Когда лучше делать прививку беременным

Если беременность вы не планировали и узнали о том, что у вас будет ребенок неожиданно для себя, то есть смысл вакцинироваться от коронавируса, чтобы защитить себя и малыша.

Тяжелее всего болеют COVID-19 именно непривитые беременные. Нередко врачи вынуждены стимулировать роды досрочно, чтобы спасти жизнь матери, и проблемы со здоровьем, которые возникают у новорожденных, связаны с недоношенностью, а не с болезнью.

- Оптимальным для вакцинации является срок беременности после 22 недель, — рекомендует врач-гинеколог. — Доказательств негативного влияния вакцинации на беременность и ребенка не выявлено.

Добавим, ранее главный внештатный специалист по акушерству Минздрава Роман Шмаков заявил, что вакцинация беременных женщин от COVID-19 допускается на любом сроке, никаких осложнений от прививки не наблюдается, однако оптимальный срок — 12-14 недель.

Если беременная заразилась коронавирусом, то не стоит паниковать, говорит эксперт.