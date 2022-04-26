Проблемы с кровью и поражение печени: врач рассказала, какие болезни можно распознать по цвету кожи

Если кожа меняет цвет только в определенном месте, скорее всего проблема имеет локальный характер. Исключением могут стать синяки н тех или иных частях тела, которые могут указывать на общие проблемы с сосудами или свертыванием крови. Если же лицо и тело приобретают выраженную, буквально восковую бледность, серо-синюшный или багровый оттенок — это признак проблем. Но подобные резкие изменения обычно бросаются в глаза.
Другое дело — это появление легкой желтизны, если вы не ели много моркови или тыквы, либо пигментации, если вы не были на море, а кожа потемнела. Нередко на подобные изменения мы не обращаем внимания, либо даже не замечаем их, если изменения цвета наступают постепенно. Но окружающим, особенно тем, кто нас редко видит, изменения заметны, а значит, нужно искать их причины. «Доктор Питер» уточнил причины подобных изменений кожи у Нурият Нурбагандовой, врача-трихолога, дерматовенеролога Московской клиники.
Кожа — самый большой орган тела
На долю кожи приходится 15% от всего веса тела. Она относится к органам осязания, защищает от внешних воздействий, поддерживает температуру тела, предотвращает потери влаги, стимулирует работу иммунитета. Поэтому, как и все другие органы, кожа может страдать различными заболеваниями, которые зачастую видно невооруженным взглядом.
В целом, изменения на коже могут быть локальными, только на определенных участках, и тотальными. Нарушения могут включать изменения цвета, и чаще всего они затрагивают всю поверхность тела.
Возможна бледность, резкое потемнение, появление желтизны или определенных, необычных оттенков. Избыточная пигментация кожи или изменения цвета лишь иногда являются самостоятельным заболеванием, чаще всего они считаются только симптомом того, что в организме происходит что-то неладное.
Кожа человека может начать приобретать определенный, нездоровый цвет буквально в одночасье, но может и постепенно его менять. Причины таких изменений обычно связаны с заболеваниями, поэтому их не следует недооценивать. Давайте подробнее обсудим, что может означать внезапное или постепенное изменение цвета кожи.
Если кожа побледнела
Здоровый или как мы обычно говорим «нормальный» цвет кожи напрямую зависит от заполнения кровью и изменения диаметра наших подкожных сосудов — капилляров. Если они имеют неизмененный диаметр, полноценное кровенаполнение, тогда наша кожа приобретает розовый румянец и равномерное здоровое окрашивание.
Если же сосуды спазмированы (резко сужены), в крови низкое содержание гемоглобина, то кожа приобретает варианты более светлых, бледных тонов. Так бывает при замерзании, в начале простуды, когда повышается температура, при плавании в холодной воде.
Постоянный бледный оттенок кожи будет говорить о заболевании. Чаще всего так проявляется:
анемия — с дефицитом железа или другие ее формы,
заболевания сердечно-сосудистой системы,
гипотиреоз (недостаточная функция щитовидной железы),
патологии желудочно-кишечного тракта и т.д.
Желтизна идет только цыпленку
Пожелтение кожи чаще всего является признаком повышенного содержания билирубина в крови. Причем, оттенки желтого могут существенно различаться — от лимонного, желто-оранжевого (ближе к апельсиновому) до желто-зеленого, почти оливкового. Ранее, до появления различных лабораторных тестов и диагностических процедур, по оттенкам желтизны врачи определяли тип желтухи. Она могла быть вызвана:
избыточным разрушением эритроцитов (гемолизом),
поражениями печени (например, при гепатите),
проблемами с оттоком желчи.
И цвет кожи при разных типах болезни — сильно различаются, хотя все это — желтуха.
Появление желтушного оттенка кожи (зачастую параллельно желтеют еще белки глаз, язык, слизистые рта) — может указывать на различные проблемы с печенью, желчным пузырем, паразитарные, инфекционные заболевания. Появление этого оттенка также может говорить о заболевании вирусным гепатитом или циррозом печени, гемолитической желтухой.
Если кожа темнеет без загара
Пигментные пятна или избыточная пигментация представляет собой участок чрезмерного скопления меланина. Это пигмент, придающий коже коричневый цвет, он синтезируется защитными клетками меланоцитами, и отвечает за цвет нашей кожи. Не все варианты пигментации относятся к патологическим, есть также варианты нормы.
Виды пигментаций:
веснушки — это приобретенные пигментные пятна, величиной от макового зерна до чечевицы.
родимые пятна (родинки) — это пигментированные пятна или узелки, состоящие из скоплений меланоцитов или невусных клеток.
Если эти образования не растут, они не требуют какого-либо лечения и наблюдения. Но возможны и патологические изменения пигментации:
хлоазма — это гормонально-зависимые приобретенные пятна коричневого цвета, особенно часто возникающие на фоне беременности;
лентиго — повышенное скопление меланоцитов в базальном слое эпидермиса. Самое частое — солнечное лентиго, повреждение кожи УФ-излучением и старческое лентиго, появляющееся обычно в пожилом возрасте;
тотальная пигментация с неравномерным окрасом, где кожа контактирует с солнечными лучами, типична для патологий надпочечников.
При наличии любых изменений цвета кожи важно проконсультироваться с врачом. Иногда причиной их могут быть вполне очевидные факторы, но в некоторых случаях нужно лечение.