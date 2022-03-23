Как делают коллаген для заживления ран и «ремонта» костей: видео из лаборатории

«Человеческий организм — это очень сложно устроенный биологический механизм, который, как и любой другой механизм, периодически требует замены деталей. Именно этим и занимается тканевая инженерия. В лаборатории из коллагена мы изготавливаем повязки, остеопластические материалы. Синтезируемый коллаген первого типа помогает заживлять ожоги и глубокие раны», — рассказывает врач.

Процесс изготовления

Коллаген синтезируют в холодной комнате при определенной температуре — от минус 2 до плюс 5 градусов. Если в помещении будет хотя бы на один градус теплее или холоднее, то весь процесс нарушится. Не будет происходить необходимых химических реакций, вместо них начинается так называемся сшивка белков.