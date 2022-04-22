Сидеть на диетах, нервничать и еще 8 привычек, из-за которых день за днем растет холестерин

Повышенный уровень холестерина в крови — одна из главных причин развития атеросклероза, а за ним и высокого риска инфаркта, инсульта и другим проблем с сердцем. Но высокий холестерин «не болит» — так просто его не заметишь.
Как определить уровень холестерина
Определить общий уровень холестерина можно по анализу крови. Однако даже если показатели будут в норме (результат 5.2 ммоль/л), это не всегда означает, что все в порядке. Поэтому врачи рекомендуют проверять холестерин по расширенному исследованию — липидограмме.
В стандартную липидограмму или так называемый липидный спектр входят оценка общего холестерина, липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) и триглицеридов (ТГ). И, как говорят специалисты, при «раскладке» на фракции может оказаться, что «норма» вовсе не норма — она получилась за счет повышенного «плохого» холестерина и низкого уровня «хорошего».
Вредные привычки
Если вести неправильный образ жизни, то и без анализа можно предположить, что уровень холестерина может превышать норму.
Врач-педиатр, семейный нутрициолог Марина Чиженкова назвала 10 привычек, из-за которых день за днем уровень холестерина будет расти. И лучше от них постепенно избавляться.
Врач-педиатр, семейный нутрициолог, эксперт проекта "Мамина нутрициология"
1. Есть много фруктов
Фрукты содержат большое количество фруктозы — она, так же как и глюкоза, относится к простым сахарам, которые быстро всасываются в кишечнике и поступают в кровоток. Однако, прежде чем фруктоза станет «съедобной» для клеток, она должна пройти ряд превращений в печени. На выходе из печеночных клеток 30% фруктозы превращаются в глюкозу, а оставшиеся 70% — в триглицериды и холестерин.
2. Есть мало овощей
Клетчатка, которой много в овощах, — одно из «любимых» блюд «хороших» бактерий кишечника. В процессе жизнедеятельности нормальная микрофлора кишечника метаболизирует холестерин с последующим образованием копростанона (он выводится из организма) и пропионата. Пропионат — летучая жирная кислота, которая всасывается в толстом кишечнике и тормозит синтез холестерина в печени.
При скудном однообразном рационе, лишенном овощей, меняются состав микрофлоры и pH кишечника. Это приводит к обратному всасыванию «отработанных» желчных кислот и стимуляции синтеза холестерина в печени.
3. Жарить на растительных маслах
Растительные нерафинированные масла — источник ценных жирных кислот, необходимых для нормальной работы желчного пузыря и печени, здоровья мозга, красоты кожи, волос и так далее. Но при длительном воздействии высоких температур во время приготовления пищи полезные масла разрушаются и образуются их дефектные версии — трансжиры.
А трансжиры повышают уровень холестерина, в большей степени за счет повышения образования липопротеинов низкой плотности (ЛПНП). Употребление более 2 граммов трансжиров в сутки повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний более, чем на 21%.
Кстати, рафинированное растительное масло уже содержит трансжиры. Поэтому независимо от того, какое масло вы будете использовать — рафинированное или нерафинированное, при жарке на сильном огне, а также при приготовлении во фритюре количество трансжиров будет расти. Лучшие жиры для жарки — масла гхи, кокосовое. Но даже на них не рекомендуют жарить более 10-15 минут. В идеале обжаривать в течение нескольких минут, не допуская появления дыма, затем подливать воду и тушить на среднем или медленном огне. Если вы увидели, что масло начало дымиться, в нем начался процесс образования трансжиров.
4. Выбирать обезжиренные продукты
Когда в питании нет жиров, нарушается работа желчного пузыря и происходит застой желчи. При застое желчи (холестазе) уровень холестерина повышается из-за снижения активности фермента (7-альфагидроксилаза) — он регулирует превращение холестерина в желчные кислоты.
5. «Кусочничать»
Постоянные перекусы — будь то маленькая конфетка или сухофрукт, поддерживают постоянно повышенный уровень гормона инсулина в крови. Инсулин напрямую повышает уровень холестерина за счет ускорения сборки в печени липопротеинов очень низкой плотности (ЛПОНП) и липопротеинов низкой плотности (ЛПНП). А из «лишней» глюкозы, которая не попала в клетки, инсулин стимулирует синтез жирных кислот, которые запасаются в виде висцерального жира в области талии.
6. Сидеть на диетах
Постоянные диеты и дефицит калорий приводят к сбою работы щитовидной железы. У 95% людей, страдающих гипотиреозом (дисфункция щитовидной железы), отмечается повышение холестерина и ЛПНП. Связано это с увеличением всасывания холестерина в кишечнике из пищи и нарушением распада ЛПНП на фоне сниженной работы щитовидной железы.
7. Отдыхать с бокалом вина
Переработка этанола происходит в клетках печени с помощью цинк-зависимого фермента — алкогольдегидрогеназы (АДГ). Регулярное употребление алкоголя повышает нагрузку на печень, но в то же время подавляет работу «энергетических станций» гепатоцитов — митохондрий. Митохондрии теряют способность окислять жирные кислоты для получения энергии. Это приводит к накоплению липидов в печени и повышению холестерина.
Также алкоголь истощает запасы цинка, необходимого для синтеза инсулина. Чтобы справиться с повышенной глюкозой в крови, печень перерабатывает ее в холестерин.
8. Проводить свободное время перед телевизором
Физическая активность влияет на метилирование генов, кодирующих обмен холестерина (APOA1, APOA5, APOE, APOB, LPL и другие). Проще говоря, регулярные занятия спортом способны выключить «плохие» гены и включить «полезные».
9. Переживать по любому поводу
Хронический стресс сопровождается выбросом гормона кортизола. Цель кортизола — помочь организму пережить стресс. А для этого нужна энергия — глюкоза. Именно поэтому на фоне стресса повышается тяга к высококалорийной пище и «добыче» глюкозы за счет разрушения мышц и жиров (этот процесс называется глюконеогенез).
Все это приводит к повышению концентрации свободных жирных кислот в крови, которые в печени будут использованы для синтеза холестерина.
10. Курить
Об этой вредной привычке знает, наверное, каждый. Но все равно хочется еще раз сказать: никотин провоцирует воспаление и повреждение внутреннего слоя сосудов (эндотелия). Для восстановления целостности сосудистой стенки вырабатывается больше эндогенного холестерина, а на месте повреждения — формируется атеросклеротическая бляшка.
Но у сигарет есть и другой механизм влияния на уровень холестерина. В табачном дыме более 4 000 различных соединений. Попадая в организм как при активном, так и пассивном курении, эти вещества оказывают влияние на работу печени и желчного пузыря — провоцируют воспаление, застой желчи и рост холестерина.