Опасную патологию можно предупредить, говорят врачи. И одно из главных правил — это стараться как можно больше двигаться. Однако некоторые люди воспринимают этот совет слишком буквально: если доктор сказал, что надо двигаться, значит, надо ходить в спортзал, изматывать себя тренировками. Но все совсем не так. Вы можете не быть фанатом спорта, но все равно помогать своему сердцу, пишет британское издание Express. Для этого стоит обратить внимание на некоторые повседневные дела.

Чаще ходите по лестницам

Даже если вы живете совсем невысоко — неважно. Здесь главное — регулярность. Многочисленные исследования доказали, что подъем по лестнице — прекрасная физическая нагрузка для нашего сердца. Если же вы живете слишком высоко, то не нужна изнурять себя: часть пути пройдите по лестнице, а остальную часть уже поднимайтесь на лифте.

Ухаживайте за садом и огородом

Традиционные дачные хлопоты — прекрасная замена фитнес-залу и отличная нагрузка на сердце. Ведь вам придется вставать, приседать, наклоняться… Когда дачный сезон закончиться, то можно придумать альтернативу этим хлопотам, например, стараться подольше гулять, а на выходных ходить в бассейн или танцы.