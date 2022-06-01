Заболела голова, зуб или ноет спина? Обычно под рукой в аптечке у всех есть нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) — ибупрофен, найз, нурофен, кетонал, мовалис, диклофенак и так далее.
Принципиальных отличий у них нет, они работают примерно одинаковым образом. И многие уверены, что ничего страшного не будет, если снять боль таблеткой, а потом выпить алкоголь. Но так ли это на самом деле?
- Периодический прием, например, ибупрофена или других НПВП для облегчения боли в сочетании с небольшим количеством алкоголя на полный желудок вряд ли вызовет какие-либо проблемы, — считает фармацевт Джулия Геррини, пишет
- Таблетки и алкоголь — это такое сочетание, которое может увеличить риск возникновения побочных эффектов — особенно, для людей с хроническими заболеваниями, например, почек и печени, — уверена и семейный врач, доктор медицинский наук Карла Робинсон.
Так что именно может случиться при сочетании алкоголя и обезболивающих? И как долго после приема таблетки стоит сохранять трезвость.
Чем опасен прием таблеток от боли вместе с алкоголем
Гастрит и язва
- Алкогольно-лекарственный коктейль способен вызвать воспаление слизистой оболочки желудка, что может стать причиной гастрита, желудочного кровотечения и язвы. Особенно это актуально для тех, кто пьет не менее трех порций алкоголя в день, — считает Робинсон.
Сонливость
Алкоголь может вызвать сонливость, а обезболивающее — усилить этот эффект. Это может привести, например, к трудностям с концентрацией и координацией движений, вызвать головокружение.
Инфаркт и инсульт
У людей, которые регулярно принимают ибупрофен и другие НПВП, больше риск получить инфаркт и инсульт — по сравнению с теми, кто не пьет обезболивающие совсем. Об этом
Дисфункция почек
Ибупрофен и другие НПВП
- Вряд ли серьезные проблемы с почками возникнут при сочетании алкоголя и обезболивающих у здорового человека, но если у вас есть хронические заболевания почек, вам стоит избегать приема ибупрофена и похожих препаратов, алкоголя и, конечно же, их комбинировать их в любых пропорциях, — говорит Карла Робинсон.
Кто больше всего рискует
По словам
людей с хронической болью, которые часто принимают большие дозы обезболивающих,
людей с расстройствами, связанными с употреблением психоактивных веществ, или психическими расстройствами,
людей с когнитивными нарушениями, включая деменцию, которые могут принять неправильную дозировку лекарств,
людей с заболеваниями почек или печени.
Когда после приема алкоголя можно пить таблетку
Алкоголь может оставаться в организме около
- Рекомендую воздержаться от спиртного в течение 24 часов перед приемом таблетки обезболивающего препарата, — рекомендует фармацевт Геррини. — Это касается тех людей, кто в принципе почти не пьет алкоголь. Если же у вас есть проблемы с печенью, вам больше 65 лет или вы часто пьете спиртное, то алкоголь в организме может задерживается и на более долгий срок.
Когда после таблетки можно пить алкоголь
- Действие НПВП может длиться от 4 до 6 часов, а фармакологический период полураспада составляет около 2 часов. Таким образом, потребуется примерно 10 часов, чтобы препарат был практически полностью выведен из организма. Все это время следует воздерживаться от употребления алкоголя, чтобы не рисковать здоровьем, — считает фармаколог Геррини.