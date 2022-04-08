Ученые Кембриджа разработали методику омоложения клеток кожи на 30 лет

Группе британских ученых из Института Бабрэма сделала невероятное открытие — экспертам впервые удалось включить эмбриональные гены в клетках кожи, тем самым омолодив их на 30 лет. Сами ученые окрестили это открытие как «прыжок во времени». Они уверены, что новая методика поможет бороться не только с естественным старением организма, но и с некоторыми хроническими и возрастными заболеваниями, от которых еще нет лекартсва.
«Наши опыты стали большим шагом вперед в изучении феномена репрограммирования клеток. Мы доказали, что их можно омолодить без каких-либо утрат, а также показали, что эта процедура восстанавливает часть потерянных функций. Особенно многообещающим выглядит то, что омоложение привело к снижению активности генов, связанных со старческими болезнями», — заявил научный сотрудник Дилджит Гилл, его слова
О том, чтобы «включить» гены, которые отвечают за работу стволовых клеток, ученые задумывались в течение последних пяти лет. Первые опыты такого рода были проведены еще в 2016 году на мышах — грызуны после такого омоложения прожили чуть дольше, чем их собратья.
Про новый эксперимент
Опираясь на исследования прошлых лет, ученые решили попробовать создать механизм полного стирания клеточной идентичности. То есть исследователи решили «перепрограммировать» клетки, заставив их выполнять те функции, которые нужно, а не те, которые диктует организм. Ученым удалось найти необходимый баланс: клетки действительно смогли «усвоить» новые задачи, но при этом не прекращали выполнять свои основные функции.
Весь процесс перепрограммирования занимает около 13 дней. За это время удаляются возрастные изменения, и клетки временно теряют свою индивидуальность. Частично перепрограммированным клеткам ученые дали время для роста в нормальных условиях, чтобы посмотреть, вернется ли их специфическая функция. Результаты показали: в новых условиях началась активная выработка коллагена, процесс омоложения удачно запустился.
Клеточные фибробласты производят коллаген, молекулу, которая содержится в костях, кожных сухожилиях и связках. Она помогает придавать структуру тканям и заживлять раны. Омолодившиеся фибробласты продуцировали больше коллагена по сравнению с контрольными клетками, которые не подвергались процессу перепрограммирования. Фибробласты также умеют перемещаться в те области, которые нуждаются в коллагеновой поддержке.
Во время эксперимента исследователи протестировали частично омоложенные клетки, создав искусственный надрез в чашке. Они обнаружили, что обработанные фибробласты перемещаются быстрее, чем старые клетки. Ученые также заметили, что клетки стали не только выглядеть моложе, но функционировали, как молодые.
Исследователи надеются, что открытие поможет борьбе с такими патологиями, как болезнь Альцгеймера, катаракта, а также другими болезнями, которые чаще всего появляются из-за возрастных изменений.
Современные методы
Пока что новая разработка ученых очень сырая: исследователи только учатся запускать процессы естественного омоложения. Непонятно, сколько времени им потребуется, чтобы технология прошла все этапы и ее разрешили применять на людях.
А как сейчас
Сейчас же вернуть молодость и красоту помогают пластические хирурги. Некоторые женщины решаются на пластические операции. С помощью пластического хирурга «Доктор Питер» проанализировал самые показательные результаты операций звезд. Удачные и неудачные примеры можно посмотреть ЗДЕСЬ.
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Кроме того, сохранить молодость помогают и инъекции ботокса. Наверное, это одна из самых популярных процедур у косметологов. Ботокс без подтяжек, лифтингов и прочей «тяжелой артиллерии» помогает справиться с мимическими морщинами. Делает он это с помощью блокировки мышц, которые отвечают за мимику и, собственно, появление этих самых морщин.
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