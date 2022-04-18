Назван витамин, из-за дефицита которого может резко подскочить давление

Артериальная гипертензия (гипертония) — синдром повышения систолического (верхнего) давления до 140 мм и больше и/или диастолического (нижнего) давления до 90 мм и больше в состоянии покоя. Даже если вы не испытываете дискомфорта, то медики советуют регулярно измерять давление. Это касается как молодых, так и пожилых. Тонометр сейчас можно купить в любой аптеке, пользоваться им очень просто.
Повышенное давление может стать триггером для развития других серьезных заболеваний, например, инфарктов и инсультов. Все может закончится серьезными осложнениями или даже летальным исходом.
В некоторых случаях давление может повыситься из-за дефицита некоторых витаминов и минералов. Так, например, резкий скачок может произойти из-за нехватки витамина D в организме, говорит врач-диетолог Елена Соломатина.
Врач-диетолог
«Резко давление может высоко подниматься от недостатка витамина D. Плюс этот витамин также необходим для снятия раздражительности. Потому что, когда мы нервничаем, находимся в хроническом стрессе, давление тоже может очень сильно повышаться», — пояснила эксперт в интервью
Взаимосвязь между недостатком витамина D в организме и внезапными скачками давления уже доказали ученые, проведя ряд исследований, говорит диетолог. Более того, из-за нехватки «солнечного» витамина у человека повышается риск развития сахарного диабета. Это заболевание «идет рука об руку с гипертонией». И, к сожалению, что от высокого давления, что от сахарного диабета с каждым годом страдает все больше и больше людей.
При дефиците витамина D у человека также могут развиться следующие заболевания:
атеросклероз сосудов;
ожирение;
нарушения памяти и внимания;
некоторые злокачественные новообразования (рак поджелудочной железы, предстательной железы, рак груди, кишечника, почек).
Чтобы не возникало дефицита витамина D, не забывайте про ежедневные прогулки и правильное питание. Больше всего «солнечного» витамина содержится в рыбе (сельди, сардинах, тунце), сыре, твороге, сливочном масле, говяжьей печени, лисичках, вешенках, креветках, яичном желтке.
Кстати
Помимо истинной артериальной гипертонии существует понятие «ложной гипертонии» или «кардионевроза», когда тревога о жизни и здоровье приобретает стойкий характер. Как отличить «ложную гипертонию» от «истинной» и есть ли какое-то лечение такого диагноза, рассказал врач-кардиолог Владимир Пирожников.