Портится погода — чувствуешь себя отвратительно, сердце стучит, появляется одышка, а выглянет солнце — здоровье вновь приходит в норму. Причем, раньше таких симптомов почему-то не наблюдалось, а метеозависимость, восприимчивость к переменам погоды, вдруг появилась с возрастом и после диагностированных сердечных заболеваний или операций на сердце.
С такими жалобами к кардиологу нередко приходят пациенты. На самом ли деле сердечники остро чувствуют погоду? И что с этим делать?
- Бывает такое, что человек время от времени вдруг начинает чувствовать себя плохо, но объяснений этому нет — почему организм вдруг дает сбои. И тогда многие связывают это с переменами погоды — атмосферное давление падает или повышается, пасмурно или очень солнечно. И объясняют плохое самочувствие метеозависимостью, —
Врач-кардиолог считает, что чувствительность человека к переменам погоды — это чистая психология.
- Чувствительность к изменениям погоды — это психосоматическая проблема, проблема психики, — поясняет кардиолог. — Это признала даже ВОЗ. Нет такого медицинского диагноза — метеозависимость. Но что же делать? Надо заниматься психологической проработкой проблемы и искать причины — откуда возникает это плохое самочувствие.
Врач признает, что пациентов с метеозависимостью у нее в практике было очень много.
- Пациенты часто говорят о таких «симптомах» метеозависимости — мне все время плохо, что-то где-то покалывает, появляется одышка, сердцебиение, перебои в работе сердца, не могу проснуться утром, а вечером — уснуть, — рассказывает кардиолог. — И такие «приступы» случаются регулярно. Поэтому пациенты нередко из-за этого обследуются, сдают анализы, но в итоге у них никаких патологий не обнаруживается. Тут возникает вопрос — самочувствие плохое, но никаких проблем медики не нашли, а что же тогда делать? А причина находится в подсознании. Поэтому работать нужно в этом направлении — с помощью психотерапии.
Врач рассказала о методике процессинга, с помощью которой причину метеозависимости можно найти, проработать и полностью убрать. В психотерапии процессингом называется применение техник для вывода неосознаваемых процессов в осознаваемые.
- Сердце не может стать чувствительным к изменениям погоды, например, после перенесенных операций, — резюмирует кардиолог. — Оно может стать чувствительным к погоде только в результате накопленных психологических проблем. Мы все их накапливаем — именно поэтому и случаются различные кризисы «среднего возраста», и чем старше мы становимся, тем больше находится хронических болячек, которые не вылечиваются.