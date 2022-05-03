Робот-пылесос, посудомойка и стиральная машинка, приборы, без хозяйки намывающие окна — все эти умные домашние помощники очень упрощают нашу жизнь. Но есть у них и очень большой минус — двигаться мы благодаря им стали гораздо меньше. Куда как приятнее попивать кофе в мягком кресле и прикрикивать на робота «Доби», потерявшего док-станцию, чем бегать по комнатам с пылесосом.
Но физической активности много не бывает, особенно, если у вас сидячая работа и нет привычки регулярно заниматься спортом. Так что домашние дела — это реальная альтернатива спортзалу, особенно, если вы задались целью похудеть. У этого способа есть даже двойное преимущество — не нужно покупать абонемент на фитнес и подстраиваться под время занятий.
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Каждую неделю вполне реально сжигать 2690 ккал, без фанатизма наводя порядок дома (речь даже не про генеральную уборку). А если к обычным рутинным делам добавить подходы к бытовым приборам (можно с повторами), то можно израсходовать до 9 тысяч ккал в неделю.
Эти цифры вывели ученые. Они провели исследование, в котором наблюдали за 2 тысячами участников эксперимента, регулярно делающими уборку в доме. Также они выяснили, что и работа на огороде, и уборка в комнатах очень полезны для психики.
Работа на открытом воздухе, работа в саду или в огороде, стрижка газона — это полноценная тренировка, которая поможет за полчаса сжигать до 142 ккал.
Калории и домашние дела
стирка и сушка — 186 ккал за полчаса,
глажение белья — 180 ккал за полчаса,
уборка пылесосом — 170 ккал за полчаса,
влажная уборка — 164 ккал за полчаса,
загрузка и разгрузка посудомоечной машины — 149 ккал за полчаса,
уборка кухонных поверхностей — 145 ккал за полчаса,
складывание чистого белья — 145 кал за полчаса,
мытье окон — 137 кал за полчаса,
чистка духовки — 139 ккал за полчаса,
вытирание пыли — 138 ккал за полчаса,
заправлять и расправлять постель — 139 ккал за полчаса,
наводить порядок в шкафу и комоде — 128 ккал за 25 минут.
Для сравнения:
в одном ломтике черного хлеба — 44 ккал,
в яйце — 80 ккал,
в одной шоколадке — 579 ккал,
в 100 граммах сыра — 350 ккал,
в одном яблоке — 50 ккал,
в одном банане — 115 ккал,
в 100 граммах грудки — 172 ккал,
в тарелке борща — 80 ккал,
в 100 граммах йогурта — 100 ккал.
Как дома сжигать еще больше калорий
К домашней уборке можно подойти творчески — точнее, по-спортивному. И тогда потратить получится еще больше энергии. Вот несколько советов:
Делайте полный выпад вперед, когда моете пол шваброй или пылесосите. При выпадах будет задействовано больше мышц нижней части тела и живота. Когда тянете швабру или пылесос назад, соедините ноги вместе.
Вставайте на носочки, когда только это возможно — например, если начищаете до блеска плиту. Затем дайте икрам передохнуть и встаньте только на одну ногу. Это задействует икроножные и ягодичные мышцы.
Если моете пол тряпкой, оставайтесь в положении на корточках или на четвереньках, не садитесь на пол. А лучше делайте наклоны.
Заправляя кровать, делайте широкие шаги вперед и в сторону — как бы растягиваясь. Боковые выпады задействует большую часть мышц нижней части тела, укрепляют ноги, спину и живот.
Ранее ученые рассказали, как сжечь больше калорий во время ходьбы. Есть
Для этого нужно рассчитать оптимальный конкретно для вас темп ходьбы. Он должен быть примерно на уровне 70% от вашего максимально допустимого пульса. Этот показатель можно рассчитать. Вычтите свой возраст из 220. Например, если вам 48 лет, ваша расчетная максимальная частота сердечных сокращений — 172 удара в минуту. Это максимум! Оптимальный показатель для вас— от 110 до 131 ударов (70% от максимума). При таком пульсе вы почувствуете, что ваше дыхание участилось, но не сбивается, например, при разговоре.
Далее следует разбить свой темп ходьбы на более быстрый и помедленнее, и чередовать их во время прогулки.