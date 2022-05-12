Гипертоники, страдающие от высокого давления, могут даже не замечать угрожающего их жизни и здоровью заболевания. Но если давление не контролировать, организм быстро может дать серьезные сбои. Поэтому не стоит относиться к этой проблеме легкомысленно.

Гипертоникам нужно регулярно принимать рекомендованные врачами лекарства и скорректировать образ жизни и режим питания — и в том числе, обратить внимание на качество сна и позу, в которой часто приходится спать. Это такая рутинная привычка, что многие так или иначе не учитывают ее влияние на здоровье.

Сон на спине и апноэ

Одна из серьезных проблем, провоцирующая проблемы с сердцем — храп. Он может вызвать апноэ — расстройство, которое связано с периодическими остановками дыхания во время сна. Внезапное падение уровня кислорода в крови во время сонного апноэ повышает давление и нагружает сердечно-сосудистую систему.

Считается, что у людей, которые страдают от апноэ, в два раза увеличивается риск развития сердечной аритмии, а вероятность сердечной недостаточности — на 140%. Кроме того, обструктивное апноэ во сне (СОАС) увеличивает риск осложнений гипертонии.