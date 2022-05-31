Прогноз магнитных бурь на июнь-2022: расписание по дням

Спокойно и без возмущений — это прогноз на ближайшие дни. А вот после возможны довольно заметные возмущения, которые способны сказаться на здоровье. Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ подготовила прогноз на июнь 2022 года.
Пока картина рисуется довольно спокойной. В первой половине месяца нас ожидают дни без магнитных бурь. По 9 июня включительно магнитосфера спокойная, не превышает 2 баллов, что даже ниже средних значений.
10 и 11 июня она вырастет на один пункт, а вот уже 12 июня есть вероятность, что уровень значений достигнет «возбужденная магнитосфера». Возмущения продлятся двое суток, а после вернутся к норме, но ненадолго. Следующая серия «возбуждения» возможна уже 16-17 июня, но и она не достигнет пиковых значений. А вот 23-24 июня, по прогнозам, ученые обещают настоящую магнитную бурю.
- Уровень возмущения достигнет 4-5 баллов, — считают ученые.
Однако надо учитывать, что это предварительные прогнозы. Если сейчас Солнце абсолютно спокойно и ничего не предвещает осложнений, то все может измениться даже не в считанные часы, а в считанные минуты.
Вообще, до июня 2023 года астрономы прогнозировали на Солнце период особой активности. Однако пока явных признаков не наблюдается, вспышки дают одни и те же пятна.
Из-за непредсказуемости Солнца метеозависимым людям надо быть постоянно начеку. После вспышки есть 2-3 дня, пока поток заряженных частиц доберется до Земли.
- Но сейчас ни одно из солнечных пятен не представляет угрозы для сильных солнечных вспышек, — говорят астрономы из Spaceweather.
Вообще, ученые до сих пор спорят, какое влияние магнитные бури оказывают на здоровье людей. Есть мнение, что это влияние научно не доказано, хотя многие отмечают, что в дни магнитных возмущений состояние здоровья ухудшается — появляются головные боли, повышается давление. Еще одним распространенным симптомом считается слабость.
В Университете Манчестера провели эксперимент, в котором участвовали около 2,5 тысяч человек. Большинство отметили, что магнитные бури, все же, оказывают влияние. Особенно страдают люди с артритом, мигренью, фибромиалгиями.
Врачи рекомендуют в дни перед магнитными бурями больше отдыхать, пить воды, бывать на свежем воздухе и соблюдать рекомендации врача. Хотя, всех этих рекомендаций стоит придерживаться постоянно.