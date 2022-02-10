- Болезни, которые опасны для беременных можно разделить на 2 группы: опасные для мамы и опасные для будущего ребенка.

Первая группа, как вы понимаете, менее обширна, поскольку маму легче лечить, легче понять, чем она болеет и вовремя скорректировать лечение, если оно неэффективно.

В целом для женщины в положении становятся особенно опасными болезни, патологическое действие которых приводит к нарушению работы легких. Например, это некоторые вирусы, которые осложняются пневмонией: коронавирусная инфекция, грипп, а также любая бактериальная пневмония.

Объясняется это тем, что в конце 2 и в 3 триместре объем растущей матки уменьшает дыхательный объем легких. По этой причине беременная женщина после второй половины беременности уязвима к недостатку кислорода.