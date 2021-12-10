Когда мы слышим слово «коллаген», то сразу же думаем о различных кремах и косметологических процедурах. Маркетологи успешно просветили нас с помощью рекламных роликов, что недостаток коллагена приведет к раннему старению, тусклой и дряблой коже. На самом деле роль этого нитевидного белка очень велика.

Что такое коллаген

Коллаген — это фибриллярный, состоящий из продольных волокон белок, основа соединительной ткани организма. Он присутствует в коже, сухожилиях, костях, хрящах, отвечая за их прочность и эластичность.