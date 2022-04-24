Весной на прилавках магазинов и рынков часто можно увидеть такие соблазнительные ягоды и фрукты нового урожая. Но можно ли их съесть и сохранить здоровье? Основатель Международного Института Интегративной Нутрициологии Ната Гончар объяснила, почему покупку клубники и черешни лучше отложить до лета.
По словам специалиста, для того, чтобы начать продавать фрукты уже в апреле, производители нередко прибегают к хитрости и ускоряют процесс созревание плодов с помощью нитратов. А это — очень вредно для нашего организма.
Если человек съест слишком много продуктов с нитратами, у него могут появиться аллергия, отравления, сбой в работе щитовидной железы и ЖКТ. Кроме того, нитраты могут накапливаться в теле, что приводит к хронической интоксикации.
Топ-3 фруктов и ягод, на которых больше всего химических веществ:
Яблоки: плоды обычно покрывают дифениламином, который вызывает отравления и даже провоцирует рост злокачественных опухолей;
Клубника: ягоду обрабатывают метилбромидом и хлорпикрином. Эти добавки призваны продлить срок годности продуктов: однако они же способны вызвать появление раковых клеток и нарушить работу щитовидной железы;
Виноград: плоды обрабатывают небезопасными хлорпирифосом и инсектицидом.
Переизбыток этих веществ может спровоцировать кашель, одышку, диарею и головокружения.
Кстати, не только фрукты обрабатывают химикатами: стоит также быть внимательным при покупке сельдерея, шпината, болгарского перца и огурцов.
При выборе овощей и фруктов нужно внимательно оценить их внешний вид. Слишком большие и яркие плоды, как правило, содержат в себе больше всего «химии», поэтому не стоит их брать. Еще один тревожный признак — блестящая, «глянцевая» кожура: как правило, этот признак свидетельствует, что плод обработали парафином или воском.
Яблоки весной, подчеркнула Гончар в беседе с агентством «
Кстати
Для того чтобы овощи и фрукты принесли максимум пользы, нужно их правильно выбрать. Подробнее об этом можно прочитать ЗДЕСЬ.