диагностика онкологии
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По словам главного онколога Минздрава, генерального директора НМИЦ радиологии Андрея Каприна, некоторые из рекомендуемых обследований на раннее выявление рака входят в программу диспансеризации — в ней есть 7 онкоскринингов. Пройти диспансеризацию можно по полису ОМС в своей поликлинике — периодичность обследований зависит от возраста. К примеру, после 40 лет рекомендуют обследоваться ежегодно.

В своем телеграм-канале Андрей Каприн перечислил 9 самых частых онкологических заболеваний и исследования, которые онкологи советуют регулярно проходить для их профилактики.

Андрей Каприн
Медицина

Генеральный директор Научно-медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава России, директор Онкологического института им. П.А.Герцена, главный внештатный онколог Минздрава России, академик РАН, академик РАО, доктор медицинских наук

t.me/ADKaprin

Рак легких

Ежегодно с 40 лет — компьютерная томография легких (без контраста). Для заядлых курильщиков это исследование рекомендуется выполнять после 15-летнего стажа курения. То есть, если вы курите с 15 лет, это исследование необходимо начинать выполнять как минимум с 30 лет.

Рак желудка

Ежегодно с 45 лет — анализ крови на гастропанель. Если будут выявлены изменения, назначается гастроскопия. Однако если у вас в семье были случаи рака желудка, гастроскопию необходимо выполнять ежегодно с 40 лет.

Рак кишечника

Ежегодно с 40 лет — анализ кала на скрытую кровь.

При положительном анализе необходима колоноскопия, а в случае отягощенного семейного анамнеза — она должна выполняться ежегодно с 40 лет.

Рак молочной железы

  • Ежегодно с 20 лет — осмотр молочных желез у гинеколога,

  • с 20 до 40 лет (по показаниям) — УЗИ молочных желез,

  • с 40 лет — обязательно раз в два года выполнять рентгеновскую маммографию в двух проекциях.

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Рак шейки матки

Эта рекомендация касается всех женщин после достижения половой зрелости.

Ежегодно надо проводить

  • осмотр у гинеколога,

  • мазок по Папаниколау (цитологическое исследование биологического материала),

  • тестирование на ВПЧ (вирус папилломы человека).

Рак яичников и тела матки

Тоже рекомендуется проходить всем женщинам после достижения половой зрелости.

  • ежегодно — осмотр у гинеколога.

  • по показаниям — УЗИ органов малого таза.

Для женщин с отягощенной наследственностью или при подозрении на рак тела матки необходим тест на наличие в крови маркера СА-125.

Рак щитовидной железы

С 35 лет один раз в 5 лет:

  • прощупывать пальцами область щитовидной железы и шейных лимфоузлов,

  • проводить скрининг на дисфункцию щитовидной железы (определение концентрации тиреотропного гормона).

  • по показаниям делать УЗИ щитовидной железы.

Если в семье встречается медуллярный рак — для всех кровных родственников проводят генетический скрининг (выявление онкомутаций в гене RET).

Рак предстательной железы

С 50 лет ежегодно сдается анализ крови на ПСА и проводится УЗИ всех органов малого таза. Если в семье были случаи этого вида рака, эти исследования рекомендуется начинать раньше — с 40 лет.

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Рак кожи

Регулярно надо проводить самодиагностику состояния родинок и осмотр кожи. Ежегодно — составлять «паспорт кожи» (диагностика высокоточным цифровым дерматоскопом для обнаружения новообразований на ранней стадии — Прим. ред.), особенно для людей с I и II фототипами кожи (это люди со светлой кожей — молочно-белого, фарфорового цвета или с оттенком слоновой кости — Прим. ред.).

Необходимо обращать внимание на следующие изменения:

  • новые быстрорастущие родимые пятна,

  • изменение цвета, объема и формы имеющейся родинки или уплотнения,

  • появление ороговения или кровянистых выделений из родинки, ее воспаление;

  • появление зазубренности на ранее ровном краю родинки и неодноцветности ее поверхности,

  • - длительно незаживающие язвы, свищи.

При появления хотя бы одного из них — сразу же обращаться на консультацию к онкодерматологу.

Анастасия Романова