Многие гипертоники переживают, что даже на фоне приема таблеток у них никак не нормализуются показатели артериального давления. Пациентов пугают постоянно повторяющиеся на тонометре цифры 140 на 90 и даже выше.
Что же делать, если лекарства для снижения давления не помогают?
- Таблетки, которые назначают врачи-кардиологи, они гипертонию не вылечивают. Они просто снижают давление. Это важно, —
Кардиолог обращает внимание, что надо помнить о том, что стало причиной гипертонии — например, низкая физическая активность.
- Для того, чтобы гипертония не прогрессировала с возрастом, нужно вести активный образ жизни и следить за питанием, в частности количеством потребляемой соли в рационе, контролировать уровень стресса. Особенно опасен не острый стресс, а тот, что длится долго — он очень плохо влияет на организм, — говорит Анна Кореневич.
Именно потому, что мы не занимаемся собой — неправильно питаемся и мало двигаемся, накапливаем стрессы — с каждым годом гипертония прогрессирует.
- Если вы наблюдаете высокие показатели давления, даже когда регулярно принимаете таблетки от гипертонии, надо сходить к кардиологу, — рекомендует эксперт. — Совершенно очевидно, что врач просто повысит дозу препарата или назначит другое, более новое лекарство.
Но вы можете помочь себе и сами — еще до того, как побываете у доктора, отмечает кардиолог.
- Надо начать изучать принципы правильного питания, начать больше ходить — хотя бы 10 тысяч шагов в день, читать литературу и смотреть видео о медитации и расслаблении, чтобы учиться бороться со стрессом, — рекомендует Анна Кореневич.
Врачи назначают таблетки, но в лечении сердечно-сосудистых заболеваний очень важно и заниматься своим здоровьем самостоятельно, проводить комплексную работу.
- Если никак не менять свой образ жизни, а просто пить таблетки, рано или поздно они перестают работать, приходится подключать новые или увеличивать дозы — если сначала было 2 таблетки, потом будет 8, — резюмирует врач-кардиолог.
Ранее врач Пирожников рассказал «Доктору Питеру» как отличить реальную гипертонию от ложной, и какие 9 шагов стоит сделать, чтобы давление пришло в норму.
Например, надо обязательно контролировать массу тела (ИМТ — менее 30), окружность талии для женщин — менее 88 см, для мужчин — менее 102 см.