Чем нельзя запивать лекарства
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Заболела голова, зуб или ноет спина? Обычно под рукой в аптечке у всех есть нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) — ибупрофен, найз, нурофен, кетонал, мовалис, диклофенак и так далее.

Принципиальных отличий у них нет, они работают примерно одинаковым образом. И многие уверены, что ничего страшного не будет, если снять боль таблеткой, а потом выпить алкоголь. Но так ли это на самом деле?

- Периодический прием, например, ибупрофена или других НПВП для облегчения боли в сочетании с небольшим количеством алкоголя на полный желудок вряд ли вызовет какие-либо проблемы, — считает фармацевт Джулия Геррини, пишет издание Insider. — Но я бы никому не посоветовала пить больше, чем бокал вина, принимая обезболивающее.  

- Таблетки и алкоголь — это такое сочетание, которое может увеличить риск возникновения побочных эффектов — особенно, для людей с хроническими заболеваниями, например, почек и печени, — уверена и семейный врач, доктор медицинский наук Карла Робинсон.

Так что именно может случиться при сочетании алкоголя и обезболивающих? И как долго после приема таблетки стоит сохранять трезвость.

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Гастрит и язва

- Алкогольно-лекарственный коктейль способен вызвать воспаление слизистой оболочки желудка, что может стать причиной гастрита, желудочного кровотечения и язвы. Особенно это актуально для тех, кто пьет не менее трех порций алкоголя в день, — считает Робинсон.

Сонливость 

Алкоголь может вызвать сонливость, а обезболивающее — усилить этот эффект. Это может привести, например, к трудностям с концентрацией и координацией движений, вызвать головокружение.

Инфаркт и инсульт

У людей, которые регулярно принимают ибупрофен и другие НПВП, больше риск получить инфаркт и инсульт — по сравнению с теми, кто не пьет обезболивающие совсем. Об этом заявили ученые. Риск становится выше у тех, кто сочетает обезболивающие лекарства и спиртное.

Дисфункция почек

Ибупрофен и другие НПВП снижают выработку простагландинов, говорят исследования. Простогландины — это гормоноподобные вещества, которые синтезируются почти во всех тканях организма и помогают в том числе контролировать приток крови к почкам. В результате, после приема обезболивающего может уменьшаться приток крови к почкам и их работа как фильтра (в том числе и алкоголя) нарушится.  

- Вряд ли серьезные проблемы с почками возникнут при сочетании алкоголя и обезболивающих у здорового человека, но если у вас есть хронические заболевания почек, вам стоит избегать приема ибупрофена и похожих препаратов, алкоголя и, конечно же, их комбинировать их в любых пропорциях, — говорит Карла Робинсон.

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Кто больше всего рискует

По словам доктора Марка Конроя, профессора Университета штата Огайо, люди, которые пьют много алкоголя или часто принимают таблетки от боли, подвергают себя повышенному риску. Особенно это касается

  • людей с хронической болью, которые часто принимают большие дозы обезболивающих,

  • людей с расстройствами, связанными с употреблением психоактивных веществ, или психическими расстройствами,

  • людей с когнитивными нарушениями, включая деменцию, которые могут принять неправильную дозировку лекарств,

  • людей с заболеваниями почек или печени.

Когда после приема алкоголя можно пить таблетку

Алкоголь может оставаться в организме около 25 часов, вычислили ученые.

- Рекомендую воздержаться от спиртного в течение 24 часов перед приемом таблетки обезболивающего препарата, — рекомендует фармацевт Геррини. — Это касается тех людей, кто в принципе почти не пьет алкоголь. Если же у вас есть проблемы с печенью, вам больше 65 лет или вы часто пьете спиртное, то алкоголь в организме может задерживается и на более долгий срок.

Когда после таблетки можно пить алкоголь

- Действие НПВП может длиться от 4 до 6 часов, а фармакологический период полураспада составляет около 2 часов. Таким образом, потребуется примерно 10 часов, чтобы препарат был практически полностью выведен из организма. Все это время следует воздерживаться от употребления алкоголя, чтобы не рисковать здоровьем, — считает фармаколог Геррини.

Анна Майская