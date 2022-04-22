Сидеть на диетах, нервничать и еще 8 привычек, из-за которых день за днем растет холестерин

3. Жарить на растительных маслах

Растительные нерафинированные масла — источник ценных жирных кислот, необходимых для нормальной работы желчного пузыря и печени, здоровья мозга, красоты кожи, волос и так далее. Но при длительном воздействии высоких температур во время приготовления пищи полезные масла разрушаются и образуются их дефектные версии — трансжиры.

А трансжиры повышают уровень холестерина, в большей степени за счет повышения образования липопротеинов низкой плотности (ЛПНП). Употребление более 2 граммов трансжиров в сутки повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний более, чем на 21%.

Кстати, рафинированное растительное масло уже содержит трансжиры. Поэтому независимо от того, какое масло вы будете использовать — рафинированное или нерафинированное, при жарке на сильном огне, а также при приготовлении во фритюре количество трансжиров будет расти. Лучшие жиры для жарки — масла гхи, кокосовое. Но даже на них не рекомендуют жарить более 10-15 минут. В идеале обжаривать в течение нескольких минут, не допуская появления дыма, затем подливать воду и тушить на среднем или медленном огне. Если вы увидели, что масло начало дымиться, в нем начался процесс образования трансжиров.

4. Выбирать обезжиренные продукты

Когда в питании нет жиров, нарушается работа желчного пузыря и происходит застой желчи. При застое желчи (холестазе) уровень холестерина повышается из-за снижения активности фермента (7-альфагидроксилаза) — он регулирует превращение холестерина в желчные кислоты.