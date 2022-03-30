Еще хуже, если беременная использует дезинфицирующие средства каждый день. В таком случае, если верить статистике, у ее ребенка возрастает на 26% риск столкнуться с астмой и на 29% — с экземой. А вот на вероятность возникновения аллергий, кстати, антисептические чистящие средства не виляют.

Это исследование носит наблюдательный характер, и поэтому его авторы не могут четко назвать точную причину, почему все так. Однако ученые выдвинули несколько предположений.

Есть версия, что дезинфицирующие составы сначала влияют на микрофлору кишечника и кожу женщины, а затем уже воздействуют на малыша в утробе матери. Кроме того, ученые предположили, что некоторые химические соединения могут провоцировать иммунный ответ плода. Наконец, такой эффект может быть вызван постнатальным воздействием: то есть младенцы могли вдыхать и прикасаться к мельчайшим частичкам антисептика, которые остались на коже матери.