Сердечный приступ может обернуться гораздо более серьезными проблемами с мозгом и значительным снижением когнитивных функций, чем считалось ранее, говорится в новом исследовании ученых из польской Познани. Оно было представлено на ежегодной сессии кардиологов.
У 30% перенесших инфаркт наблюдалось значительное снижение умственных способностей в дни и месяцы после сердечного приступа. По словам исследователей, эти данные говорят о необходимости повышенного внимания к оценке когнитивных функций пациентов после сердечного приступа.
- Мы обнаружили очень высокую распространенность ранее не диагностированных когнитивных нарушений среди пациентов, госпитализированных с инфарктом миокарда. Эти нарушения могут быть как временными, так и постоянными, и у некоторых пациентов они развиваются спустя несколько месяцев, — заявила одна из авторов
В исследовании принимали участие несколько сотен пациентов (средний возраст 60 лет) после сердечного приступа. Они прошли мини-обследование психического состояния и тест «Рисование часов» через несколько дней после инфаркта, а затем повторили их спустя полгода.
«Часовой» тест оценивает мышление человека, память и способность выполнять основные задачи — обычно он используется для выявления признаков деменции.
Как проводится тест «Рисование часов»
Испытуемому дают чистый лист бумаги и ручку и предлагают нарисовать круглый циферблат часов, а затем разместить на нем цифры от 1 до 12 и стрелки, чтобы они показывали, например, четверть девятого или без пятнадцати шесть. Если и цифры, и стрелки, и циферблат выполнены верно или с небольшими погрешностями, тест пройден на 9-10 баллов. В случае, если когнитивные нарушения у пациента есть, стрелки будут показывать неверное время, круг окажется неполноценным, а цифры «разбегутся» или будут «прижиматься» друг к другу.
Проведенные исследователями тесты показали, что у 35–40% пациентов в первые дни после инфаркта были выявлены когнитивные нарушения, а у 27–33% — через шесть месяцев.
Один из девяти пациентов, не имевших проблем с умственной работоспособностью после инфаркта, через полгода показал ухудшение когнитивных функций.
- Когнитивные нарушения, такие как потеря памяти или неспособность узнать любимого человека, могут быть даже более важными, чем сердечно-сосудистые заболевания, — считает Доминика Каспшак. — Важно регулярно оценивать состояние пациентов, чтобы обнаруживать изменения в функционировании не только сердца, но и мозга.
Ученые подчеркивают, что ни у одного из участников исследования не было в анамнезе слабоумия или когнитивных расстройств до случившегося сердечного приступа.
Исследователи предположили, что на состояние мозга после инфаркта могут воздействовать различные факторы — например, врЕменные — психологический стресс и нарушения сна или постоянные — нейродегенерация или повреждение мозга.
Для пациентов, которые испытывают отсроченное снижение когнитивных функций в течение нескольких месяцев после сердечного приступа, могут играть роль такие факторы, как нарушения сна, депрессия и тревога.
Ученые отмечают, что один из факторов развития когнитивных нарушений — возраст.
- Пациенты пожилого возраста и пациенты с маркерами крови, указывающими на более тяжелое сердечно-сосудистое заболевание, с большей вероятностью демонстрировали необратимые когнитивные нарушения, — заявляют исследователи.
Ранее ученые из Португалии выяснили, что более серьезные последствия инфаркта наблюдаются у тех, кто жалуется на нетипичные симптомы сердечного приступа. Так, пациенты с жалобами на боль в груди выживали чаще, чем те, кто говорил о сильной одышке и утомляемости.
Причем, чаще других о нетипичных симптомах инфаркта говорят не мужчины, а женщины. Нередко это затрудняет своевременную постановку диагноза.