Почему в дождь хочется спать, а при ветре болит голова: объясняет невролог

Довольно часто на прием к врачу-неврологу обращаются с жалобами на изменение состояния здоровья — слабость, сонливость, головные боли, — которые возникают при изменении погоды. В этом случае мы говорим о метеозависимости — или метеочувствительности.

А что такое метеозависимость? И можно ли бороться с этими проявлениями? На эти вопросы «Доктору Питеру» ответила Надежда Головчанская — врач-невролог, рефлексотерапевт.