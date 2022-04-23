Быстро насыщают и укрепляют здоровье: 23 продукта, оптимальные для худеющих

По словам врача Михаила Кутушова, главный залог сытного рациона — продукты, которые смогут дать достаточное количество энергии и которые долго перевариваются.

- В первую очередь, это продукты с клетчаткой и жирами, — отмечает специалист.

Жиры

Нередко можно услышать о вреде жирной пищи для организма. Это правда, переизбыток жирной еды может спровоцировать развитие атеросклероза и множество других неприятных болезней. Однако, подчеркивает Кутушов, совсем без жиров человек жить не может.

- Некоторые считают: чтобы похудеть, нужно, мол, отказаться от жиров. На самом деле это ошибка. Исключать жиры нельзя: на них строится наш иммунитет. Кроме того, накапливая жиры, наш организм накапливает энергетический запас: именно жиры — главный источник энергии и строительный материал для клеточных мембран, — отмечает Кутушов.

Именно поэтому худеющие, которые в погоне за быстрым результатом пытаются сидеть на грече и куриной грудке, так часто чувствуют себя голодными: они просто не добирают норму жиров.

В каких продуктах есть полезные жиры, позволяющие наесться надолго? Вот несколько примеров: