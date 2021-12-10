Когда мы слышим слово «коллаген», то сразу же думаем о различных кремах и косметологических процедурах. Маркетологи успешно просветили нас с помощью рекламных роликов, что недостаток коллагена приведет к раннему старению, тусклой и дряблой коже. На самом деле роль этого нитевидного белка очень велика.
Что такое коллаген
Коллаген — это фибриллярный, состоящий из продольных волокон белок, основа соединительной ткани организма. Он присутствует в коже, сухожилиях, костях, хрящах, отвечая за их прочность и эластичность.
Ольга Малиновская
Диагностика
Врач клинической лабораторной диагностики
«О том, насколько важную функцию коллаген выполняет в организме, говорит тот факт, что он самый распространенный белок в человеческом теле, содержание которого может достигать 45%, — говорит Ольга Малиновская, руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL. — В организме животных различают более 20 типов коллагенов, каждый из которых имеет свои особенности».
Если у нас будет дефицит коллагена или же нарушится его синтез в организме, то это точно не останется незамеченным. Речь идет не только о возрастном снижении выработки этого белка в организме, о котором часто говорят косметологи. С возрастом коллагена становится действительно меньше и это нормальный процесс, чего не скажешь о патологических изменениях, появление которых не связано с естественным старением.
К чему приводит дефицит коллагена
В медицине существует термин «коллагеновые болезни», он используется для обозначения целой группы заболеваний, основное проявление которых — прогрессирующее поражение и повреждение соединительной ткани. Другое название этих заболеваний — болезни соединительной ткани.
«К этой группе можно отнести заболевания, имеющие аутоиммунный характер — ревматоидный артрит, системную красную волчанку, склеродермию и ряд других менее распространенных болезней, которые серьезно ухудшают качество жизни пациентов. При каждом из этих заболеваний нормальное состояние соединительной ткани нарушается, что приводит к поражению кожных покровов, суставов, оболочек внутренних органов — степень поражения зависит от характера болезни и его тяжести», — отмечает Ольга Малиновская.
Чаще всего от недостатка коллагена страдают именно суставы, говорит врач. Человек начинает чувствовать боль, ему тяжело активно двигаться. Люди начинают заниматься самолечением, что только усугубляет течение болезни. Поэтому если вас стали беспокоить болезненные ощущения в суставах, то запишитесь к ревматологу, говорит эксперт.
Какие анализы надо сдать
Помимо стандартных анализов, которые необходимо сдать после обращения к врачу — это общий анализ крови и общий анализ мочи. Специалист может назначить и дополнительные тесты, которые позволят обнаружить маркеры текущего воспаления и аутоиммунных заболеваний, что может стать поводом для дополнительного, более глубокого обследования.
Специальной подготовки к этому анализу не требуется: его нужно сдавать натощак или спустя 3 часа после последнего приема пищи.
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