Как объясняют специалисты НМИЦ онкологии им. Петрова, термин «наследственный рак» обозначает злокачественную опухоль, которая возникает из-за мутаций, заложенных в генах с самого рождения. То есть они нам достаются от родителей.
Старший научный сотрудник научной лаборатории морфологии опухолей, ученый секретарь НМИЦ онкологии им. Петрова, доктор медицинских наук
- Каждый человек формируется в результате слияния одной яйцеклетки и одного сперматозоида и получает по 23 хромосомы от отца и от матери. Если в этом наборе есть мутации, то они также передаются потомству. Таким образом, в каждой клетке уже присутствует одна из 5–9 «необходимых» для возникновения рака мутаций. Ее присутствие обычно компенсируется, организм остается здоровым. Тем не менее это уменьшает необходимое для возникновения рака количество генетических поломок, нарушающих баланс клеточного деления и гибели, возникающих в течение жизни, —
Вероятность — 50%
Когда новообразования возникают у носителей таких мутаций, говорят: наследственный рак. Но в итоге разовьется он или нет — вероятность в большинстве случаев составляет 50/50. Хотя, по словам Александра Иванцова, среди опухолей разных органов доля наследственных форм отличается.
4 вида рака, которые часто передаются по наследству:
Наследственный и семейный — разные вещи
Словосочетания «семейный рак» и «наследственный рак» часто употребляют как синонимы. Однако врачи не согласны — не во всех семейных случаях рака удается выявить конкретную мутацию, вызывающую заболевание. По словам Александра Иванцова, семейный рак может быть связан с другими генетическими особенностями, о которых ученые пока не знают, или с наличием общих для членов семьи вредных воздействий.
Поэтому о семейном раке принято говорить в тех случаях, когда в одной семье чаще, чем в среднем по популяции, встречается тот или иной тип злокачественных опухолей.
- В случае семейного рака необходимо пройти медико-генетическое консультирование, результатом которого может стать молекулярно-генетическое тестирование. Оно поможет подтвердить или опровергнуть наследственный рак, оптимизировать тактику лечения, а также предупредить или выявить болезнь на ранней стадии у здоровых родственников пациента, — заключил специалист НМИЦ онкологии.