Проблемы с кровью и поражение печени: врач рассказала, какие болезни можно распознать по цвету кожи

Кожа — самый большой орган тела

На долю кожи приходится 15% от всего веса тела. Она относится к органам осязания, защищает от внешних воздействий, поддерживает температуру тела, предотвращает потери влаги, стимулирует работу иммунитета. Поэтому, как и все другие органы, кожа может страдать различными заболеваниями, которые зачастую видно невооруженным взглядом.

В целом, изменения на коже могут быть локальными, только на определенных участках, и тотальными. Нарушения могут включать изменения цвета, и чаще всего они затрагивают всю поверхность тела.

Возможна бледность, резкое потемнение, появление желтизны или определенных, необычных оттенков. Избыточная пигментация кожи или изменения цвета лишь иногда являются самостоятельным заболеванием, чаще всего они считаются только симптомом того, что в организме происходит что-то неладное.

Кожа человека может начать приобретать определенный, нездоровый цвет буквально в одночасье, но может и постепенно его менять. Причины таких изменений обычно связаны с заболеваниями, поэтому их не следует недооценивать. Давайте подробнее обсудим, что может означать внезапное или постепенное изменение цвета кожи.