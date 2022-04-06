По словам главного онколога Минздрава, генерального директора НМИЦ радиологии Андрея Каприна, некоторые из рекомендуемых обследований на раннее выявление рака входят в программу диспансеризации — в ней есть 7 онкоскринингов. Пройти диспансеризацию можно по полису ОМС в своей поликлинике — периодичность обследований зависит от возраста. К примеру, после 40 лет рекомендуют обследоваться ежегодно.
В своем телеграм-канале Андрей Каприн перечислил 9 самых частых онкологических заболеваний и исследования, которые онкологи советуют регулярно проходить для их профилактики.
Генеральный директор Научно-медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава России, директор Онкологического института им. П.А.Герцена, главный внештатный онколог Минздрава России, академик РАН, академик РАО, доктор медицинских наукt.me/ADKaprin
Рак легких
Ежегодно с 40 лет — компьютерная томография легких (без контраста). Для заядлых курильщиков это исследование рекомендуется выполнять после 15-летнего стажа курения. То есть, если вы курите с 15 лет, это исследование необходимо начинать выполнять как минимум с 30 лет.
Рак желудка
Ежегодно с 45 лет — анализ крови на гастропанель. Если будут выявлены изменения, назначается гастроскопия. Однако если у вас в семье были случаи рака желудка, гастроскопию необходимо выполнять ежегодно с 40 лет.
Рак кишечника
Ежегодно с 40 лет — анализ кала на скрытую кровь.
При положительном анализе необходима колоноскопия, а в случае отягощенного семейного анамнеза — она должна выполняться ежегодно с 40 лет.
Рак молочной железы
Ежегодно с 20 лет — осмотр молочных желез у гинеколога,
с 20 до 40 лет (по показаниям) — УЗИ молочных желез,
с 40 лет — обязательно раз в два года выполнять рентгеновскую маммографию в двух проекциях.
Рак шейки матки
Эта рекомендация касается всех женщин после достижения половой зрелости.
Ежегодно надо проводить
осмотр у гинеколога,
мазок по Папаниколау (цитологическое исследование биологического материала),
тестирование на ВПЧ (вирус папилломы человека).
Рак яичников и тела матки
Тоже рекомендуется проходить всем женщинам после достижения половой зрелости.
ежегодно — осмотр у гинеколога.
по показаниям — УЗИ органов малого таза.
Для женщин с отягощенной наследственностью или при подозрении на рак тела матки необходим тест на наличие в крови маркера СА-125.
Рак щитовидной железы
С 35 лет один раз в 5 лет:
прощупывать пальцами область щитовидной железы и шейных лимфоузлов,
проводить скрининг на дисфункцию щитовидной железы (определение концентрации тиреотропного гормона).
по показаниям делать УЗИ щитовидной железы.
Если в семье встречается медуллярный рак — для всех кровных родственников проводят генетический скрининг (выявление онкомутаций в гене RET).
Рак предстательной железы
С 50 лет ежегодно сдается анализ крови на ПСА и проводится УЗИ всех органов малого таза. Если в семье были случаи этого вида рака, эти исследования рекомендуется начинать раньше — с 40 лет.
Рак кожи
Регулярно надо проводить самодиагностику состояния родинок и осмотр кожи. Ежегодно — составлять «паспорт кожи» (диагностика высокоточным цифровым дерматоскопом для обнаружения новообразований на ранней стадии — Прим. ред.), особенно для людей с I и II фототипами кожи (это люди со светлой кожей — молочно-белого, фарфорового цвета или с оттенком слоновой кости — Прим. ред.).
Необходимо обращать внимание на следующие изменения:
новые быстрорастущие родимые пятна,
изменение цвета, объема и формы имеющейся родинки или уплотнения,
появление ороговения или кровянистых выделений из родинки, ее воспаление;
появление зазубренности на ранее ровном краю родинки и неодноцветности ее поверхности,
- длительно незаживающие язвы, свищи.
При появления хотя бы одного из них — сразу же обращаться на консультацию к онкодерматологу.