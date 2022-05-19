Какие продукты могут понижать и повышать давление: список кардиолога
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Артериальная гипертензия (высокое давление), безусловно, считается значимым фактором риска инфаркта миокарда и инсульта, но не стоит забывать и про другую угрозу: пониженное давление. Не все знают, что сердечно-сосудистые патологии возможны и у гипотоников. Да, они встречаются реже, но все же не следует терять бдительность. Независимо от того, в какую сторону от нормы отклонены цифры на вашем тонометре, за давлением надо следить всем — как гипертоникам, так и гипотоникам.

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Правильное питание — один из залогов сохранения здоровья сердечно-сосудистой системы. В частности, на уровень артериального давления оказывает влияние:

Изменяя рацион и вырабатывая полезные пищевые привычки, можно улучшать свое самочувствие, даже если уровень артериального давления уже является повышенным или пониженным.

Владимир Пирожников
Владимир Пирожников
Медицина

Врач-терапевт, кардиолог — аритмолог, функциональный диагност, эксперт по кардионеврологии. Специалист клиники НАКФФ

Какие продукты могут повышать давление

  • поваренная соль,

  • добавки, приправы, содержащие натрий (он задерживают жидкость, увеличивая ее объем в организме, вспомним знаменитую фразу — «вода — рабыня натрия»);

  • крепкий чай, кофе, так как они повышают тонус сосудов, увеличивают частоту сердечных сокращений;

  • энергетики;

  • сладкое — торты, пирожные, печенья, чем жирнее, тем выше риск;

  • жирное — колбаса, бекон, сало;

  • любая сладкая выпечка;

  • газированные напитки с высоким содержанием сахара;

  • замороженные полуфабрикаты (зачастую содержат много сахара, натрия, насыщенных жиров для сохранения и усиления вкуса);

  • алкогольные напитки;

  • продукты, содержащие витамин B12 — морепродукты и субпродукты;

  • витамин С — петрушка, облепиха, картофель, помидоры, болгарский перец, яблоки, ананасы, цитрусовые;

  • витамин E — яйца, печень, говядина, орехи, злаки, яблоки, шиповник, капуста.

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Если кровяное давление повышено, то обязательно нужно есть больше продуктов с содержанием калия, магния, кальция. Особенно полезны в этом случае бананы, фасоль, семечки подсолнечника, шпинат.

Важная деталь: при дефиците витаминов В12, С и Е возможно даже развитие гипотонии, то есть пониженного артериального давления. Поэтому так важно питаться разнообразно.

«Существует ряд продуктов, которые могут резко повышать артериальное давление и есть их „с лечебной целью“ стоит только при условии, если точно известно, что плохое самочувствие вызвано пониженным артериальным давлением», — рассказывает кардиолог.

К ним относятся:

  • черный кофе,

  • крепкий черный чай,

  • горький черный шоколад,

  • соленые продукты (соленый сыр, консервированные соленые и маринованные овощи, соленая рыба),

  • чернослив, курага,

  • мед,

  • гранатовый сок.

Про рацион гипотоников

При пониженном артериальном давлении также важно корректировать рацион и режим питания. Существует несколько пищевых привычек, которые способствуют повышению кровяного давления:

  1. необходимо есть чаще, но небольшими порциями,

  2. употреблять больше жидкости (это приводит к увеличению объема циркулирующей крови и, как следствие, повышает артериальное давление),

  3. при этом дополнительно увеличивать объем потребляемой жидкости нужно в жаркую погоду и при физических нагрузках,

  4. необходимо сократить употребление алкоголя во избежание риска обезвоживания и развития гипотонии.

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Гипотоникам в рацион можно включать:

  • свежие овощи и салаты из них с добавлением соли (важно помнить, что ВОЗ рекомендовано употребление соли не более 5 г в сутки!),

  • отваренные или запеченные овощи;

  • разнообразные крупы,

  • фрукты, сухофрукты в ограниченном количестве;

  • мясо, птицу, рыбу (предпочтение следует отдавать нежирным сортам),

  • сыры, молочные, кисломолочные продукты;

  • хлеб, выпечку, сладкое (в ограниченном количестве),

  • кофе и кофеинсодержащие напитки,

  • яйца,

  • специи, острые приправы.

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- Важно отметить, что распространенная ошибка гипотоников — стремление повысить артериальное давление с помощью жирной, жареной, очень острой пищи — всего того, что рекомендуется ограничивать гипертоникам. Такая пища плохо влияет на состояние ЖКТ, может вызывать повышение уровня холестерина (в особенности, за счет «плохих» фракций), что, в свою очередь, вместо желаемого эффекта, наоборот, создаст дополнительные проблемы со здоровьем, — пояснил кардиолог.

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Также стоит знать, что и гипертоникам, и гипотоникам одинаково полезны свежие овощи, орехи, зелень, фрукты, цельнозерновые продукты, нежирное мясо, птица и рыба. Помните, что правильное питание помогает сохранять сердце здоровым, защищает от появления анемии, ожирения, сахарного диабета и других проблем со здоровьем. Поэтому старайтесь следить за своим меню, заключил эксперт.

Софья Хромова