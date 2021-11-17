В современном мире лучше заранее готовиться ко всему, а к беременности — тем более. Но как провести эту подготовку? И что делать, если беременность стала сюрпризом в эпоху коронавируса?
Елена Великжанина
медицина
врач высшей категории, акушер, гинеколог-эндокринолог, гинеколог «Инвитро-Юг»
- Учитывая современные реалии жизни, в том числе эпидемиологическую обстановку, беременность желательно планировать, — советует врач-гинеколог Елена Великжанина. — Например, для того, чтобы узнать, есть ли у вас дефицит витаминов, микроэлементов и аминокислот; основные — это витамин D, витамин В9, железо и омега-3. Важно принимать дотации этих витаминов и микроэлементов не менее 3-4 месяцев до планируемого наступления беременности, так как они являются главными в профилактике внутриутробных пороков развития.
Список анализов при планировании беременности для женщин
Кровь из вены натощак на следующие показатели: витамин D общий, витамин В9, железо, ферритин, трансферрин, общий анализ крови.
Если есть нарушения регуляции менструального цикла, сдают кровь на гормоны. Эти показания определит врач акушер-гинеколог на приеме.
Также в протокол обследования входит тиреотропная функция: ТТГ крови и УЗИ щитовидной железы.
Если у женщины есть хронические заболевания, например, зубы с кариесом, необходимо санировать ротовую полость, пролечить воспаления, добиться стойкой ремиссии хроники.
Пройти онкологический скрининг: сделать УЗИ органов малого таза и УЗИ молочных желез.
Пройти обследование у врача-акушера-гинеколога, сдать жидкостную цитологию — скрининг рака шейки матки.
Организм — это единое целое. Регуляция женского менструального цикла начинается с головы, а органами-мишенями гормонов являются молочные железы, щитовидная железа и репродуктивные органы — яичники.
Когда сделать прививку от коронавируса перед беременностью
Вакцинироваться от коронавируса лучше на этапе планирования беременности, обращает внимание врач. Таковы рекомендации Минздрава России.
- В ходе подготовки к беременности помимо плановых обследований рекомендуется сделать прививку от коронавируса — за 2 месяца до предполагаемого наступления беременности, — говорит Елена Великжанина.
Когда лучше делать прививку беременным
Если беременность вы не планировали и узнали о том, что у вас будет ребенок неожиданно для себя, то есть смысл вакцинироваться от коронавируса, чтобы защитить себя и малыша.
Тяжелее всего болеют COVID-19 именно непривитые беременные. Нередко врачи вынуждены стимулировать роды досрочно, чтобы спасти жизнь матери, и проблемы со здоровьем, которые возникают у новорожденных, связаны с недоношенностью, а не с болезнью.
- Оптимальным для вакцинации является срок беременности после 22 недель, — рекомендует врач-гинеколог. — Доказательств негативного влияния вакцинации на беременность и ребенка не выявлено.
Добавим, ранее главный внештатный специалист по акушерству Минздрава Роман Шмаков заявил, что вакцинация беременных женщин от COVID-19 допускается на любом сроке, никаких осложнений от прививки не наблюдается, однако оптимальный срок — 12-14 недель.
Если беременная заразилась коронавирусом, то не стоит паниковать, говорит эксперт.
- Нужно иметь в виду, что заболевание не передается внутриутробно, но у ребенка высока вероятность заболеть после рождения, — рассказывает Елена Великжанина. — В связи с этим первое время малышей вынужденно изолируют от болеющей мамы. Чаще всего такие новорожденные имеют различные нарушения в состоянии здоровья, ими занимаются неонатологи и в дальнейшем наблюдают врачи педиатры.
Ирина Якутенко
Биологияя
молекулярный биолог
- Последние зарубежные исследования
У младенцев, рожденных матерями с ковидом, вероятность развития тяжелых осложнений как внутриутробно, так и вскоре после рождения, более чем в 2 раза выше, чем у младенцев, рожденных матерями с отрицательным тестом.
Да, женщины, у которых ковид приводит к тяжелым последствиям, чаще всего изначально находятся в группе риска осложнений беременности. Среди них много женщин с лишним весом, высоким давлением, диабетом — все эти состояния увеличивают риск плохого прогноза как при ковиде, так и при беременности. Но этот факт означает, что таким женщинам особенно важно защитить себя и ребенка от тяжелых последствий коронавируса, привившись.
Идеально сделать это до зачатия, но если уж так случилось, что беременность наступила до того, как женщина успела привиться, не нужно откладывать прививку «до после родов», нужно найти врача, следующего принципам доказательной медицины, и обсудить с ним возможные риски. На сегодня во всех странах с развитой медициной беременность на любом сроке и лактация не являются противопоказаниями для вакцинации.
Справка
По данным на конец октября, в России из 760 тысяч беременных привились от COVID-19 только около 9,6 тысячи, это лишь 1,3%.
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