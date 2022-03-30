С приходом пандемии коронавируса дезинфицирующе средства стали использоваться куда чаще, чем прежде. Теперь антисептики стоят в любом общественном месте: на работе, в учебных заведениях, магазинах и кафе. А еще мы гораздо чаще стали покупать чистящие средства с эффектом дезинфекции для уборки своего дома.
Японские ученые решили выяснить, как такие средства могут повлиять на детей в утробе матери. В частности — может ли контакт беременной женщины с дезинфицирующими составами повысить риск аллергий у ее малыша.
Для исследования специалисты использовали информацию о 78915 парах «мать-ребенок», участвовавших в проекте Японского исследования окружающей среды и детей. Оказалось, что у детей, чьи мамы во время беременности пользовались несколько раз в неделю дезинфицирующими средствами, риск развития астмы или экземы выше на 16-18%.
Еще хуже, если беременная использует дезинфицирующие средства каждый день. В таком случае, если верить статистике, у ее ребенка возрастает на 26% риск столкнуться с астмой и на 29% — с экземой. А вот на вероятность возникновения аллергий, кстати, антисептические чистящие средства не виляют.
Это исследование носит наблюдательный характер, и поэтому его авторы не могут четко назвать точную причину, почему все так. Однако ученые выдвинули несколько предположений.
Есть версия, что дезинфицирующие составы сначала влияют на микрофлору кишечника и кожу женщины, а затем уже воздействуют на малыша в утробе матери. Кроме того, ученые предположили, что некоторые химические соединения могут провоцировать иммунный ответ плода. Наконец, такой эффект может быть вызван постнатальным воздействием: то есть младенцы могли вдыхать и прикасаться к мельчайшим частичкам антисептика, которые остались на коже матери.
Впрочем, говорят авторы
Кстати
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