- Таблетки, которые назначают врачи-кардиологи, они гипертонию не вылечивают. Они просто снижают давление. Это важно, — рассказала в эфире на YouTube-канале врач-кардиолог Анна Кореневич. — Когда показатели давления высокие, это вызывает повышенную ломкость сосудов и становится причиной их раннего старения, равно как и сердца. Поэтому задача врача — назначить лекарства.

Кардиолог обращает внимание, что надо помнить о том, что стало причиной гипертонии — например, низкая физическая активность.

- Для того, чтобы гипертония не прогрессировала с возрастом, нужно вести активный образ жизни и следить за питанием, в частности количеством потребляемой соли в рационе, контролировать уровень стресса. Особенно опасен не острый стресс, а тот, что длится долго — он очень плохо влияет на организм, — говорит Анна Кореневич.

Именно потому, что мы не занимаемся собой — неправильно питаемся и мало двигаемся, накапливаем стрессы — с каждым годом гипертония прогрессирует.

- Если вы наблюдаете высокие показатели давления, даже когда регулярно принимаете таблетки от гипертонии, надо сходить к кардиологу, — рекомендует эксперт. — Совершенно очевидно, что врач просто повысит дозу препарата или назначит другое, более новое лекарство.