Кардиолог Полковникова объяснила, почему может прыгать давление, и это нормально
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Утром давление низкое, к вечеру повышается, или наоборот. Цифры, вроде бы, не критичные, но беспокойство растет, а вдруг это уже гипертония? Особенно тревожно тем, кто послушался советов врачей и завел дневник давления, там-то наглядно можно проследить непонятные «скачки».

Татьяна Полковникова
Татьяна Полковникова
Медицина

Врач-кардиолог, врач-ревматолог Тюменского кардиологического научного центра, кандидат медицинских наук.

- Нужно понимать, что колебание давления — это нормальное явление, которое происходит в течение суток регулярно, в зависимости от изменения внешних и внутренних факторов, — объяснила «Доктору Питеру» врач-кардиолог, врач-ревматолог Тюменского кардиологического научного центра Татьяна Полковникова. — Таким образом организм адаптируется к постоянно меняющимся условиям окружающей среды.

У большинства людей колебания давления в течение суток находятся в пределах от 110 до 130 и от 60 до 90 мм.рт.ст. Изменения происходят по разным причинам, они могут быть и внешними, и внутренними.

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Изменение гормонального фона

- В регуляции сосудистого тонуса принимают участие гормоны гипофиза, — объяснила Татьяна Полковникова. — Они стимулируют активность надпочечников, регулирующих выброс адреналина или нормадреналина.

Также скачки давления могут быть связаны с психическим перенапряжением, физическим переутомлением, повышенной эмоциональностью, в результате которых тоже происходят гормональные изменения.

Нарушение обмена веществ

Неправильный образ жизни, переедание, употребление алкоголя, энергетиков, слишком жирной или слишком острой пищи, курение — все это может привести к повышению давления. Поэтому так важно следить за своим рационом, чтобы потом не удивляться цифрам на мониторе тонометра.

- Чрезмерное употребление соли и продуктов с избыточным ее содержанием (чипсы, консервированные продукты, соленые орешки, соевый соус и др.), способствуют задержке жидкости в организме, что тоже может повышать давление! — предупреждает врач Полковникова.

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Изменение погоды

При склонности человека к гипотонии или гипертонии, давление может колебаться под действием погодных условий. Негативно сказывается на давлении чрезмерная жара, сильный мороз, сильный ветер, перепады атмосферного давления.

Однако, если давление скачет постоянно — это все же плохой признак.

- При длительных скачках артериального давления могут развиваться хронические поражения сердца, глаз, почек, головного мозга, — предупреждает кардиолог Полковникова — Закончиться такое состояние может сердечным приступом или инсультом.

Лечение подбирается индивидуально. В зависимости от причин колебаний давления, начинается с медикаментозных методов в сочетании с физической активностью, диетой, отказом от вредных привычек.

- Если речь идет о плановом подборе лечения, то снижать резко давление ни в коем случае нельзя, — предупреждает врач. — Многие пациенты обычно годами жили с повышенными цифрами давления. Если его быстро снизить, то это приведет только к ухудшению самочувствия и сосудистым катастрофам — инфаркту и инсульту.

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Гипертонический криз

Его важно вынести отдельно. Гипертонический криз — это не просто повышение артериального давления, а его критический скачок, когда показатели выше 180/120 мм. рт.ст. Появляются тошнота, одышка, боли в сердце, спутанность сознания.

- Это всегда большая опасность, поэтому необходимо вызывать скорую медицинскую помощь, — предупреждает Татьяна Полковникова. — Обычно пациенты, которые наблюдаются у кардиологов, знают, какие им рекомендованы «препараты первой помощи». Если криз случился впервые, то можно попробовать снизить давление без медикаментов: занять полусидячее положение, избавиться от тесной одежды, обеспечить приток свежего воздуха.

Как защититься от скачков давления

  • Больше двигаться;

  • соблюдать диету;

  • отказаться или сократить курение, кофе, алкоголь;

  • уметь расслабляться;

  • меньше нервничать;

  • высыпаться (не менее 8 часов);

  • контролировать артериальное давление;

  • знать правила самопомощи.

Алена Безменова