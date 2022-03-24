Сердечный приступ может обернуться гораздо более серьезными проблемами с мозгом и значительным снижением когнитивных функций, чем считалось ранее, говорится в новом исследовании ученых из польской Познани. Оно было представлено на ежегодной сессии кардиологов.

У 30% перенесших инфаркт наблюдалось значительное снижение умственных способностей в дни и месяцы после сердечного приступа. По словам исследователей, эти данные говорят о необходимости повышенного внимания к оценке когнитивных функций пациентов после сердечного приступа.