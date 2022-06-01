Чем опасен прием таблеток от боли вместе с алкоголем

Гастрит и язва

- Алкогольно-лекарственный коктейль способен вызвать воспаление слизистой оболочки желудка, что может стать причиной гастрита, желудочного кровотечения и язвы. Особенно это актуально для тех, кто пьет не менее трех порций алкоголя в день, — считает Робинсон.

Сонливость

Алкоголь может вызвать сонливость, а обезболивающее — усилить этот эффект. Это может привести, например, к трудностям с концентрацией и координацией движений, вызвать головокружение.

Инфаркт и инсульт

У людей, которые регулярно принимают ибупрофен и другие НПВП, больше риск получить инфаркт и инсульт — по сравнению с теми, кто не пьет обезболивающие совсем. Об этом заявили ученые. Риск становится выше у тех, кто сочетает обезболивающие лекарства и спиртное.

Дисфункция почек

Ибупрофен и другие НПВП снижают выработку простагландинов , говорят исследования. Простогландины — это гормоноподобные вещества, которые синтезируются почти во всех тканях организма и помогают в том числе контролировать приток крови к почкам. В результате, после приема обезболивающего может уменьшаться приток крови к почкам и их работа как фильтра (в том числе и алкоголя) нарушится.

- Вряд ли серьезные проблемы с почками возникнут при сочетании алкоголя и обезболивающих у здорового человека, но если у вас есть хронические заболевания почек, вам стоит избегать приема ибупрофена и похожих препаратов, алкоголя и, конечно же, их комбинировать их в любых пропорциях, — говорит Карла Робинсон.