- Нужно понимать, что колебание давления — это нормальное явление, которое происходит в течение суток регулярно, в зависимости от изменения внешних и внутренних факторов, — объяснила «Доктору Питеру» врач-кардиолог, врач-ревматолог Тюменского кардиологического научного центра Татьяна Полковникова. — Таким образом организм адаптируется к постоянно меняющимся условиям окружающей среды .

У большинства людей колебания давления в течение суток находятся в пределах от 110 до 130 и от 60 до 90 мм.рт.ст. Изменения происходят по разным причинам, они могут быть и внешними, и внутренними.