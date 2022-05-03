Робот-пылесос, посудомойка и стиральная машинка, приборы, без хозяйки намывающие окна — все эти умные домашние помощники очень упрощают нашу жизнь. Но есть у них и очень большой минус — двигаться мы благодаря им стали гораздо меньше. Куда как приятнее попивать кофе в мягком кресле и прикрикивать на робота «Доби», потерявшего док-станцию, чем бегать по комнатам с пылесосом.

Но физической активности много не бывает, особенно, если у вас сидячая работа и нет привычки регулярно заниматься спортом. Так что домашние дела — это реальная альтернатива спортзалу, особенно, если вы задались целью похудеть. У этого способа есть даже двойное преимущество — не нужно покупать абонемент на фитнес и подстраиваться под время занятий.