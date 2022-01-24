Если вы живете в Петербурге, чувствуете, что заболели, но температура невысокая — врача можно не вызывать, а обратиться за медпомощью самостоятельно — в районную поликлинику. Правда, не в каждую, а только туда, где оборудованы отдельные входы и боксы для «заразных» пациентов. Касается нововведение как взрослых, так и детских поликлиник.
В комитете по здравоохранению Петербурга предупредили, что пациентам с подозрением на ковид и с симптомами ОРВИ в поликлинику надо добираться исключительно пешком или на своей машине, и не пользоваться общественным транспортом, даже если медучреждение находится далеко от дома.
- Не рекомендуется приходить в поликлиники маломобильным контингентам лиц, инвалидам, больным с хроническими неинфекционными заболеваниями, беременным, взрослым старше 60 лет, а также мамам с детьми до 3 лет. Они должны вызывать врача на дом, — говорится в сообщении комздрава.
Больные могут прийти на прием без записи. При этом они не должны пользоваться общественным транспортом.
Москва и ковид
- В Москве при симптомах ОРВИ и температуре до 38C вы можете обращаться непосредственно к дежурному врачу поликлиники без записи и звонка на линию 122. Количество дежурных врачей значительно увеличено. Они работают с 8 до 20 часов без выходных. Все пациенты с ОРВИ будут приняты в день обращения, — заявили в депздраве столицы.
Уже известно, что в поликлиниках Москвы к терапевту обращаются пациенты с самыми разными жалобами и
Мнение врача
Елена Черненко
терапевт
Терапевтический стаж 10 лет, эксперт по COVID-19, проблемам ЖКТ, аллергии, диетологии.www.instagram.com/doctor_chernenko/
- Решение вполне логичное: власти готовятся к пикам пятой волны — прогнозируют десятки тысяч заразившихся в сутки, — поясняет врач-терапевт Елена Черненко. — Амбулаторный врач не может прийти на дом, даже если ему дадут скоростную машину, чтобы обслужить 200-300 вызовов в день. Это невозможно физически. Поэтому было принято такое решение. Врач сможет посмотреть в поликлинике большее количество людей, чем при вызовах на дом.
Терапевт отмечает, что «заразные» боксы должны быть в каждой поликлинике.
- Так было всегда, — поясняет Елена Черненко. — В каждой поликлинике (в том числе, детской) по санитарным нормам должен быть бокс с отдельным входом для пациентов с ОРВИ. Врач осматривает — если есть признаки ОРВИ, назначает лечение, либо делает соответствующий тест, и отправляет домой. Когда приходит результат мазка, если необходимо, делаются дополнительные назначения. Так должно быть по правилам, но по факту, мало где в поликлиниках это делали.
Во всем мире не существует поликлиник, это система, которая есть только в государствах на постсоветском пространстве. Но именно она спасает госпитали, иначе они были бы «завалены» пациентами в приемных покоях.
Эксперт обращает внимание, что если пациент с симптомами ОРВИ не пойдет пешком в поликлинику, а поедет на автобусе, то это «его личная ответственность».
- Не могу сказать, что пациенты с ОРВИ и подозрением на ковид, которые пойдут на прием в поликлинику, будут больше разносить вирус. Основная заражаемость — в школах, детских садах и на работе. Домой вирус приносят дети и внуки, — считает Елена Черненко.
Эксперт по организации здравоохранения Евгений Ковалев считает, что из-за заразности «омикрона» деление потоков пациентов практически бесполезно.
Евгений Ковалев
https://www.facebook.com/sportmedfmba
врач-психиатр, главный врач клиники интенсивной терапии, эксперт по организации здравоохранения
- При такой заразности «омикрона» деление потоков пациентов, выделение красных зон практически бесполезно. Так как при «омикроне» самая большая нагрузка ложится на амбулаторное звено — мы увидим во всей красе проблемы амбулаторного звена в регионах, — считает эксперт. — Что стоит делать? Конкретному человеку — носить не маски, а респираторы класса минимум FFP2, следить за уровнем антител и при снижении ревакцинироваться, снижать контакты. В целом, что стоит делать организационно — укреплять амбулаторное звено, срочно снимать все законодательные ограничения на телемедицину.
«Заразные» боксы в поликлиниках для пациентов с симптомами ОРВИ начали работать во многих городах. Например, в Йошкар-Оле это привело к диким очередям на вход в фильтр-зону.
«Вот так с утра стоят с температурой в 4 поликлинику на фильтр больше часа! Очередь уже огибает здание! Это что-то немыслимое. Вы не представляете, что творится внутри. Человек 200 в маленьком замкнутом пространстве. Ни о какой дистанции речи нет», -
Терапевт рассказала о симптомах при заражении «омикроном»
головная боль,
боль в горле,
на 3-4 день может быть осиплость голоса,
насморк,
заложенность носа,
слабость,
интоксикация,
температура — либо 1-2 дня 38-39С, либо дней 7, но субфебрильная — до 37,5.
Запахи и вкусы почти ни у кого не пропадают, ЖКТ — спокойно.
Как лечить COVID-19
Главный инфекционист
Начало заболевания, как правило, сопровождается интоксикацией и высокой температурой, головной и мышечной болью. В этом случае необходимо выпивать не менее 2 литров жидкости в сутки, измерять температуру тела 3 раза в день и принимать жаропонижающие препараты (ибупрофен, ацетилсалициловая кислота).
Если температура более 38С держится больше 3-х дней и не снижается лекарственными препаратами, рекомендуется обратиться к врачу.
Принимать антибиотики в первые дни заболевания — большая ошибка. Антибиотики не способны справиться с вирусом, кроме того, они неблагоприятно влияют на нормальную микрофлору. Антибиотики назначает только врач.
При першении в горле — средства местного действия с антимикробными и противовоспалительными свойствами, полоскания на основе трав или хлоргексидина.
Для устранения заложенности носа — сосудосуживающие капли, полезно промывание носа растворами на основании морской воды.
Противовирусное лечение — препараты интерферон-альфа в виде капель, спреев. Они помогут снизить вирусную нагрузку на начальных стадиях болезни, облегчить симптомы и уменьшить длительность болезни.
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