Беременность — особенное время для женщины. В этот период ей приходится внимательно следить за собой, иначе под удар можно поставить не только собственный организм, но и здоровье малыша.
По этой причине некоторые болезни для будущих мам становятся особенно опасными. Какие именно — рассказывают врачи.
Эльвира Семенова
Медицина
Заведующий амбулаторно-консультативным отделением «Центр профилактики и лечения невынашивания беременности» родильного дома №1(специализированного) в Санкт-Петербурге, врач акушер-гинеколог высшей категории, врач ультразвуковой диагностики
- Болезни, которые опасны для беременных можно разделить на 2 группы: опасные для мамы и опасные для будущего ребенка.
Первая группа, как вы понимаете, менее обширна, поскольку маму легче лечить, легче понять, чем она болеет и вовремя скорректировать лечение, если оно неэффективно.
В целом для женщины в положении становятся особенно опасными болезни, патологическое действие которых приводит к нарушению работы легких. Например, это некоторые вирусы, которые осложняются пневмонией: коронавирусная инфекция, грипп, а также любая бактериальная пневмония.
Объясняется это тем, что в конце 2 и в 3 триместре объем растущей матки уменьшает дыхательный объем легких. По этой причине беременная женщина после второй половины беременности уязвима к недостатку кислорода.
Представьте себе, что вам дали накачать насосом шину для автомобиля, вы с этим справились. Это можно сравнить с организмом обычного человека.
Потом другое колесо, но на лицо вам надели устройство, при котором вам сложнее дышать: маску или противогаз. Это организм заболел пневмонией. Кислорода стало поступать меньше, качать стало труднее.
Теперь третье колесо: все те же условия, но на колесо встал взрослый человек (это организм беременной женщины заболел пневмонией). Вам стало не только труднее дышать, но тяжело физически — вам противостоит давление снаружи.
Так что беременная на сроке больше 20-ти недель особенно уязвима к недостатку кислорода.
Кроме того, из-за растущей матки увеличивается нагрузка на сердце: раньше необходимо было сердцу качать кровь в одном объеме, а теперь он стал примерно на 20% больше.
По этим причинам сердце тоже особенно уязвимо во время беременности.
Есть заболевания, например, грипп, которые могут вызвать такое осложнение, как миокардит (воспаление самой мышцы сердца) и эндокардит (воспаление внутренней оболочки сердца), при которых нарушается работа самого сердца.
Это крайне опасное для жизни матери состояние, требующее ежесекундного наблюдение у врачей.
Что касается недугов, которые опасны для плода, то здесь первое место выходят вирусные заболевания:
Краснуха (может протекать без специфических высыпаний), особенно до 12 недель беременности. Вызывает серьезные пороки развития плода.
Цитомегаловирус (протекает, как обычная легкая простуда), поражает центральную нервную систему малыша и может вызвать серьезные последствия от олигофрении до глухоты.
Парвовирус — недавно изученный вирус, который тоже может протекать, как банальная ОРВИ, тем не менее имеет тропность (специфичность) к клеткам кроветворения у растущего малыша и вызывает выраженную анемию у плода.
Хочу немного успокоить: в 99% ОРВИ неопасны для малыша! А вот сама по себе лихорадка может навредить. Доказано: высокая температура на сроках до 16 недель может спровоцировать пороки развития плода. Сбивайте температуру, если она выше 37,5 градуса.
Избегайте людных мест, чаще мойте руки, не трогайте лицо руками, закаляйтесь и делайте прививки! Это может спасти вашу жизнь и жизнь растущего человечка внутри вас.
Ольга Пустотина
Гинекология
Доктор медицинских наук, профессор кафедры акушерства и гинекологии с курсом репродуктивной медицины Академии медицинского образования им. Ф. И. Иноземцева, руководитель научно-образовательного проекта «Экспертология»
- Бактериальный вагиноз – состояние, сигнализирующее о дисбиозе, нарушении микрофлоры во влагалище. Основная причина этого состояния — изменение состава микрофлоры в кишечнике, которая в измененном виде мигрирует в половые пути женщины.
Бактериальный вагиноз также может быть вызван применением различных препаратов, которые нарушают микрофлору и кишечника, и влагалища — например антибиотиков, глюкокортикоидов и антисептиков.
Другая распространенная причина — половая жизнь, когда смешиваются различные микробиоценозы (мужской и женский), что также может приводить к дисбиозу.
Наиболее часто бактериальный вагиноз, особенно рецидивирующий, повторяющийся, вызван чрезмерной интимной гигиеной, в том числе спринцеванием и безмерным использование антисептиков.
Бактериальный вагиноз — это очень серьезная проблема, потому что микрофлора во влагалище является своеобразной защитой на пути патогенных микробов и инфекций, например инфекций, передаваемых половым путем, вируса папилломы человека, вируса иммунодефицита, генитального герпеса.
Для беременных бактериальный вагиноз особенно опасен: именно нарушение микрофлоры, особенно на ранних сроках, постепенно приводит к восходящему инфицированию и, соответственно, к позднему выкидышу или преждевременным родам.
Почему для беременных могут быть опасны кошки
Кошка — потенциальный переносчик многих инфекционных и вирусных заболеваний. В частности, наши домашние любимцы нередко являются переносчиками паразита Toxoplasma gondii. Для здорового взрослого человека этот паразит не так опасен: у большинства заболевание протекает в латентной форме или с симптомами, похожими на грипп. Опасность токсоплазма представляет для людей с ослабленным иммунитетом. И для беременных женщин: паразит способен проникать через плаценту и заражать плод. В худшем случае возможны выкидыш или внутриутробная смерть плода.
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