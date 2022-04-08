Ученые Кембриджа разработали методику омоложения клеток кожи на 30 лет

Группе британских ученых из Института Бабрэма сделала невероятное открытие — экспертам впервые удалось включить эмбриональные гены в клетках кожи, тем самым омолодив их на 30 лет. Сами ученые окрестили это открытие как «прыжок во времени». Они уверены, что новая методика поможет бороться не только с естественным старением организма, но и с некоторыми хроническими и возрастными заболеваниями, от которых еще нет лекартсва.

«Наши опыты стали большим шагом вперед в изучении феномена репрограммирования клеток. Мы доказали, что их можно омолодить без каких-либо утрат, а также показали, что эта процедура восстанавливает часть потерянных функций. Особенно многообещающим выглядит то, что омоложение привело к снижению активности генов, связанных со старческими болезнями», — заявил научный сотрудник Дилджит Гилл, его слова приводит пресс-служба института.