ливедо». Это особенности реагирования сосудов в области кожи и подкожной клетчатки, возникающие из-за нарушений работы вегетативной нервной системы. В результате часть сосудов слишком расширена, внутри них крови слишком много, в то время как соседние находятся в спазме и не заполнены кровью вообще.
Внешне это выглядит как пятна бледного и красного цвета, синюшные, пурпурные, красновато-голубые, причудливо сочетающиеся между собой. Они могут быть едва заметными или сильно выражены, появляются лишь изредка или достаточно стойкие. О причинах подобного состояния «Доктор Питер» поговорил с Николаем Жердевым, сердечно-сосудистым хирургом клиники «АБИА».
Не всегда это спазм сосудов
Принято считать, что мраморность кожи, также известная как сетчатое ливедо (livedo reticularis), возникает вследствие спазма кровеносных сосудов, близко расположенных к поверхности кожи.
Но если быть точнее — подобная окраска кожи возникает из-за нарушения кровотока в сосудах малого и среднего размера — капиллярах, артериолах. Изменения окраски кожи формируются в условиях васкулопатии (патологий сосудов) из-за:
спазма сосудов,
повышенной вязкости крови
или эмболии в сосуды,
а также в сочетании с имеющимся васкулитом (воспаление сосудистых стенок).
Из-за нарушений нормального тока крови внутри сосудов кожа, обычно на ногах, выглядит пятнистой с багряным оттенком, как будто покрыта сетчатым узором с четкими границами.
Если замерз — проступают пятна
Часто мраморность кожи появляется в результате простого переохлаждения, или наоборот, сильного перегревания. Наверняка, многие из вас наблюдали мраморность кожи после похода в баню или сауну, а также замечали, как изменяется цвет рук после долго пребывания на холоде без перчаток или варежек.
В этом случае организм именно таким образом реагирует на резкое изменение окружающей температуры. В данном случае никаких действий предпринимать не нужно, мраморность проходит самопроизвольно без какого-либо лечения.
Топ причин мраморности при проблемах здоровья
Иногда явно преступающая мраморность может также указывать на наличие серьезных проблем со здоровьем, а также на побочное действие определенных лекарств. Выделим несколько самых распространенных причин патологической мраморности кожи:
Как реакция на определенные лекарства, например катехоламины, амантадин или интерферон.
Феномен или синдром Рейно.
Антифосфолипидный синдром.
Инфекции, например гепатит С.
Паралич вследствие инсульта.
Тромбоз вен.
Проблемы кровообращения и появление мраморности
Поскольку это нарушения кровообращения, то одна из ведущих причин появления подобного пятнистого рисунка — это имеющиеся болезни, патологии и состояния, при которых нарушен ток крови в венах или артериях. В развитии ливедо определенную роль играет снижение тонуса вен и застой в них небольшого объема крови. Особенно часто кровь застаивается в ногах и в области подкожных вен. На фоне пониженных окружающих температур проступает все более яркий рисунок на коже.
Чаще жалобы на пятнистость или мраморность возникают у людей, которые страдают от сердечной недостаточности, имеют эпизоды повышения давления. Возможны локальные изменения окраски кожи при длительном стоянии на ногах, при сидячей работе. Резкое изменение цвет конечности с появлением мраморности могут давать жировая или воздушная эмболия, тромбоз.
Выпил, покурил — побледнел
На фоне курения нередко возникает мраморность кожи на руках или ногах как результат реакции сосудов на воздействие токсинов — никотина и продуктов горения, включая угарный газ. Поэтому курильщики со стажем нередко имеют бледную кожу с проступающим мраморным рисунком из-за проблем сосудов.
Прием алкоголя с последующим образованием продуктов его разложения, также негативно влияет на сосуды. На фоне приема горячительных напитков сначала сосуды расширяются, но затем могут резко сужаться. Это дает эффект мраморности. Особенно она может быть выражена с утра, на фоне похмельного синдрома.
Когда же стоит обратиться к врачу?
Есть ряд ситуаций, при появлении которых не стоит тянуть с визитом к врачу. Это:
Мраморность не проходит после согревания или нормализации температуры вокруг.
В коже ощущаются болезненные уплотнения и узелки.
На коже стали появляться язвы.
Кроме мраморности кожи вас беспокоят другие жалобы и симптомы.
Вы уже знаете, что есть какие-то проблемы с сосудами конечностей.
Вы уже наблюдаетесь у ревматолога по поводу системной красной волчанки или другого системного заболевания.