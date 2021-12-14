Даже если вы не испытываете дискомфорта, то медики советуют регулярно измерять давление. Это касается как молодых, так и пожилых. Тонометр сейчас можно купить в любой аптеке, пользоваться им очень просто.

Повышенное давление может стать триггером для развития других серьезных заболеваний, например, инфарктов и инсультов. Все может закончится серьезными осложнениями или даже летальным исходом.

Врачи диагностируют гипертонию, если ваше давление больше, чем 120/80. Когда показатели немного отходят от нормы, то это не угрожает вашему здоровью: давление корректируется с помощью смены образа жизни, питания и иногда медикаментозных препаратов.