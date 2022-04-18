Назван витамин, из-за дефицита которого может резко подскочить давление

Артериальная гипертензия (гипертония) — синдром повышения систолического (верхнего) давления до 140 мм и больше и/или диастолического (нижнего) давления до 90 мм и больше в состоянии покоя. Даже если вы не испытываете дискомфорта, то медики советуют регулярно измерять давление. Это касается как молодых, так и пожилых. Тонометр сейчас можно купить в любой аптеке, пользоваться им очень просто.

Повышенное давление может стать триггером для развития других серьезных заболеваний, например, инфарктов и инсультов. Все может закончится серьезными осложнениями или даже летальным исходом.