- Каждый человек формируется в результате слияния одной яйцеклетки и одного сперматозоида и получает по 23 хромосомы от отца и от матери. Если в этом наборе есть мутации, то они также передаются потомству. Таким образом, в каждой клетке уже присутствует одна из 5–9 «необходимых» для возникновения рака мутаций. Ее присутствие обычно компенсируется, организм остается здоровым. Тем не менее это уменьшает необходимое для возникновения рака количество генетических поломок, нарушающих баланс клеточного деления и гибели, возникающих в течение жизни, — рассказал на странице центра в соцсетях Александр Иванцов, старший научный сотрудник научной лаборатории морфологии опухолей НМИЦ онкологии им. Петрова.

Вероятность — 50%

Когда новообразования возникают у носителей таких мутаций, говорят: наследственный рак. Но в итоге разовьется он или нет — вероятность в большинстве случаев составляет 50/50. Хотя, по словам Александра Иванцова, среди опухолей разных органов доля наследственных форм отличается.

4 вида рака, которые часто передаются по наследству: