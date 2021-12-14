Даже если вы не испытываете дискомфорта, то медики советуют регулярно измерять давление. Это касается как молодых, так и пожилых. Тонометр сейчас можно купить в любой аптеке, пользоваться им очень просто.
Повышенное давление может стать триггером для развития других серьезных заболеваний, например, инфарктов и инсультов. Все может закончится серьезными осложнениями или даже летальным исходом.
Врачи диагностируют гипертонию, если ваше давление больше, чем 120/80. Когда показатели немного отходят от нормы, то это не угрожает вашему здоровью: давление корректируется с помощью смены образа жизни, питания и иногда медикаментозных препаратов.
Однако есть случаи, когда повышенное артериальное давление в сочетании с другими симптомами может привести к серьезным осложнениям, пишет британское издание
вы стали хуже видеть, мир вокруг начал расплываться;
появилась сильная боль в груди;
сознание стало путаться, вам сложно формулировать мысли;
появилась тошнота или рвота;
вы чувствуете онемение в ногах, руках или другой части тела;
появилась одышка;
вы ощущаете сильную слабость, нет сил даже встать с кровати;
появилась резкая головная боль, которая не купируется таблетками.
Все вышеперечисленные симптомы могут сигналить о том, что у вас гипертонический криз.
Как многие хронические заболевания, гипертоническая болезнь чревата неотложными состояниями, а именно кризами. Криз — это повышение артериального давления (АД) выше привычных значений.
Если вы подозреваете, что у человека рядом с вами случился резкий скачок давления, то вызовете скорую помощь. До приезда врачей вы можете самостоятельно помочь пострадавшему. Постарайтесь его успокоить, расстегните одежду, если она мешает ему нормально дышать (например, тугой галстук или тесная рубашка). Затем уложите человека, но следите, чтобы голова была приподнята. Если пострадавшего рвет, то поверните его голову на бок.
Дальнейшую помощь должен оказывать только медицинский работник. Обычно таким пациентам дают специальные препараты (иногда внутривенно) и обеспечивают кислородом.
Кстати
Чтобы давление было в норме, продумайте свое меню, говорит американский диетолог Грейс Дерача. Правильный подход к еде и практические советы помогут гипертоникам избежать очередного приема лекарств. Эксперт назвал 6 продуктов, которые помогут справиться с гипертонией.
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