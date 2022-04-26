напиток кофе
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Чрезмерное употребление спиртного еще никому не шло на пользу. В особенности от алкоголя страдает самый большой орган нашего организма — печень. О том, как понять, что вы пьете слишком много и спиртное уже начало вредить и как защитить печень от цирроза, рассказывает гастроэнтеролог Мария Лопатина.

Мария Лопатина
Медицина

Врач-гастроэнтеролог

t.me/gastrogram

Почему женщины рискуют печенью сильнее

Есть миф, будто бы женщины спиваются быстрее мужчин. Однако это неправда: скорость развития алкогольной зависимости и тяжесть болезни с полом никак не связаны. Но увы, дамы при этом имеют больший риск столкнуться с алкогольной болезнью печени. Дело в том, поясняет Лопатина, что у представительниц прекрасного пола ниже активность фермента желудочной алкогольдегидрогеназы.

По этой причине токсичные для печени дозы спиртного для мужчин и женщин отличаются. Так, у мужчин орган будет страдать от 40-80 грамм в сутки в пересчете на чистый этанол. Это, например, 100-200 мл водки или 800-1600 мл пива.

Для женщин опасная дозировка — более 20 грамм этанола в сутки.

Вообще алкогольная болезнь печени развивается так: употребление спиртного в 90-100% приводит к накоплению жира в тканях органа, что и со временем приводит к проблемам. Недуг может развиваться и при отсутствии зависимости от алкоголя.

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Как распознать алкогольную болезнь печени

Для того чтобы понять, не заработали ли вы алкогольную болезнь печени, нужно сдать биохимческий анализ крови. Как рассказывает гастроэнтеролог в своем телеграм-канале, есть несколько характеристик, на которые нужно обратить внимание. Если в результатах анализа есть один из этих характеристик, значит, есть основания подозревать именно алкогольную болезнь печени:

  • АСТ превышает уровень АЛТ;

  • Коэффициент Де Ритиса (соотношение АсАТ/АлАТ) более 1;

  • Повышается уровень ГГТ;

  • Щелочная фосфатаза (ЩФ) остается в норме.

Впрочем, есть и другие яркие симптомы алкогольной болезни печени — чтобы заметить их, не нужно быть медиком:

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Что поможет печени

По словам специалиста, немного снизить вредное влияние спиртного на печень все-таки возможно. Например, если пить спиртное во время употребления пищи, риск хронических болезней становится меньше. Поэтому закусывать действительно нужно.

А еще снизить риск цирроза печени поможет кофе: для этого нужно выпивать не менее двух чашек бодрящего напитка в день.

Пользу кофе для печени удалось доказать ученым из Университета Саутгемптона. Специалисты проанализировали данные почти 500 тысяч человек в возрасте от 40 до 69 лет. Выяснилось, что люди, которые пили кофе ежедневно, были на 20% меньше подвержены различным заболеваниям печени. У фанатов кофе также оказался на 49% ниже риск смерти от этих заболеваний. 

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В чем еще польза кофе

Кофе часто демонизируют, однако на самом деле у этого напитка много полезных свойств. Например, он снижает риск впасть в депрессию и помогает похудеть. Еще кофе защищает сердце и сосуды от инфарктов и инсультов.

Подробней о том, как кофе влияет на наш организм, можно прочитать ЗДЕСЬ.

Дарья Балясникова