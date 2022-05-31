Инфаркт — самая частая причина смерти людей на всем земном шаре. При первом подозрении на сердечный приступ необходимо вызвать скорую помощь — отказ от помощи специалиста может стоить вам жизни. И чем раньше вы заподозрите опасное заболевание, тем лучше.
К основным симптомам инфаркта относятся:
боль в грудное клетке;
покалывание в левой части грудной клетки;
одышка;
головокружение;
сильная потливость;
боль, которая отдает в левую руку;
спутанность сознания.
Опасную патологию можно предупредить, говорят врачи. И одно из главных правил — это стараться как можно больше двигаться. Однако некоторые люди воспринимают этот совет слишком буквально: если доктор сказал, что надо двигаться, значит, надо ходить в спортзал, изматывать себя тренировками. Но все совсем не так. Вы можете не быть фанатом спорта, но все равно помогать своему сердцу,
Чаще ходите по лестницам
Даже если вы живете совсем невысоко — неважно. Здесь главное — регулярность. Многочисленные исследования доказали, что подъем по лестнице — прекрасная физическая нагрузка для нашего сердца. Если же вы живете слишком высоко, то не нужна изнурять себя: часть пути пройдите по лестнице, а остальную часть уже поднимайтесь на лифте.
Ухаживайте за садом и огородом
Традиционные дачные хлопоты — прекрасная замена фитнес-залу и отличная нагрузка на сердце. Ведь вам придется вставать, приседать, наклоняться… Когда дачный сезон закончиться, то можно придумать альтернативу этим хлопотам, например, стараться подольше гулять, а на выходных ходить в бассейн или танцы.
Уборка по дому — тоже польза
Робот-пылесос, посудомойка и стиральная машинка, приборы, без хозяйки намывающие окна — все эти умные домашние помощники очень упрощают нашу жизнь. Но есть у них и очень большой минус — двигаться мы благодаря им стали гораздо меньше. Попробуйте включить любимую музыку и навести чистоту в доме «по старинке». Вы не только сердцу поможете, но еще и похудеете! Сколько калорий тратится при выполнении каждого домашнего дела, можно посмотреть ЗДЕСЬ.
Купленные продукты в пакеты и домой
Если вы привыкли сумки с продуктами отвозить домой на машине, то от этой привычки иногда тоже стоит отказываться. Конечно, если вы закупаетесь перед торжеством — это одна история. Но если вам нужно купить молока, немного овощей, мяса и хлеба, то это все можно донести самостоятельно. Представьте, что сумки с едой — ваши маленькие гантели.
Активный образ жизни может снизить риск развития некоторых заболеваний сердца и системы кровообращения на целых 35 процентов.
«Регулярная активность не только защищает ваше сердце, но и может помочь вашему общему самочувствию, повышая настроение, улучшая вашу концентрацию и память, а также помогая вам лучше спать. Старайтесь, чтобы минимум 150 минут в неделю вы были физически активны», — говорят эксперты Британского кардиологического фонда.
Кстати
Чтобы быть в хорошей форме и укрепить сердце, достаточно 10 минут интенсивных упражнений — и даже не ежедневно, сообщила врач-эндокринолог Зухра Павлова. По какому принципу лучше всего «прокачивать» сердце, тратя на это совсем немного времени, можно прочитать ЗДЕСЬ.