Почему в дождь хочется спать, а при ветре болит голова: объясняет невролог

Довольно часто на прием к врачу-неврологу обращаются с жалобами на изменение состояния здоровья — слабость, сонливость, головные боли, — которые возникают при изменении погоды. В этом случае мы говорим о метеозависимости — или метеочувствительности.
А что такое метеозависимость? И можно ли бороться с этими проявлениями? На эти вопросы «Доктору Питеру» ответила Надежда Головчанская — врач-невролог, рефлексотерапевт.
Метеозависимость — очень объемное понятие
Чувствительность к переменам погоды или метеозависимость — это не медицинский термин. Как диагноз его не ставят, и в МКБ-10, где собраны все официальные диагнозы, вы его не найдете ни в каком виде. Это скорее обиходный термин, отражающий чувствительность некоторых людей молодого или зрелого, преклонного возраста, к изменениям условий окружающей среды, капризам погоды.
По данным опросов и наблюдений, чаще всего страдают от:
изменений атмосферного давления (резкие повышения или понижения);
перепадов температуры воздуха (потепление, похолодание);
изменений уровня влажности;
дождей (с грозами, ливней);
геомагнитной обстановки («солнечные бури»);
сильного ветра (ураганы, порывистый ветер);
солнечного света;
уровня кислорода в воздухе;
фазы луны.
Сами люди, страдающие от данной проблемы со здоровьем, отмечают разную степень тяжести метеочувствительности. В легких случаях возможна головная боль, состояние повышенной сонливости, общая несобранность, рассеянность, ознобы. При более серьезных случаях могут быть приступы мигрени, болезненность в суставах, в области сердца, резкие перепады давления.
У здоровых людей нет зависимости от погоды
Если у человека здоровый организм, тогда он практически не замечает никаких изменений при перемене погоды. Но если в теле нарушены механизмы саморегуляции, или есть хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, то такой организм не способен вовремя отреагировать и компенсировать все эти изменения извне.
Простыми словами метеозависимость можно объяснить так: при изменении атмосферного давления (а перемена погоды всегда сопровождается этим явлением) наш организм в норме должен «подстроить» свое давление и сосудистый тонус таким образом, чтобы разницы, перепада давления, мы не ощутили.
Но в ряде случаев этот механизм дает сбой. И здесь на помощь приходят врачи, задача которых подобрать максимально эффективное лечение, которое поможет сосудам вовремя и правильно реагировать.
Есть группы риска: не только возраст
Конечно, плохая погода может вызвать уныние и нежелание выходить из дома даже у самого здорового человека. Но недомогания, боли в суставах, слабость, мигрень и прочие проявления патологии более ожидаемы среди людей, которые относятся к определенным группам риска.
Возрастной фактор. Собственно, чувствительность к погоде возможна даже у грудничков и малышей, у юношей и девушек. Но наиболее выраженные и тяжелые проявления типичны для преклонного возраста. Старички могут предсказать смену погоды еще за несколько дней или часов до ненастья.
Половой фактор. Женщины — более чувствительны ко всем внешним раздражителям, включая погодный фактор. Поэтому они чаще мужчин страдают при переменах погоды. Ученые выдвигают гипотезу, что это связано с гормональными факторами.
Функционирование иммунной системы. Хотя данные требуют подтверждений и изучения, но по наблюдениям врачей, те люди, чья иммунная систем работает со сбоями, более чувствительны к смене метеорологических условий.
Имеющиеся хронические «болячки». Из-за того, что за долгую жизнь было приобретено множество различных проблем со здоровьем, организм не успевает своевременно и адекватно перестроиться на новые окружающие условия. В результате формируются различные проявления метеочувствительности.
Какой у тебя тип чувствительности?
По неофициальной классификации все люди с метеочувствительностью могут относиться к нескольким типам:
сердечный — преобладают колебания давления, сердечные жалобы, одышка;
мозговой — типичны мигрени, головокружения, шум в ушах, проблемы зрения;
артралгический — страдают суставы, кости, мышцы — возникают боли, зуд в области шрамов и ран;
астено-невротический — страдает сон, поведение и настроение.
Метеозависимость лечится?
К методам профилактики и лечения относится как медикаментозное лечение — плановая сосудистая профилактика, прием витаминов, компенсация хронических заболеваний, так и немедикаментозные методы — умеренная физическая активность, пребывание на свежем воздухе, занятия любимым делом (хобби).
И со временем организм стабилизируется и перестает — полностью или на максимально возможном уровне при хронических заболеваниях — реагировать на изменения погоды.
Метеозависимость — это не норма, это дисбаланс в организме, который нужно и можно корректировать.