Врач-кардиолог считает, что чувствительность человека к переменам погоды — это чистая психология.

- Чувствительность к изменениям погоды — это психосоматическая проблема, проблема психики, — поясняет кардиолог. — Это признала даже ВОЗ. Нет такого медицинского диагноза — метеозависимость. Но что же делать? Надо заниматься психологической проработкой проблемы и искать причины — откуда возникает это плохое самочувствие.

Врач признает, что пациентов с метеозависимостью у нее в практике было очень много.

- Пациенты часто говорят о таких «симптомах» метеозависимости — мне все время плохо, что-то где-то покалывает, появляется одышка, сердцебиение, перебои в работе сердца, не могу проснуться утром, а вечером — уснуть, — рассказывает кардиолог. — И такие «приступы» случаются регулярно. Поэтому пациенты нередко из-за этого обследуются, сдают анализы, но в итоге у них никаких патологий не обнаруживается. Тут возникает вопрос — самочувствие плохое, но никаких проблем медики не нашли, а что же тогда делать? А причина находится в подсознании. Поэтому работать нужно в этом направлении — с помощью психотерапии.