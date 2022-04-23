Быстро насыщают и укрепляют здоровье: 23 продукта, оптимальные для худеющих

Разные продукты насыщают нас по-разному. И дело тут не только в калорийности: например, в небольшой пачке чипсов калорий предостаточно, но мало кто сможет наесться таким обедом.
Знать секреты сытной еды особенно важно для тех, кто пытается похудеть и тех, у кого нет времени готовить себе полноценные здоровые обеды и ужины.
врач-токсиколог, профессор, Академик ЕАЕН (г. Ганновер, Германия); член-корр. РАЕН, член-корр. Международной Академии Авторов научных Изобретений и Открытий
По словам врача Михаила Кутушова, главный залог сытного рациона — продукты, которые смогут дать достаточное количество энергии и которые долго перевариваются.
- В первую очередь, это продукты с клетчаткой и жирами, — отмечает специалист.
Жиры
Нередко можно услышать о вреде жирной пищи для организма. Это правда, переизбыток жирной еды может спровоцировать развитие атеросклероза и множество других неприятных болезней. Однако, подчеркивает Кутушов, совсем без жиров человек жить не может.
- Некоторые считают: чтобы похудеть, нужно, мол, отказаться от жиров. На самом деле это ошибка. Исключать жиры нельзя: на них строится наш иммунитет. Кроме того, накапливая жиры, наш организм накапливает энергетический запас: именно жиры — главный источник энергии и строительный материал для клеточных мембран, — отмечает Кутушов.
Именно поэтому худеющие, которые в погоне за быстрым результатом пытаются сидеть на грече и куриной грудке, так часто чувствуют себя голодными: они просто не добирают норму жиров.
В каких продуктах есть полезные жиры, позволяющие наесться надолго? Вот несколько примеров:
Авокадо;
Жирные сорта рыбы;
Орехи;
Растительные масла;
Семена чиа.
Клетчатка
Еще одно условие для сытного рациона — продукты с клетчаткой.
- Клетчатку нужно есть в любом виде. Она медленнее переваривается, служит всей остальной пище соединителем с дружественными бактериями, которые есть в организме. Нерастворимая клетчатка улучшает непроходимость кишечника, убирает мусор, — отмечает Кутушов.
Продукты с большим количеством клетчатки:
Ячменевая крупа;
Геркулес;
Курага;
Инжир;
Изюм;
Кукуруза;
Баклажаны;
Морковь;
Свекла.
Врач-диетолог
По словам диетолога Дарьи Абахиной, одна из причин, по которой человек может чувствовать себя все время голодным даже при условии, что ест довольно много — недостаток сложных углеводов в рационе.
- Углеводы — это основной компонент пищевого рациона, они обеспечивают наш организм энергией, дают длительное чувство насыщения, — рассказывает Абахина.
На углеводы, по словам специалиста, должно приходится 45-65% от общего числа потребляемых калорий.
Сложные углеводы есть в следующих продуктах:
Греча;
Пшеница;
Белый рис;
Лук;
Кабачок;
Сельдерей;
Макароны;
Хлеб.
Как надо есть, чтобы наесться
Еще один немаловажный нюанс: для того чтобы любая пища насыщала, ее нужно есть медленно и неторопливо.
Дело в том, что в нашем мозге есть участки, которые отвечают за возбуждение и подавление аппетита. Это центры регуляции энергетического баланса, или центры голода и насыщения.
Туда из желудка по волокнам блуждающего нерва передается сигнал о насыщении. И эти данные могут быть обманчивы: такое случается, если физическое насыщение наступило быстрее химического.
Как правило, с этим сталкиваются те, кто ест в спешке: в таком случае чувство сытости приходит уже после того, как желудок человека растянется. Поэтому врачи советуют есть медленно и тщательно пережевывать еду. Тогда любая еда позволит наесться гораздо быстрее.