Парадокс: мы так боимся съесть что-то вредное и постоянно ищем «волшебную таблетку» от всех болезней, но при этом совершенно игнорируем тот факт, что каждый день контактируем с токсичными и вредными веществами.
Как выяснили ученые из Медицинской школы Кека при Университете Южной Калифорнии и Медицинской школы Икана при больнице Mount Sinai в Нью-Йорке (США), так называемые «вечные» химические загрязнители вредят не только окружающей среде, но и нашему здоровью. Химикаты повреждают нашу печень.
К «вечным» химическим загрязнителям относят перфторалкильные и полифторалкильные вещества (PFAS). Такое название неслучайно: эти вещества крайне медленно разрушаются и легко накапливаются в окружающей среде, еде, воздухе и тканях человеческого организма.
PFAS есть в следующих вещах:
Шампуни;
Краски;
Ковры;
Противопожарная пена;
Электроника;
Упаковки в ресторанах быстрого питания;
Водонепроницаемая одежда.
Ранее ученые выяснили, что эти вещества способны разрушить эндокринную систему и способствуют метаболическим изменениям, которые могут довести до стеатоза — состоянию, когда в тканях печени начинаются патологические изменения из-за избыточного отложения жировых капель в гепатоцитах.
Стоит отметить, что в последние годы случаев стеатоза становится все больше и больше. Если этот недуг не лечить, дело может дойти до стеагепатита, цирроза со всеми вытекающими последствиями — вплоть до отказа печени.
Во время экспериментов с участием мышей, крыс, лягушек и приматов PFAS индуцировали у животных стеатоз и накопление липидов. Кроме того, ученые смогли выявить связь между воздействием химикатов и уровнем холестерина, триглицеридов и мочевой кислоты — ярких маркеров метаболических нарушений и болезней печени. Впрочем, необходимо отметить, что перенести результаты исследований на человека не так просто из-за видовых особенностей и периода полураспада перечисленных выше химикатов.
Авторы нового исследования решили проверить, как «вечные» загрязнители связаны с одним из признаков развития неалкогольной жировой болезни печени — повышением уровня фермента аланинаминотрансферазы (АЛТ). Для этого ученые проанализировали 111 эпидемиологических (люди) и экспериментальных (грызуны) исследований.
В результате специалисты смогли найти достоверные доказательства того, что влияние химикатов действительно связано с более высоким уровнем АТЛ в крови — и это справедливо как и для грызунов, так и для людей.