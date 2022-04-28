Ранее ученые выяснили, что эти вещества способны разрушить эндокринную систему и способствуют метаболическим изменениям, которые могут довести до стеатоза — состоянию, когда в тканях печени начинаются патологические изменения из-за избыточного отложения жировых капель в гепатоцитах.

Стоит отметить, что в последние годы случаев стеатоза становится все больше и больше. Если этот недуг не лечить, дело может дойти до стеагепатита, цирроза со всеми вытекающими последствиями — вплоть до отказа печени.

Во время экспериментов с участием мышей, крыс, лягушек и приматов PFAS индуцировали у животных стеатоз и накопление липидов. Кроме того, ученые смогли выявить связь между воздействием химикатов и уровнем холестерина, триглицеридов и мочевой кислоты — ярких маркеров метаболических нарушений и болезней печени. Впрочем, необходимо отметить, что перенести результаты исследований на человека не так просто из-за видовых особенностей и периода полураспада перечисленных выше химикатов.