Прогноз магнитных бурь на июнь-2022: расписание по дням

Спокойно и без возмущений — это прогноз на ближайшие дни. А вот после возможны довольно заметные возмущения, которые способны сказаться на здоровье. Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ подготовила прогноз на июнь 2022 года.

Пока картина рисуется довольно спокойной. В первой половине месяца нас ожидают дни без магнитных бурь. По 9 июня включительно магнитосфера спокойная, не превышает 2 баллов, что даже ниже средних значений.

10 и 11 июня она вырастет на один пункт, а вот уже 12 июня есть вероятность, что уровень значений достигнет «возбужденная магнитосфера». Возмущения продлятся двое суток, а после вернутся к норме, но ненадолго. Следующая серия «возбуждения» возможна уже 16-17 июня, но и она не достигнет пиковых значений. А вот 23-24 июня, по прогнозам, ученые обещают настоящую магнитную бурю.

- Уровень возмущения достигнет 4-5 баллов, — считают ученые.