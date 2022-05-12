Замечали вы, что если смеетесь от души, до боли в животе и слез на глазах, вы даже чувствуете себя лучше — настроение повышается, дышится легче и все вокруг кажется добрым и позитивным. На самом деле, смех не только улучшает самочувствие, но и оказывает положительное влияние на психическое здоровье. И не только.
Когда мы смеемся, организм вырабатывает эндорфины, гормоны радости и счастья (именно в этом порядке — сначала смех, а потом — эндорфины). Они запускают целую цепочку химических реакций, которые буквально оздоравливают и омолаживают организм.
Кстати, именно поэтому влюбленные болеют реже, а победители моментально залечивают раны и приходят в себя после боя (ну или спортивных состязаний). И еще важный момент — передозировки эндорфинами не может быть по определению. Невостребованные молекулы этих веществ в течение нескольких десятков минут распадаются на аминокислоты, которые организм использует повторно.
Вот каким образом смех помогает сердцу
Смех снижает шансы на сердечный приступ. Во время смеха ритм сердца учащается — поскольку вы делаете несколько глубоких вдохов. Это улучшает работу сосудов — кровь насыщается кислородом и активно циркулирует по телу.
Повышается иммунитет и, как следствие, сопротивляемость инфекциям. У любителей похохотать меньше шансов заболеть и подхватить инфекцию. И даже если это случится, организм сможет противостоять вирусам и бактериям.
Смех предотвращает возникновение сердечных заболеваний. Здоровые сосуды снижают риски развития заболеваний сердца.
Смех снимает стресс, который может стать триггером сердечных сбоев. Человека, который постоянно тревожится и переживает, атакуют различные заболевания — обостряются хронические и возникают новые.
Смех нормализует артериальное давление. Когда мы смеемся, то расслабляемся, в дело вступают эндорфины, запуская «хорошие» химические реакции, снижая тревогу и напряжение.
Эндорфины, которые выделяются во время смеха, избавляют человека от боли, воздействуя на так называемые опиодные рецепторы — также действуют и средства анестезиологии в медицине.
3 способа больше смеяться
Если мы вас убедили, что смеяться (как и правильно питаться, и много ходить) — это хорошая и полезная привычка для поддержания здоровья сердца, то вот несколько способов, как делать это чаще:
Если вы по телевизору смотрите бесконечные информационные шоу и новости, а может — военные фильмы или сериалы про полицейских, то стоит задуматься — так ли это полезно для вашего здоровья? Разбавьте привычный репертуар из телевизора — включите комедию, старый фильм или хотя бы забавные ролики про котов и собак в Интернете, которые заставят вас рассмеяться.
Один из самых простых способов вызвать улыбку и чаще смеяться — встречаться с близкими и друзьями. Но не стоит сидеть с ними за столом с бокалом спиртного и обсуждать, что творится в мире. Лучше устроить, например, вечеринку с играми (но желательно, не в «Монополию»). Это не требует затрат — сыграйте в «Крокодил», где надо угадывать слова, в фанты, шарады.
Не хотите игры — устройте вечер забавных воспоминаний «Вспомни тот случай, когда…» Правила просты — достаньте старые фото или видео, вспомните детали, как был сделан этот кадр, почему вы так одеты, где это происходило…
Если вы не так много смеетесь, потому что чувствуете себя одиноким, подумайте, может, вам стоит завести домашнего питомца? Коты, собаки, кролики и шиншиллы всегда дадут повод для новых эмоций. Если собака и кошка у вас уже есть, выделите время, чтобы поиграть с ними — абсолютно точно вы будете смеяться, например, если попробуете включить в поле зрения кошки лазерную указку.
А если смеяться не хочется
Есть адекватная замена смеху — те действия и чувства, которые тоже влияют на повышенную выработку эндорфина. Этот гормон мы получаем в том числе:
при созерцании произведений искусства,
при просмотре любимых фильмов,
во время секса,
после хорошей физической активности.
Есть даже понятие «кайф бегуна» — состояние после пробежки можно сравнить с эффектом после хорошей порции смеха.
А еще эндорфины в огромном количестве вырабатываются в третьем триместре беременности — природа так задумала, чтобы поддержать здоровье женщины, уже уставшей от нескольких месяцев вынашивания ребенка.