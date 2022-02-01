В тот день, когда малышка родилась, мама собиралась домой. Но врачи на финальном осмотре решили, что надо делать кесарево сечение — у девочки началась гипоксия.

- Я с ними не спорила, — рассказала Анна. — Врачи — замечательные люди. Огромное спасибо, что они спасли меня, спасли моего ребенка. За то, что мы живы, за то, что я стою перед вами, за то, что сейчас отправляюсь домой. Желаю им всего самого хорошего!

- Надо отметить Аню, ее самообладание и настрой, — говорит Владимир Пакин. — Без желания жить, без тяги к жизни, иногда наша терапия не имеет эффекта. Ей было очень тяжело, она длительно была на трахеостоме, не могла говорить. Но она верила в то, что у нее все обязательно получится.

Владимир Пакин сам оперировал Анну. Первым увидел малышку Арину. Об эмоциях говорит сдержанно.

- Когда встаешь к столу, когда выполняешь манипуляции, эмоции откатывают на задний план . Но когда мы услышали крик, поняли, что все позади, — признается завотделением акушерства и гинекологии Больницы №38. — Я позволил себе небольшую шалость: обычно, когда мы разобщаем маму и ребенка — этого требуют инструкции — мы не показываем ребенка матери. В этот раз я показал малышку маме через шторку, тем более, Аня уже была отрицательная по ковиду. Показал, что все хорошо, потом передал неонатологам. Но ни поцеловать, ни приложить к груди мы не дали, нельзя.

Аня понимает, что так было надо.