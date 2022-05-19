Какие продукты могут понижать и повышать давление: список кардиолога

Если кровяное давление повышено, то обязательно нужно есть больше продуктов с содержанием калия, магния, кальция. Особенно полезны в этом случае бананы, фасоль, семечки подсолнечника, шпинат.

Важная деталь: при дефиците витаминов В12, С и Е возможно даже развитие гипотонии, то есть пониженного артериального давления. Поэтому так важно питаться разнообразно.