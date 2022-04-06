Рак легких

Ежегодно с 40 лет — компьютерная томография легких (без контраста). Для заядлых курильщиков это исследование рекомендуется выполнять после 15-летнего стажа курения. То есть, если вы курите с 15 лет, это исследование необходимо начинать выполнять как минимум с 30 лет.

Рак желудка

Ежегодно с 45 лет — анализ крови на гастропанель. Если будут выявлены изменения, назначается гастроскопия. Однако если у вас в семье были случаи рака желудка, гастроскопию необходимо выполнять ежегодно с 40 лет.

Рак кишечника

Ежегодно с 40 лет — анализ кала на скрытую кровь.

При положительном анализе необходима колоноскопия, а в случае отягощенного семейного анамнеза — она должна выполняться ежегодно с 40 лет.

Рак молочной железы