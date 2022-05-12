Замечали вы, что если смеетесь от души, до боли в животе и слез на глазах, вы даже чувствуете себя лучше — настроение повышается, дышится легче и все вокруг кажется добрым и позитивным. На самом деле, смех не только улучшает самочувствие, но и оказывает положительное влияние на психическое здоровье. И не только.

Когда мы смеемся, организм вырабатывает эндорфины, гормоны радости и счастья (именно в этом порядке — сначала смех, а потом — эндорфины). Они запускают целую цепочку химических реакций, которые буквально оздоравливают и омолаживают организм.

Кстати, именно поэтому влюбленные болеют реже, а победители моментально залечивают раны и приходят в себя после боя (ну или спортивных состязаний). И еще важный момент — передозировки эндорфинами не может быть по определению. Невостребованные молекулы этих веществ в течение нескольких десятков минут распадаются на аминокислоты, которые организм использует повторно.