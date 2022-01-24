- Решение вполне логичное: власти готовятся к пикам пятой волны — прогнозируют десятки тысяч заразившихся в сутки, — поясняет врач-терапевт Елена Черненко. — Амбулаторный врач не может прийти на дом, даже если ему дадут скоростную машину, чтобы обслужить 200-300 вызовов в день. Это невозможно физически. Поэтому было принято такое решение. Врач сможет посмотреть в поликлинике большее количество людей, чем при вызовах на дом.

Терапевт отмечает, что «заразные» боксы должны быть в каждой поликлинике.

- Так было всегда, — поясняет Елена Черненко. — В каждой поликлинике (в том числе, детской) по санитарным нормам должен быть бокс с отдельным входом для пациентов с ОРВИ. Врач осматривает — если есть признаки ОРВИ, назначает лечение, либо делает соответствующий тест, и отправляет домой. Когда приходит результат мазка, если необходимо, делаются дополнительные назначения. Так должно быть по правилам, но по факту, мало где в поликлиниках это делали.

Во всем мире не существует поликлиник, это система, которая есть только в государствах на постсоветском пространстве. Но именно она спасает госпитали, иначе они были бы «завалены» пациентами в приемных покоях.

Эксперт обращает внимание, что если пациент с симптомами ОРВИ не пойдет пешком в поликлинику, а поедет на автобусе, то это «его личная ответственность».