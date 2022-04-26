Почему женщины рискуют печенью сильнее

Есть миф, будто бы женщины спиваются быстрее мужчин. Однако это неправда: скорость развития алкогольной зависимости и тяжесть болезни с полом никак не связаны. Но увы, дамы при этом имеют больший риск столкнуться с алкогольной болезнью печени. Дело в том, поясняет Лопатина, что у представительниц прекрасного пола ниже активность фермента желудочной алкогольдегидрогеназы.

По этой причине токсичные для печени дозы спиртного для мужчин и женщин отличаются. Так, у мужчин орган будет страдать от 40-80 грамм в сутки в пересчете на чистый этанол. Это, например, 100-200 мл водки или 800-1600 мл пива.

Для женщин опасная дозировка — более 20 грамм этанола в сутки.